LuminUltra acquiert l'activité de test Legionella de Genomadix et signe une licence stratégique pour commercialiser des tests supplémentaires pour sa plateforme de diagnostic moléculaire ultra-portable

FREDERICTON, New Brunswick--(BUSINESS WIRE)--LuminUltra, leader mondial du diagnostic moléculaire appliqué, a annoncé aujourd'hui l'acquisition des actifs commerciaux de Genomadix Inc en matière de tests Legionella, ainsi que les droits de développement et commercialisation d'autres tests et méthodes sur les marchés de l'eau, de l'énergie, de l’alimentaire et des boissons à l'échelle mondiale en utilisant la plateforme Genomadix Cube™ qPCR (PCR quantitative).

Avec cette transaction, LuminUltra élargit encore son portefeuille de solutions de test moléculaire de pointe pour l'identification et la quantification rapides de la légionelle, responsable de la maladie du légionnaire qui peut s’avérer mortelle, dans les systèmes d'eau résidentiels, tertiaires et industriels.

La plate-forme Genomadix Cube associée à son kit automatisé simple d’utilisation génère des résultats mesurant la quantité et le risque de contamination par les légionelles en moins d'une heure, avec une sensibilité comparable aux seuils qualité de laboratoire. La simplicité du système permet à tout utilisateur sur le terrain d'évaluer rapidement et avec précision le niveau de contamination de son réseau d'eau et de prendre les mesures nécessaires pour minimiser les risques d'épidémies et de temps d'arrêt opérationel des installations .

Le kit de détection Légionella le plus performant du marché

« Grâce à ce dernier ajout à notre portefeuille, nous pouvons désormais aider d’avantage de clients dans le monde à surveiller et gérer rapidement et précisément la prolifération des bactéries Legionella », a déclaré Pat Whalen, PDG de LuminUltra. « Cette solution rapide et accessible sur le terrain complète notre offre qPCR de laboratoire GeneCount® existante et nos service d’analyse à distance en fournissant une solution de premier ordre pour les cas d'utilisation « sur le terrain » où la rapidité de réponse est fondamentale et qui exigent des résultats en temps réels pour prendre en toute confiance des décisions et actions opérationnelles critiques ».

Steve Edgett, PDG de Genomadix, a ajouté : « LuminUltra était la société idéale pour les activitées lièes à la Legionella, que nous avons développée sous la marque Spartan Bioscience. Nous avons l’intention d’assurer une transition en douceur avec nos clients. Nous sommes ravis que LuminUltra apporte son envergure, son expertise et son savoir-faire à l'activité Legionella. Genomadix se concentre sur le développement et la commercialisation de tests biologiques de précision grâce à l’équipement « le Cube » et sur l’octroi de licences pour notre plateforme ouverte CubeX à des partenaires stratégiques. Cet accord est gagnant-gagnant puisque LuminUltra dirigera le développement de nouveaux tests et permettra un accès élargi à des tests qPCR rapides et précis sur CubeX pour des applications et marchés exigeant des résultats rapides »

La transaction a été finalisée le 31 juillet 2024.

À propos de LuminUltra

Fondée en 1995, LuminUltra est une société de tests de biotechnologie dont le siège social est au Canada et qui est implantée dans six pays. Largement reconnu comme le leader mondial dans le domaine des diagnostics moléculaires appliqués aux marchés de l’eau, de l’énergie, de l’alimentaire et des boissons, elle a également été l’un des principaux fournisseurs de réactifs pour les tests cliniques COVID-19 auprès du gouvernement du Canada. Des clients dans plus de 80 pays font confiance à la technologie, à la fiabilité de la production et à l’excellence du service client de LuminUltra pour fournir leurs services de base en toute confiance. Parallèlement, LuminUltra entretient une culture de l'innovation et de la réactivité et s’est engagée sur la voie d'une croissance accélérée, en acquérant plusieurs sociétés ces dernières années et en formant un partenariat avec la société de capital-investissement spécialisée XPV Water Partners.

À propos de Genomadix

Basée à Ottawa, au Canada, Genomadix Inc. est un pionnier de la technologie de qPCR en temps réel de terrain. Genomadix Cube est un instrument de diagnostic moléculaire capable d'effectuer des tests de génotypage en médecine de précision sur une plateforme d'échantillon à résultat. Sa taille compacte, sa facilité d'utilisation et sa capacité de traitement à la demande permettent aux utilisateurs de générer des résultats sensibles en une heure environ. La plateforme Cube est également disponible sous la forme d'une plateforme ouverte appelée CubeX qui peut être utilisée pour concevoir, développer et réaliser n'importe quel test qPCR à des fins de recherche et de développement de produits. Les applications de la technologie Genomadix Cube incluent, sans toutefois s’y limiter, la médecine de précision, clinique et environnementale. Pour plus d’informations, visitez Genomadix.com

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.