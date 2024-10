BioTalent Canada annonce le lancement d’une étude visant à renforcer l’inclusion, la diversité, l’équité et l’accessibilité dans la bioéconomie de l’Alberta

OTTAWA, Ontario--(BUSINESS WIRE)--BioTalent Canada a annoncé aujourd’hui le lancement d’une nouvelle étude qui permettra de recueillir des données et d’élaborer des stratégies visant à favoriser l’inclusion, la diversité, l’équité et l’accessibilité (IDÉA) dans la main-d’œuvre de la bioéconomie de l’Alberta.

Financée en partie par la province de l’Alberta en partenariat avec le gouvernement du Canada, cette étude consistera à sonder des partenaires, des collaborateurs et des collaboratrices du secteur afin de connaître le taux d’emploi des groupes en quête d’équité et de mieux comprendre les principaux obstacles qu’ils doivent surmonter sur le marché du travail. Les résultats seront utilisés pour concevoir une série de documents ressources sur les principes d’IDÉA afin d’aider les entreprises à accroître la représentation des groupes en quête d’équité dans le secteur.

La bioéconomie de l’Alberta est confrontée à une pénurie croissante de talents. En effet, selon les résultats de l’étude Information sur le marché du travail de BioTalent Canada, le secteur aura besoin de 18 800 travailleuses et travailleurs additionnels d’ici 2029 dans l’Ouest canadien. Les entreprises ont donc tout intérêt à mettre en œuvre les meilleures pratiques en matière d’IDÉA pour recruter et mobiliser la main-d’œuvre diversifiée dont elles ont besoin pour prospérer.

« La collecte d’information sur le marché du travail et l’amélioration de l’accès à des outils en matière d’IDÉA aideront les entreprises à mieux comprendre les groupes en quête d’équité et stimuleront leur capacité à embaucher et à mobiliser efficacement des talents issus de ces groupes, a déclaré Robert Henderson, président et chef de la direction de BioTalent Canada. Les résultats de cette étude joueront un rôle essentiel, car ils démontreront les avantages des principes d’IDÉA dans l’établissement d’une bioéconomie durable, forte et plus diversifiée en Alberta. »

Les employeurs des biosciences qui participeront à cette étude auront l’occasion de partager leurs pratiques novatrices en matière d’IDÉA et de fournir des conseils sur les ressources nécessaires, tout en contribuant à renforcer la diversité dans la bioéconomie et sa pérennité.

À compter de la mi-octobre 2024, BioTalent Canada effectuera un sondage d’une vingtaine de minutes auprès des employeurs de la bioéconomie afin de recueillir des renseignements dans le cadre de l’étude.

Les organisations qui souhaitent participer à l’étude et, ce faisant, au renforcement de la main-d’œuvre albertaine en biosciences peuvent écrire à info@biotalent.ca.

« Cette étude constitue l’occasion idéale pour les organisations de se familiariser avec les principes d’IDÉA et de les appliquer dans leurs pratiques d’exploitation, a ajouté M. Henderson. Ayant un capital limité pour recruter et mobiliser les talents dans un marché du travail concurrentiel, les collaboratrices et les collaborateurs à cette étude franchiront une étape importante vers la constitution d’un bassin de talents plus diversifié, tout en contribuant à combler la pénurie de talents à l’échelle provinciale. »

Robert Henderson demeure à votre disposition pour fournir de plus amples renseignements.

La province de l’Alberta travaille en partenariat avec le gouvernement du Canada pour offrir des programmes et des services de soutien à l’emploi.

À propos de BioTalent Canada

BioTalent Canada soutient les gens derrière la science essentielle. Reconnue comme la source incontournable de renseignements sur le marché du travail, BioTalent Canada guide les intervenants de la bioéconomie avec des données factuelles et des normes axées sur l’industrie. BioTalent Canada s’efforce de catalyser l’intelligence en bioéconomie, de combler le fossé entre les talents prêts à l’emploi et les employeurs et d’assurer l’agilité, la résilience et la durabilité de l’un des secteurs les plus vitaux du Canada.

