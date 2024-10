Merz Therapeutics und die World Stroke Organization starten die Initiative „Access to Health“ zur Verbesserung der Schlaganfallversorgung in Afrika

FRANKFURT, Deutschland--(BUSINESS WIRE)--Heute kündigte die Präsidentin der World Stroke Organization (WSO), Dr. Sheila Martins, auf dem jährlichen World Stroke Congress in Abu Dhabi offiziell eine Partnerschaft mit Merz Therapeutics an, um die Initiative „Access to Health“ zu starten. Dieses Projekt, das sich auf die Beseitigung von Ungleichheiten in der Gesundheitsversorgung in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen (LMICs) konzentriert, wird mit zwei Pilotprojekten in Nigeria und Tansania beginnen.

Während der Veranstaltung kamen Projektleiter aus aller Welt zusammen, um die nächsten Schritte und die strategische Ausrichtung dieser innovativen Partnerschaft zu besprechen. „ Wir sind unglaublich stolz darauf, Teil einer Mission zu sein, die das Leben von Schlaganfallpatienten in unterversorgten Gemeinden spürbar verbessern kann“, sagte Stefan König, CEO von Merz Therapeutics. „ Unsere Zusammenarbeit mit der World Stroke Organization wird es uns ermöglichen, den Zugang zu dringend benötigter Schlaganfallversorgung in Regionen mit unzureichender Gesundheitsinfrastruktur zu verbessern.“

Die Initiative zielt darauf ab, die kritischen Probleme der Schlaganfallversorgung in diesen Regionen anzugehen, in denen die Schlaganfallhäufigkeit hoch ist, insbesondere in jüngeren Bevölkerungsgruppen. Die Zahl der Schlaganfallfälle in Afrika südlich der Sahara wird voraussichtlich dramatisch ansteigen, mit einer jährlichen Inzidenzrate von 316 Fällen pro 100.000 Menschen und einer 3-Jahres-Todesrate von über 80 %. Ein geringes öffentliches Bewusstsein, unzureichende Rehabilitationseinrichtungen und ein Mangel an medizinischem Fachpersonal verschärfen die Krise weiter1 .

Pilotprogramme in Nigeria und Tansania

In Nigeria konzentriert sich die Initiative auf den Aufbau von Kapazitäten in der Schlaganfallversorgung durch die Verbesserung der Aus- und Weiterbildung von Neurologen und medizinischem Fachpersonal. Dies umfasst die Entwicklung umfassender Bildungsmodule zur Verbesserung von Rehabilitationsprogrammen nach einem Schlaganfall. Ziel ist es, die Fähigkeit der Fachkräfte zu erweitern, Schlaganfallmanagement und -rehabilitation auf dem neuesten Stand der Technik anzubieten.

In Tansania wird sich die Initiative darauf konzentrieren, den Zugang von Patienten zu Schlaganfallbehandlungen in ressourcenarmen Umgebungen zu verbessern. Aufbauend auf den bestehenden Bemühungen unter der Leitung der WSO wird Merz Therapeutics strategische Unterstützung bei der Weiterentwicklung der Infrastruktur für die Schlaganfallbehandlung bieten, insbesondere durch die Unterstützung von Schlaganfallstationen in Krankenhäusern. Merz Therapeutics strebt eine Verbesserung der Behandlungsergebnisse für Patienten an, indem lokale Gesundheitsdienstleister beraten werden, um eine umfassende und multidisziplinäre Versorgung für unterversorgte Gemeinden zu ermöglichen.

Schaffung nachhaltiger Lösungen für die Gesundheitsversorgung

Die 2023 gestartete Initiative „Access to Health“ ist Teil der umfassenderen Strategie von Merz Therapeutics, die Ungleichheiten in der Gesundheitsversorgung in LMICs durch Schulungen für medizinisches Fachpersonal, Patientenaufklärung, strategische Partnerschaften und Freiwilligenarbeit der Mitarbeiter zu verringern. Durch die Zusammenarbeit mit der WSO möchte Merz Therapeutics skalierbare Gesundheitsmodelle etablieren, die weltweit repliziert werden können, um sicherzustellen, dass jeder, unabhängig von geografischen oder wirtschaftlichen Barrieren, Zugang zu hochwertiger medizinischer Versorgung hat.

„ Unser langfristiges Ziel ist es, nachhaltige, skalierbare Verbesserungen in der Gesundheitsversorgung zu schaffen, die die Schlaganfallversorgung in diesen Regionen und darüber hinaus verändern können“, sagte Stefan Albrecht, Chief Scientific and Medical Officer von Merz Therapeutics. “Diese Initiative verkörpert unser Engagement, die Gesundheitsversorgung gerechter und für alle zugänglicher zu machen.“

Über Merz Therapeutics

Merz Therapeutics GmbH hat es sich zum Ziel gesetzt, Behandlungsergebnisse von Patient*innen auf der ganzen Welt zu verbessern. Mit unserer unermüdlichen Forschungs- und Entwicklungsarbeit und unserer Innovationskultur sind wir bestrebt, unerfüllte Bedürfnisse von Patient*innen zu erkennen und diesen gerecht zu werden. Hierbei stehen insbesondere Menschen im Fokus, die an Bewegungsstörungen, neurologischen Erkrankungen, Lebererkrankungen und anderen, die Lebensqualität stark beeinträchtigenden Gesundheitsproblemen, leiden.

Merz Therapeutics hat seinen Hauptsitz in Frankfurt am Main, Deutschland, und ist in mehr als 90 Ländern vertreten. Die Tochtergesellschaft in Nordamerika hat ihren Sitz in Raleigh, North Carolina. Die Merz Therapeutics GmbH ist Teil der Merz Group, einem privat geführten Familienunternehmen, das sich seit 115 Jahren der Entwicklung von Innovationen widmet, um unerfüllte Patient*innenbedürfnisse zu adressieren.

Mehr unter www.merztherapeutics.com.

Über die World Stroke Organization

Die World Stroke Organization (WSO) ist die weltweit führende Organisation im Kampf gegen Schlaganfälle und hat sich zum Ziel gesetzt, die globale Belastung durch Schlaganfälle durch Forschung, Aufklärung und Interessenvertretung zu verringern. Die WSO arbeitet mit nationalen Organisationen und Tausenden von Einzelmitgliedern zusammen, um die Schlaganfallversorgung zu verbessern und Schlaganfälle weltweit zu verhindern.

