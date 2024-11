Les nouvelles initiatives de New Incubation Ventures d’Estée Lauder Companies et de NYKAA annoncent les lauréats de BEAUTY&YOU India 2024

From L to R: Sumit Bhasin, Sanjiv Singh, William P. Lauder, Falguni Nayar, Shana Randhava, Stéphane de La Faverie, Rohan Vaziralli (Photo: Business Wire)

Top L: Piyush Jain (L) and Dr. Prashant Agrawal (R), co-founders, SkinInspired Bottom L: Vijay Sivaraju (L) and Vaishnavi Maganti (R) , co-founders, Amright Top R: Alia Allana, founder, Journey of Objects Bottom R: Kritika Rathi (L) and Akshay Bawa (R) , co-founders, NOT just VANILLA (Photo: Business Wire)

(From L to R): Stéphane de La Faverie, Executive Group President, The Estée Lauder Companies; William P. Lauder, Executive Chairman, The Estée Lauder Companies; and Rohan Vaziralli, General Manager at ELCA Cosmetics (Photo: Business Wire)

(From L to R): Piyush Jain, Dr. Prashant Agrawal, Falguni Nayar, Kritika Rathi, Vijay Sivaraju, Vaishnavi Maganti, Shana Randhava, Stéphane de La Faverie, William P. Lauder, Akshay Bawa, Alia Allana, Sumit Bhasin, Rosemin M. Opgenhaffen (Photo: Business Wire)

(From L to R): Piyush Jain, Dr. Prashant Agrawal, Falguni Nayar, Kritika Rathi, Vijay Sivaraju, Vaishnavi Maganti, Shana Randhava, Stéphane de La Faverie, William P. Lauder, Akshay Bawa, Alia Allana, Sumit Bhasin, Rosemin M. Opgenhaffen (Photo: Business Wire)

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--New Incubation Ventures (NIV) d’Estée Lauder Companies (NYSE : EL) et NYKAA sont ravis d’annoncer les lauréats de BEAUTY&YOU India 2024. Créé par NIV et lancé en partenariat avec le principal détaillant indien de produits de beauté et de style de vie, NYKAA, le programme BEAUTY&YOU India a pour mission de découvrir, de mettre en avant et de propulser la prochaine génération de marques de beauté axées sur le marché indien. Pour 2024, le programme s’inscrit dans la continuité des succès passés autour du thème « Supercharged Futures ».

Cette année, plus de 660 candidats issus de plus de 50 villes ont participé au programme dans les catégories soins de la peau, maquillage, soins capillaires, parfums et narration. Les douze finalistes ont présenté des concepts variés, allant de soins de la peau cliniquement avancés à des innovations révolutionnaires en matière de soins capillaires, en passant par des plateformes de narration novatrices.

Les finalistes se sont présentés devant le jury de cette année, composé de quatorze leaders de l’industrie et d’influenceurs, lors d’une séance de présentation en direct au Leela Palace de New Delhi. Les quatre lauréats ont été dévoilés le soir même lors de l’événement final, en présence d’invités spéciaux tels que William P. Lauder, président exécutif d’Estée Lauder Companies (ELC) ; Stéphane de La Faverie, président exécutif du groupe ELC ; et Falguni Nayar, fondatrice, directrice générale et présidente de NYKAA. Le jury était également composé de Shana Randhava, vice-présidente principale de New Incubation Ventures (NIV) chez ELC ; Rohan Vaziralli, directeur général d’ELCA Cosmetics Private Limited ; Tarun Tahiliani, fondateur et directeur de Tarun Tahiliani ; Anaita Shroff Adajania, styliste, directrice de la création et fondatrice de Style Cell ; Deepica Mutyala, PDG et fondatrice de Live Tinted ; Shruti Chandra, vice-présidente d’Invest India et vice-présidente de l’European India Council for Business and Industry (EICBI) ; Gianandrea Ferrari, PDG d’Intercos pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Inde ; et Jaffrey Zaman, directeur général d’Intercos India Private Limited, parmi d’autres.

« Les lauréats de BEAUTY&YOU 2024 représentent un ensemble diversifié de fondateurs créatifs et d’innovations révolutionnaires », a déclaré Shana Randhava, vice-présidente senior de New Incubation Ventures (NIV) chez Estée Lauder Companies (ELC). « Leurs idées et leur vision incarnent véritablement l’innovation, la créativité et l’esprit d’entreprise qui façonnent l’avenir de la beauté. Pour la troisième année consécutive, nous avons été témoins de concepts exceptionnels, et les gagnants se démarquent en tant que pionniers prêts à avoir un impact significatif. Chacun d'entre eux apporte une perspective unique à l’écosystème dynamique de la beauté en Inde. Nous sommes impatients de leur offrir mentorat et soutien alors qu’ils développent leurs visions, en quête d’un public plus large tant en Inde qu’à l’international », ajoute-t-elle.

« En tant que partenaire principal d’Estée Lauder Companies (ELC) pour le programme BEAUTY&YOU depuis ses débuts, NYKAA s’engage résolument à développer la prochaine génération de talents au sein de l’industrie de la beauté », a déclaré Anchit Nayar, directeur exécutif et PDG de NYKAA Beauty. « Les lauréats du prix BEAUTY&YOU de cette année incarnent une pensée centrée sur le consommateur en Inde, et nous sommes fiers de soutenir ces fondateurs dans la création de marques de haute qualité pour le marché indien. Chez NYKAA, encourager la prochaine génération d’entrepreneurs dans le secteur de la beauté est au cœur de notre mission, qui vise à rendre la beauté accessible à tous. Nous sommes honorés de nous associer à Estée Lauder Companies dans cette vision commune, alors que nous unissons nos efforts pour renforcer les talents émergents et façonner l’avenir de la beauté en Inde », ajoute-t-il.

