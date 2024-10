Rubedo Life Sciences annuncia l'espansione europea in vista del primo studio clinico

Marco Quarta (right), Rubedo Life Sciences CEO and Co-Founder, notarizes the incorporation of Rubedo's European Headquarters in Milan (Photo: Business Wire)

Marco Quarta (right), Rubedo Life Sciences CEO and Co-Founder, notarizes the incorporation of Rubedo's European Headquarters in Milan (Photo: Business Wire)

SUNNYVALE, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Rubedo Life Sciences, azienda biofarmaceutica impegnata nello sviluppo di terapie first-in-class mirate alle cellule senescenti responsabili per le malattie associate all'invecchiamento, oggi ha annunciato l'apertura della sede della direzione europea e delle attività cliniche a Milano. L'iniziativa giunge in vista del primo studio clinico di fase 1 dell'azienda sull'uomo per RLS-1496, un trattamento first-in-class per la malattia infiammatoria della pelle, all'inizio dell'anno prossimo in Europa. Si tratta del primo trial clinico e delle prime attività al di fuori della sede mondiale dell'azienda in California, un riconoscimento dell'impatto globale che le malattie associate all'invecchiamento hanno sulle vite dei pazienti.

“Mentre effettuiamo la transizione ad un'azienda allo stadio clinico, abbiamo un'opportunità entusiasmante di sfruttare il talento e l'infrastruttura di calibro mondiale sul Continente per tradurre la nostra ricerca innovativa nel settore della senescenza cellulare in terapie first-in-class per pazienti affetti da malattie della pelle interessate dalla senescenza cellulare e dall'invecchiamento cutaneo”, ha dichiarato Marco Quarta, CEO e Cofondatore di Rubedo Life Sciences. “Con il supporto di prestigiosi investitori europei come CDP Venture Capital, siamo entusiasti di annunciare questa espansione in Europa mentre diventiamo una società davvero globale”.

“Siamo entusiasti di diventare partner di Rubedo Life Sciences e di sostenerne l'espansione in Italia, riflettendo due delle priorità essenziali del Paese per il futuro: guidare investimenti strategici nell'IA e nella biotecnologia, promuovendo il ritorno dei migliori talenti. Questo investimento riflette il nostro impegno a sostenere l'innovazione, rafforzando inoltre la posizione dell'Italia come hub per queste industrie ad alto impatto”, ha dichiarato Agostino Scornajenchi, CEO e Amministratore delegato di CDP Venture Capital.

RLS-1496 è una terapia a somministrazione topica, e lo studio di fase 1 comprenderà pazienti con patologie dermatologiche per testare la sicurezza in endpoint primari. Gli endpoint secondari comprenderanno la senescenza cellulare e i biomarcatori associati alla malattia. RLS-1496 è stato sviluppato prima come trattamento topico per ottenere una prova di concetto più efficiente rispetto alla terapia somministrata a livello sistemico.

Informazioni su Rubedo Life Sciences

Rubedo Life Sciences è una società biofarmaceutica che sviluppa un ampio portafoglio di terapie innovative mirate alle cellule responsabili delle malattie croniche associate all'invecchiamento. La nostra piattaforma proprietaria per la scoperta di farmaci ALEMBIC™ ha progettato nuove piccole molecole first-in-class mirate selettivamente a vari tipi di cellule senescenti, che ricoprono un ruolo chiave nella progressione di malattie polmonari, dermatologiche, oncologiche, neurodegenerative, fibrotiche e altre patologie croniche. Il team dirigente di Rubedo è composto da leader del settore e pionieri in chimica, tecnologia e scienze della vita, con competenze nello sviluppo e nella commercializzazione di farmaci provenienti sia da grandi società farmaceutiche che da importanti aziende biotecnologiche. La società ha sede a Sunnyvale, CA, Stati Uniti. Per maggiori informazioni, visitare www.rubedolife.com.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.