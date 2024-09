Viromed Medical AG pretende adquirir todas as ações do ActivCell Group AG por meio de um aumento de capital contra uma contribuição em espécie com exclusão dos direitos de subscrição

PINNEBERG, Alemanha--(BUSINESS WIRE)--A Viromed Medical AG (Ticker: VMED; ISIN: DE000A3MQR65; “Viromed”; a “Empresa”) planeja adquirir todas as ações do ActivCell Group AG, na Suíça, e assim expandir estrategicamente seu portfólio de produtos. Para esse fim, a Empresa assinou hoje um termo de compromisso com os proprietários do ActivCell Group AG e iniciará imediatamente outras negociações com o objetivo de concluir um acordo. Com a aquisição do ActivCell Group AG, a Viromed expande o espectro de tratamento de seus produtos com indicações adicionais e espera um lançamento acelerado no mercado da União Europeia com sua própria série de produtos de plasma frio.

O ActivCell Group AG atua no desenvolvimento e na fabricação de canetas de terapia de plasma frio e recebeu aprovação para seus produtos (CE-Notified-Body-No. 0297, número de identificação do organismo notificado 0297, em português) na categoria 2a, conforme a diretiva da UE 2017/745 sobre dispositivos médicos (Regulamento de Dispositivos Médicos, MDR) para uso no tratamento de pele e feridas na medicina humana.

A transação está prevista para ser concluída no exercício financeiro atual de 2024. O preço de compra para a aquisição de 100% do ActivCell Group AG está estimado na faixa de um dígito médio de milhões de euros. O preço de compra será pago exclusivamente mediante a concessão de novas ações da Empresa, utilizando parcialmente o Capital Autorizado 2022 por meio de um aumento de capital contra contribuições em espécie, excluindo os direitos de subscrição dos acionistas.

O fechamento da transação está sujeito a um acordo final com os acionistas do ActivCell Group AG.

