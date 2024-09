GEDI en Reply geven kranten meer stem

Voice Studio uses one of the best AI-based voice cloning engines to convert text articles into high-quality audio podcasts, ensuring the realism and naturalness needed for a clear and authentic listening experience. (Graphic: Business Wire)

TURIJN, Italië--(BUSINESS WIRE)--GEDI, het vooraanstaande Italiaanse mediabedrijf, biedt haar lezers nieuwe functies aan en transformeert het proces om audiocontent voor haar publicaties te creëren. Vanaf vandaag integreren de websites en apps van de publicaties van de Group ook Voice Studio, een door AI aangestuurde oplossing ontwikkeld door Discovery Reply, een bedrijf van de Reply Group gespecialiseerd in oplossingen voor Digital Experience Management.

Voice Studio maakt gebruik van een van de beste, op AI gebaseerde voice-cloning engines om tekstartikels om te zetten in kwaliteitsvolle audiopodcasts, die het realisme en de natuurlijkheid verzekeren die nodig zijn voor een duidelijke, authentieke luisterervaring. Deze oplossing werd al gebruikt voor de uitgaven "la Repubblica" en "La Stampa," waarbij meer dan 300 audiostukken per dag werden geproduceerd.

Discovery Reply heeft gepersonaliseerde functies ontwikkeld, afgestemd op GEDI's editoriale context, zoals een correct aangepaste uitspraak voor woorden uit een andere taal, contextuele uitbreiding van acroniemen en modulatie van de toon, het ritme en de nadruk, afhankelijk van de aard van het artikel (bijv. nieuws, sport, cultuur). Er zijn eveneens tools beschikbaar voor de kwaliteitscontrole van de gegenereerde audio, die editoriale interventie toelaten voor correcties die dan automatisch ook voor toekomstige producties gelden, en de optie om achtergrondmuziek in het uiteindelijke audiobestand te integreren.

Fabiano Begal, CEO van GEDI Digital, verklaart: "Voice Studio stelt ons in staat om effectief te beantwoorden aan de groeiende vraag van het grote publiek naar kwaliteitsvolle audiocontent, iets wat we al hadden vastgesteld met het succes van OnePodcast. Dankzij deze samenwerking met Discovery Reply kunnen we voortaan ons editoriale aanbod verrijken door onze lezers een aanvullende nuttige en innovatieve tool aan te bieden."

Filippo Rizzante, CTO of Reply, licht toe: "De samenwerking met GEDI heeft ons geleerd hoe het gebruik van artificiële intelligentie het editoriale landschap en de toegankelijkheid ervan aanzienlijk kan bevorderen. Met Voice Studio hebben we podcast-productie efficiënter en kwaliteitsvoller gemaakt, om natuurlijke, boeiende audiocontent te creëren die de luisterervaring verrijkt."

GEDI Gruppo Editoriale

GEDI Gruppo Editoriale is een toonaangevend Italiaans bedrijf gespecialiseerd in digitale media, een nationale leider op gebied van nieuws met uitgaven zoals "la Repubblica" en "La Stampa". GEDI is ook een van de belangrijkste nationale radiogroepen, met top brands zoals Radio Deejay, Radio Capital en m2o. Met OnePodcast is GEDI de toonaangevende Italiaanse producent van digitale audiocontent. Het bedrijf is actief op de sociale media via Stardust, en is ook operationeel in de multi-platform reclamesector via A. Manzoni & C. Spa. www.gedi.it

Reply

Reply [EXM, STAR: REY] is gespecialiseerd in het ontwerpen en implementeren van oplossingen op basis van nieuwe communicatiekanalen en digitale media. Reply is een netwerk van hooggespecialiseerde bedrijven die belangrijke Europese industriële groepen in de sectoren telecommunicatie en media, industrie en dienstverlening, bankwezen, verzekeringen en overheidsdiensten ondersteunen om bedrijfsmodellen te ontwerpen en te ontwikkelen die geschikt zijn voor de nieuwe paradigma's van big data, cloud computing, digitale media en het Internet of Things. De dienstverlening van Reply omvat: consulting, systeemintegratie en digitale diensten. www.reply.com

Met een grondige expertise in cloud computing, digitale media en systeemintegratie, heeft Discovery Reply zich gespecialiseerd in het ontwikkelen van geavanceerde end-to-end DXM-oplossingen (Digital eXperience Management) voor het beheer en de verspreiding van branded multimedia content en digitale activa. Het omvattende aanbod technologieën van ondernemingsniveau en verticale applicaties is ontworpen voor de markt van digitale media, om nieuwe bedrijfsmodellen en omnichannel strategieën te bevorderen. www.discovery.reply.com

