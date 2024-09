NRJ Global Choisit Manadge Pour Le Suivi Des Revenus Publicitaires Digitaux

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Manadge, la plateforme de gestion publicitaire SaaS détenue par Triton Digital®, le plus grand fournisseur mondial de technologies et de services pour l'industrie de l'audio numérique, a été sélectionnée par NRJ Global pour le suivi et l’optimisation de ses revenus directs et programmatiques pour une durée de 3 ans. Les équipes commerciales et Administration des ventes de la régie s’appuient désormais sur la technologie Manadge pour automatiser le suivi commercial et alimenter le CRM de la régie.

Les référentiels ADV des clients pluri-media de la régie ont été intégrés dans Manadge pour établir une correspondance avec les annonceurs présents sur le digital, notamment en programmatique et ainsi ingérer ces données dans le CRM NRJ.

« L’outil et les fonctionnalités proposés par Manadge nous permettent de travailler avec une donnée financière restituée de façon fiable et facile à lire. Par ailleurs, c’est toujours un plaisir d’échanger et de travailler avec leurs équipes. » - commente Clément Berthet, DGA en charge du Digital @ NRJ Global

Cette collaboration reflète l'engagement de Manadge à simplifier et automatiser l'ensemble de l'écosystème publicitaire pour aider les éditeurs à gérer efficacement les tâches quotidiennes liées à la monétisation de leur inventaire.

« La plateforme Manadge est conçue pour répondre aux besoins commerciaux évolutifs des éditeurs. Avec notre technologie facile à utiliser, NRJ pourra suivre ses revenus de manière transparente, créer davantage d'opportunités de vente et accroître ses efforts de monétisation à mesure qu'ils continuent de croître et d'atteindre de nouveaux publics », déclare Alexandre Rifflard, Directeur du Développement Marché EMEA chez Triton Digital.

En plus de fournir des rapports impartiaux qui simplifient l'enregistrement et le suivi des revenus publicitaires, Manadge est intégré à plus de 60 Supply Side Platforms (SSP) et serveurs publicitaires, et propose des tableaux de bord d'analyse et de comparaison ainsi que des KPI pour les acteurs du marché programmatique et les commandes directes.

Pour en savoir plus sur Manadge et les autres solutions proposées par Triton, visitez https://tritondigital.com/.

Triton Digital® est le leader mondial des technologies et des services pour les industries de l'audio numérique, des podcasts et de la radio diffusée. Présent dans plus de 80 pays, Triton fournit des technologies innovantes permettant aux diffuseurs, podcasteurs et services de musique en ligne de développer leur audience, maximiser leurs revenus et simplifier leurs opérations quotidiennes. De plus, Triton alimente l'industrie mondiale de l'audio en ligne avec Webcast Metrics®, le principal service de mesure de streaming audio, et Podcast Metrics, l'un des premiers services de mesure de podcasts certifiés par l'IAB dans l'industrie. Avec une intégrité, une excellence, un esprit d'équipe et une responsabilité inégalés, Triton reste engagé à connecter l'audio, l'audience et les annonceurs pour stimuler continuellement la croissance de l'industrie audio mondiale.