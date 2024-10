Merz Therapeutics et la World Stroke Organization lancent l'initiative « Accès à la santé » pour améliorer le traitement de l'AVC en Afrique

FRANCFORT, Allemagne--(BUSINESS WIRE)--Aujourd'hui, lors du Congrès mondial annuel de l'AVC à Abu Dhabi, la présidente de la World Stroke Organization (WSO), la Dre Sheila Martins, a officiellement annoncé un partenariat avec Merz Therapeutics pour lancer l'initiative « Accès à la santé ». Ce projet qui vise à lutter contre les inégalités en matière de soins de santé dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, débutera par deux projets pilotes au Nigeria et en Tanzanie.

Lors de cet événement, des chefs de projet du monde entier se sont réunis pour parler des prochaines étapes et de l'orientation stratégique de ce partenariat innovant. « Nous sommes extrêmement fiers de participer à une mission qui peut faire une différence tangible dans la vie des victimes d'accidents vasculaires cérébraux dans les communautés mal desservies », a déclaré Stefan König, CEO de Merz Therapeutics. « Notre collaboration avec la World Stroke Organization nous permettra d'élargir l'accès aux soins de l'AVC dans des régions où l'infrastructure des soins de santé est encore limitée »

L'initiative a pour but de s'attaquer aux problèmes critiques auxquels sont confrontés les soins de l'AVC dans ces régions où l'incidence est élevée, en particulier chez les jeunes. Les cas d'AVC en Afrique subsaharienne devraient énormément augmenter, avec un taux d'incidence annuel de 316 cas pour 100 000 personnes et un taux de mortalité à trois ans supérieur à 80 %. Le manque de sensibilisation de la population, l'insuffisance des centres de rééducation et la pénurie de professionnels de santé ne font qu'exacerber la crise1.

Programmes pilotes au Nigeria et en Tanzanie

Au Nigeria, l'initiative portera principalement sur le renforcement des capacités de traitement des accidents vasculaires cérébraux en améliorant la formation des neurologues et des professionnels de santé. Il s'agira notamment d'élaborer des modules complets de formation destinés à améliorer les programmes de rééducation post-AVC. L'objectif visé est d'accroître la capacité du personnel à fournir une prise en charge et une rééducation ultramoderne de l'AVC.

En Tanzanie, l'initiative portera principalement sur l'amélioration de l'accès des patients aux services de soins de l'AVC dans les environnements à faibles ressources. En s'appuyant sur les actions existantes menées par la WSO, Merz Therapeutics proposera un soutien stratégique visant à davantage développer l'infrastructure de soins de l'AVC, en particulier en soutenant les unités hospitalières de soins de l'AVC. Merz Therapeutics vise à améliorer les résultats pour les patients en contactant les fournisseurs de soins de santé locaux afin de permettre des soins complets et multidisciplinaires pour les communautés mal desservies.

Créer des solutions durables pour les soins de santé

Lancée en 2023, l'initiative Accès à la santé fait partie de la stratégie élargie de Merz Therapeutics visant à réduire les inégalités en matière de soins de santé dans les PRFM par le biais de la formation des professionnels de santé, de la sensibilisation des patients, de partenariats stratégiques et du bénévolat des employés. En collaborant avec la WSO, Merz Therapeutics vise à établir des modèles de soins de santé évolutifs pouvant être reproduits à l'échelle mondiale, en veillant à ce que tout le monde, indépendamment des barrières géographiques ou économiques, ait accès à des soins médicaux de qualité.

« Notre objectif à long terme est de créer des améliorations durables et évolutives des soins de santé pouvant transformer les soins de l'AVC dans ces régions et au-delà », a déclaré Stefan Albrecht, directeur scientifique et médical de Merz Therapeutics. « Cette initiative témoigne de notre engagement à rendre les soins de santé plus égalitaires et accessibles à tous. »

À propos de Merz Therapeutics

Merz Therapeutics se consacre à l'amélioration de la vie des patients dans le monde entier. Grâce à ses études, à son développement incessants et à sa culture de l'innovation, Merz Therapeutics s'efforce de répondre aux besoins non satisfaits des patients et obtenir de meilleurs résultats. Merz Therapeutics cherche à répondre aux besoins uniques des personnes souffrant de troubles du mouvement, de pathologies neurologiques, de maladies du foie et d'autres problèmes de santé qui affectent lourdement la qualité de vie des patients.

Merz Therapeutics a son siège à Francfort-sur-le-Main, en Allemagne et est présente dans plus de 90 pays, dont une filiale en Amérique du Nord à Raleigh, en Caroline du Nord. Merz Therapeutics GmbH fait partie du groupe Merz, une entreprise familiale privée qui se consacre depuis 115 ans au développement d'innovations répondant aux besoins non satisfaits des patients et des clients.

Veuillez consulter le site www.merztherapeutics.com

À propos de la World Stroke Organization

La World Stroke Organization (WSO) est la principale organisation mondiale de lutte contre les accidents vasculaires cérébraux. Elle se consacre à la réduction du fardeau mondial des accidents vasculaires cérébraux par le biais de la recherche, de l'éducation et du soutien inconditionnel. La WSO collabore avec des organismes nationaux et des milliers de particuliers, membres de l'organisation, afin d'améliorer les soins et prévenir les accidents vasculaires cérébraux dans le monde entier.

