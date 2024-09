ADWEEK et C2 annoncent un partenariat stratégique

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--ADWEEK, la principale source de nouvelles, d'idées et de tendances pour l'industrie du marketing et de la publicité, et le studio expérientiel avant-gardiste C2, ont annoncé aujourd'hui le lancement d'un nouveau partenariat. L'annonce a été faite par Will Lee, chef de la direction d'ADWEEK, et Anick Beaulieu, présidente-directrice générale de C2, sur la scène de Brandweek 2024, la plus importante conférence sur la stratégie et la croissance des marques organisée par ADWEEK.

L’un des point central de ce nouveau partenariat sera le rôle de C2 dans l'activation de la Brandweek 2025 l'année prochaine.

« En tant que chef de file de la couverture du marketing expérientiel, ADWEEK garde les chefs du marketing à la fine pointe de l'industrie grâce à son riche écosystème de ressources et d'événements », a déclaré M. Lee. « ADWEEK et C2 créeront des expériences de grande valeur pour les auditoires, en mettant l'accent sur le développement des CMO de demain. Nous sommes ravis de nous associer à C2 pour intensifier notre couverture de l'industrie, créer des expériences transformatrices - y compris notre événement phare, Brandweek - et offrir aux marques de nouvelles occasions de s'engager de façon authentique et percutante. »

« L'expérientiel devient chaque jour plus important et sera la clé de l'avenir du marketing, avec une croissance certaine et des horizons créatifs encore à explorer », a déclaré Mme. Beaulieu. « Ce partenariat avec ADWEEK renforcera notre capacité à entrer en contact avec les meilleurs spécialistes du marketing à des points de contact cruciaux et par des moyens nouveaux et uniques. Nous sommes impatients de travailler avec Will et son équipe pour apporter de la valeur au public, aux marques et aux professionnels du marketing ».

Dans le cadre de ce partenariat, C2 dirigera la création, le développement et la production des programmes Brandweek et Marketing Vanguard d'ADWEEK. L'expérience améliorée de Brandweek 2025 comprendra :

Nouveaux formats de contenu et pistes de programmation diversifiées ;

Conception d'événements inclusifs et environnements expérientiels immersifs ;

Éléments scénographiques distinctifs et conception de la scène ;

Expériences culinaires, brainstorming expérientiel et sessions de collaboration ;

Possibilités d'accueil engageantes ; et

Des formats d'apprentissage entre pairs, des ateliers et des classes de maître.

Dans le cadre de ce nouveau partenariat, ADWEEK a également annoncé le lancement d'une nouvelle verticale médiatique axée sur l'avenir du marketing expérientiel, alimentée par l'expertise et l'autorité reconnues de C2 dans le domaine.

De plus, ADWEEK participera à l'événement d'affaires par excellence, C2 Montréal, en mai 2025. Chaque année, C2 Montréal rassemble des milliers de chefs de file de l'industrie, d'innovateurs, d'entrepreneurs, de créatifs et d'autres penseurs d'avant-garde à l'intersection du commerce et de la créativité.

À propos d’ADWEEK

ADWEEK est la principale ressource d'intelligence économique pour les PDG, les CMO et les professionnels qui composent l'écosystème de la publicité et du marketing, fournissant des nouvelles, des idées, des informations et des réseaux. La couverture primée d'ADWEEK touche une communauté engagée à travers le numérique, les événements, les podcasts, les bulletins d'information, la presse écrite et les médias sociaux.

À propos de C2

C2 est née de l'écosystème montréalais du divertissement en direct, qui est mondialement reconnu pour son excellence en matière de création et de production. La force unique de C2 est sa vaste équipe multidisciplinaire de professionnels qui se consacrent à l'élaboration de solutions événementielles avant-gardistes. Depuis 13 ans, C2 crée et produit C2 Montréal, l'un des événements d'affaires les plus avant-gardistes au monde.