Bioptimus et Proscia collaborent pour accélérer l’innovation en matière d’IA dans la recherche scientifique et le développement de médicaments afin d’améliorer les soins aux patients

PARIS et PHILADELPHIE--(BUSINESS WIRE)--Bioptimus, une startup française qui construit le modèle de base d’IA de référence en biologie, est heureuse d’annoncer que son modèle de base H-optimus-0, le meilleur de sa catégorie, est désormais intégré dans Concentriq® Embeddings de Proscia, permettant aux scientifiques des données et aux chercheurs en pathologie et en sciences de la vie de réaliser des avancées dans le développement de l’IA à une vitesse et à une échelle sans précédent. Cette intégration ajoute H-optimus-0 à la collection de modèles de base que Concentriq Embeddings met à disposition sur la plateforme logicielle Concentriq où les données d’une entreprise sont stockées, enrichies et analysées de la découverte à l’essai clinique.

David Cahané, cofondateur et directeur général de Bioptimus, déclare : « H-optimus-0 a établi de nouvelles références en matière de performance de l’IA, en fournissant les meilleurs résultats de sa catégorie. Notre mission est d’aider la communauté scientifique et nous sommes impatients de découvrir ce qui sera construit au-dessus de notre modèle de base d’histologie de pointe. En intégrant H-optimus-0 dans Concentriq Embeddings, les utilisateurs de Proscia ont désormais accès à un outil puissant qui accélère le développement de modèles d’IA et permet des avancées non seulement dans la médecine de précision, mais aussi dans la recherche et le développement thérapeutiques. »

Avec son échelle et sa profondeur de formation sans précédent au sein de la communauté open source, H-optimus-0 exploite une technologie d’IA de pointe pour mener le développement de modèles capables d’améliorer la précision et l’efficacité des diagnostics pathologiques en atteignant constamment la performance ou en surpassant les modèles existants et en établissant de nouvelles normes dans le domaine. Entraîné sur un vaste ensemble de données de plus de 500 000 lames de pathologie, H-optimus-0 a été exposé à un large éventail de cas, ce qui lui permet de se généraliser efficacement dans différents scénarios.

Des données du monde réel pour améliorer les modèles de base

Les données du monde réel (RWD) de Proscia ont contribué de manière décisive au succès des modèles de base tels que H-optimus-0. Avec des ensembles de données de haute qualité, diversifiés et cliniquement pertinents, les données du monde réel de Proscia ont permis la création de modèles évolutifs capables d’alimenter le développement de l’IA à grande échelle dans de multiples domaines thérapeutiques. Ces modèles transforment le développement de l’IA en pathologie et jouent un rôle essentiel dans la mise en œuvre d’innovations en pathologie et au-delà, qui peuvent à terme apporter des thérapies aux patients plus rapidement.

David West, directeur général de Proscia, déclare : « De Concentriq Embeddings à notre offre de données réelles, nous nous engageons à fournir aux équipes des sciences de la vie et de la pathologie les outils dont elles ont besoin pour faire progresser les prochaines thérapies et diagnostics de précision. L’ajout de H-optimus-0 de Bioptimus à Concentriq Embeddings aidera nos utilisateurs à créer rapidement des algorithmes performants à grande échelle et à concrétiser la promesse d’une recherche et d’un développement thérapeutiques basés sur l’IA. »

Rejoignez la conversation : Exploiter toute la valeur des modèles de base dans l’IA en pathologie

Pour découvrir comment les modèles fondamentaux comme H-optimus-0 transforment le développement de l’IA en pathologie, Bioptimus participera au webinaire exclusif de Proscia, offrant un aperçu des stratégies pratiques permettant d’exploiter ces modèles avancés pour accélérer l’innovation en IA dans le domaine de la pathologie. Les principaux sujets abordés incluent le rôle central de la pathologie informatique dans la réalisation d’avancées en matière de médecine de précision et de R&D thérapeutique, et la manière dont les modèles de base tels que H-optimus-0 transforment le développement de l’IA dans le domaine de la pathologie. Pour en savoir plus, consultez la page d’inscription ici.

À propos de Bioptimus

Bioptimus construit le modèle de base de référence de l’IA en biologie pour stimuler les progrès de la recherche scientifique et de l’innovation biotechnologique. En nous appuyant sur une équipe d’experts de classe mondiale, en employant des technologies d’IA de pointe et en accédant à des données exclusives uniques à grande échelle, nous visons à apporter des découvertes révolutionnaires et à accélérer les innovations dans le domaine de la biomédecine et au-delà. Pour plus d’informations, rendez-vous sur https://www.bioptimus.com.

À propos de Proscia

Proscia est une société de logiciels qui accélère la transition de la pathologie vers une discipline numérique, axée sur les données, et qui permet à l’IA de faire progresser la médecine de précision. Sa plateforme de pathologie d’entreprise Concentriq, son portefeuille d’IA pour la médecine de précision et ses données du monde réel alimentent le développement et l’utilisation de nouvelles thérapies et de nouveaux diagnostics pour mener la lutte contre les maladies les plus difficiles de l’humanité, comme le cancer. 14 des 20 plus grandes sociétés pharmaceutiques et un réseau mondial de laboratoires de diagnostic s’appuient chaque jour sur les solutions de Proscia. La société a reçu l’autorisation 510(k) de la FDA et a été la première à obtenir la certification CE-IVDR pour faire progresser le diagnostic primaire de la pathologie numérique dans l’Union européenne. Pour plus d’informations, rendez-vous sur proscia.com et suivez Proscia sur LinkedIn et X.

