DEBIOPHARM ET WHITELAB GENOMICS ANNONCENT UN PARTENARIAT STRATÉGIQUE POUR FAIRE PROGRESSER LES PROPRIÉTÉS DE CIBLAGE ET LA CONCEPTION DES MÉDICAMENTS EN ONCOLOGIE

LAUSANNE, Suisse--(BUSINESS WIRE)--Debiopharm, société biopharmaceutique indépendante basée en Suisse dont la vocation est de développer les traitements de référence de demain afin de guérir le cancer et les maladies infectieuses, a annoncé aujourd’hui la signature d’un partenariat avec WhiteLab Genomics, une société de biotechnologie basée à Paris et à Boston, spécialisée dans l’intelligence artificielle appliquée à la R&D en médecine génomique. Cette collaboration vise à atteindre deux objectifs principaux. Le premier est d’identifier les récepteurs spécifiques au cancer qui sont surexprimés et localisés à la surface des cellules cancéreuses. Le second est de trouver les candidats principaux capables de se lier à ces récepteurs. Une fois identifiés, ces agents seront fixés à la surface de nanoparticules lipidiques (NPL), pour améliorer le ciblage actif des tissus.

Les NPL sont devenues un vecteur de référence pour la délivrance de médicaments, avec le potentiel de transformer le paysage oncologique, en particulier dans la médecine génomique, grâce à leur grande efficacité de délivrance. L’un des défis posés par les NPL est leur tendance à s’accumuler dans les organes non ciblés, comme le foie, ce qui limite leur distribution au site visé. Pour maximiser le potentiel des NPL, WLG est prête à déployer sa plateforme alimentée par l’IA afin d’explorer des approches in silico innovantes visant à améliorer les capacités de délivrance ciblée des NPL, créant ainsi de nouvelles opportunités d’applications thérapeutiques.

En tant qu’investisseur majeur de WLG, Debiopharm a invariablement soutenu les approches innovantes et les solutions de pointe de l’entreprise par le biais de son fonds d’innovation (Debiopharm Innovation Fund). Cette collaboration offre une opportunité substantielle de valider le potentiel de la plateforme d’IA de WLG et de renforcer la relation continue entre les deux entreprises.

« La plateforme d’IA innovante de WhiteLab représente une avancée considérable dans le domaine des thérapies ciblées contre le cancer. En améliorant la spécificité et la délivrance des nanoparticules lipidiques, nous aspirons à proposer des traitements plus efficaces aux patients souffrant de cancers hormonaux », a déclaré David Del Bourgo, CEO et co-fondateur de WLG. « Notre collaboration avec un acteur de premier plan tel que Debiopharm continue de démontrer notre focus sur le développement des solutions de pointe susceptibles de révolutionner les traitements contre le cancer. »

« En tant que société spécialisée dans le développement de médicaments, nous connaissons les difficultés de ce domaine et avons donc conscience de la valeur ajoutée des plateformes basées sur l’IA, comme celle de WhiteLab Genomics, appliquées aux premières étapes de la R&D sur les médicaments. Nous sommes impatients d’exploiter pleinement le potentiel des solutions basées sur l’IA afin de développer des médicaments, de limiter les risques liés aux actifs, de minimiser les risques de toxicité et de nous assurer que nous apportons aux patients les médicaments les plus efficaces et les plus personnalisés », a affirmé Betrand Ducrey, CEO de Debiopharm

À propos de WhiteLab Genomics

Fondée en 2019 et soutenue par Y-Combinator, la société WhiteLab Genomics est à la convergence des sciences informatiques et de la biologie, faisant figure de pionnière dans le développement accéléré de médicaments génomiques. En recourant à sa technologie exclusive, WhiteLab Genomics analyse des données biologiques complexes en s’appuyant sur l’IA afin de réduire considérablement les délais de développement et de limiter les risques associés. En se basant sur des ensembles de données exhaustifs, la plateforme fournit des simulations in silico pour découvrir et concevoir des charges utiles et des vecteurs optimisés. WhiteLab entend accélérer le processus de développement des médicaments, réduire les coûts et raccourcir les délais de mise sur le marché de traitements capables de sauver des vies. L’entreprise collabore avec des sociétés pharmaceutiques de premier plan telles que Sanofi, des institutions universitaires et des sociétés de biotechnologie innovantes. Reconnue pour sa contribution à l’avancement du domaine de la thérapie génique et cellulaire, WhiteLab Genomics fait partie du prestigieux programme French Tech 2030 soutenu par le gouvernement français et a récemment rejoint le Bayer Co.Lab à Cambridge, Massachussetts, et le Technology Network de Ginkgo Bioworks, posant ainsi des jalons majeurs dans son expansion internationale.

À propos de Debiopharm

Debiopharm développe des traitements innovants ciblant de grands besoins médicaux non satisfaits dans les domaines de l’oncologie et des maladies infectieuses. Dans l’optique de combler le fossé entre les produits issus de découvertes révolutionnaires et leur accès aux patients à travers le monde, nous identifions des molécules et technologies à fort potentiel en vue d’une acquisition de licence, nous démontrons cliniquement leur sécurité et leur efficacité, puis nous sélectionnons de grands partenaires de commercialisation pharmaceutique afin qu’un maximum de patients puissent y avoir accès à l’échelle mondiale.

À propos de Debiopharm Innovation Fund

Debiopharm Innovation Fund, l’organe d’investissement stratégique de la société biopharmaceutique suisse Debiopharm, finance et guide les entreprises qui ont l’ambition d’améliorer le parcours des patients et de transformer la R&D pharmaceutique. Depuis 2017, Debiopharm a investi dans 15 entreprises spécialisées dans l’IA et la santé numérique, en se positionnant généralement en chef de file des tours de table. Depuis septembre 2023, Debiopharm Innovation Fund étend son empreinte à travers une nouvelle activité de financement d’amorçage.