Lauréats du concours 2024 BEAUTY&YOU India

GROW (Entreprises présentes sur le marché)

SkinInspired

Piyush Jain, fondateur et directeur général

Dr Prashant Agrawal, fondateur et chef de la direction

SkinInspired est une entreprise de soins de la peau axée sur la science, qui utilise des ingrédients multi-actifs pour obtenir des résultats visibles, tout en proposant un emballage innovant conçu pour offrir une expérience utilisateur fluide et agréable.

Instagram : @skininspired.in

IMAGINE (Concepts préalables à la mise sur le marché)

Not Just Vanilla

Akshay Bawa, fondateur et directeur général

Kritika Rathi, fondatrice et directrice marketing

Not Just Vanilla redéfinit les soins du corps en proposant des solutions ciblées et efficaces pour des zones souvent négligées, permettant ainsi aux consommateurs de se sentir confiants et d’embrasser l’amour de soi au quotidien.

Instagram : @notjustvanilla.co

Amright

Vaishnavi Maganti, fondatrice

Vijay Sivaraju, co-fondateur

Amright associe des ingrédients suisses cliniquement éprouvés à des recherches génétiques sur les cheveux pour favoriser la repousse des cheveux féminins, offrant ainsi des solutions personnalisées pour la plénitude.

Instagram : @amrightindia

CREATE (Narrateurs créatifs)

Journey of Objects

Alia Allana, fondatrice et journaliste

Alliant habilement journalisme et commerce de détail, Journey of Objects est une plateforme en ligne qui favorise la durabilité et la préservation de la diversité culturelle en Inde grâce à des recherches approfondies et une sélection soigneuse de produits.

Instagram : @journeyofobjects

À propos de BEAUTY&YOU India

Depuis son lancement en 2022, BEAUTY&YOU vise à soutenir les fondateurs, les innovateurs et les créateurs dans le développement holistique de leur entreprise. Cela inclut l’identification des objectifs de marque, la réalisation d’ambitions d’expansion et la création de portefeuilles de produits adaptés à une nouvelle génération de consommateurs indiens.

À propos de New Incubation Ventures de The Estée Lauder Companies

New Incubation Ventures (NIV) est la branche stratégique d’investissement précoce et d’incubation de The Estée Lauder Companies. NIV collabore avec des fondateurs et des entrepreneurs innovants pour créer, financer et soutenir les marques de beauté émergentes les plus prometteuses et les nouveaux modèles commerciaux, dans le but de façonner l’avenir de l’industrie de la beauté. Cette initiative vise également à constituer un portefeuille de marques diversifié et à développer de nouveaux moteurs de croissance pour l’ensemble du portefeuille d’ELC.

À propos de The Estée Lauder Companies Inc.

The Estée Lauder Companies Inc. se positionne comme l’un des leaders mondiaux dans la fabrication, la commercialisation et la vente de produits de soin de la peau, de maquillage, de parfums et de soins capillaires de haute qualité. La société gère un portefeuille prestigieux de marques de luxe à l’échelle internationale. Ses produits sont disponibles dans environ 150 pays et territoires, sous des marques renommées telles qu’Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M-A-C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+, ainsi que la famille de marques DECIEM, incluant The Ordinary et NIOD, et BALMAIN Beauty.

À propos de NYKAA

Née du désir de rendre la beauté accessible à tous, NYKAA a été fondée en 2012 en tant qu’entreprise numérique novatrice dans le domaine des technologies grand public. Grâce à la vision de sa fondatrice, Falguni Nayar, qui aspire à inspirer et à apporter de la joie aux consommateurs du monde entier, la société a su s’attaquer à un marché de la vente au détail de produits de beauté sous-exploité, perturbant ainsi l’écosystème existant et propulsant l’Inde sur la scène mondiale. Aujourd’hui, NYKAA a élargi son offre pour englober le style de vie et le secteur B2B, en lançant des plateformes en ligne telles que NYKAA Fashion, NYKAA Man et Superstore.

Au fil des années, NYKAA a su conquérir le cœur des consommateurs indiens en les incitant à explorer ses plateformes en ligne ainsi que ses 175 points de vente physiques. Grâce à un contenu engageant et éducatif, l’entreprise a su créer des communautés fidèles. NYKAA continue d’enrichir son portefeuille de marques en mettant l’accent sur l’innovation et la satisfaction des clients. Des marques de beauté telles que Kay Beauty, NYKAA Naturals, NYKAA Cosmetics et Wanderlust, ainsi que des marques de mode comme Nykd, Gajra Gang, Likha, RSVP et Pipa Bella, sont désormais des noms familiers, apportant régulièrement inspiration et produits de haute performance aux consommateurs.

L’engagement indéfectible de NYKAA envers l’authenticité et son approche centrée sur le client en ont fait le détaillant privilégié pour les marques internationales souhaitant s’implanter en Inde. Son Global Store, véritable porte d’entrée vers les marques internationales les plus prisées, s’appuie sur la chaîne d’approvisionnement et les compétences marketing éprouvées de l’entreprise pour offrir une expérience d’achat véritablement fluide et sans accroc.

Site Web : beautyandyouawards.com

Instagram : @beautyandyouawards

ELC-C

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.