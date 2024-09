Le centre hospitalier de Saint-Denis en France déploie la télésurveillance Masimo SafetyNet® pour accélérer la sortie d'hôpital des nouveau-nés prématurés

NEUCHÂTEL, Suisse--(BUSINESS WIRE)--Masimo (NASDAQ : MASI) annonce ce jour que le centre hospitalier de Saint-Denis a adopté l'utilisation de la plateforme de télésurveillance Masimo SafetyNet® basée sur le cloud dans le cadre d'une unité expérimentale de néonatologie mobile visant à accélérer la sortie de l'unité de soins intensifs et le retour à la maison des nouveau-nés prématurés. Lancé en février, ce projet pionnier permet aux nouveau-nés vulnérables de rentrer chez eux en toute sécurité auprès de leur famille tout en restant sous la surveillance étroite de l'hôpital.

Masimo SafetyNet propose une approche rationalisée de la gestion à distance des patients qui peut être adaptée aux besoins de soins spécifiques de chaque patient, en proposant des dispositifs de surveillance continue et de contrôle ponctuel sans fil, des CarePrograms™ personnalisables avec signalement des symptômes et un portail clinique hospitalier sécurisé qui permet aux équipes soignantes de surveiller un grand nombre de patients. Après la sortie, les familles sont renvoyées chez elles avec un capteur d'oxymétrie de pouls facile à utiliser, Radius PPG®, optimisé par la Masimo Signal Extraction Technology® (SET®) cliniquement prouvée, et une application intuitive pour smartphone. Porté au pied des patients néonatals, le capteur comprend une puce qui envoie des données de santé à l’application, où les parents peuvent surveiller l’état de leur bébé et communiquer avec les soignants. Depuis l’hôpital, les soignants reçoivent ces mêmes données ainsi que des journaux de notification sur les changements de l’état d’un patient, ce qui leur permet de donner la priorité à ceux qui peuvent avoir besoin d’un renforcement des soins.

Les membres du personnel du CH de Saint-Denis connaissaient déjà les avantages des soins à domicile. Le Dr Pascal Bolot, responsable des soins intensifs néonatals à Saint-Denis, a d'abord mis en place des visites à domicile en partenariat avec l'ARS, une autorité sanitaire régionale, pour remédier au manque de soins après la sortie de l'hôpital et atténuer le stress du brusque passage de l'hôpital à la maison pour les familles. L’expérience de Saint-Denis en matière de visites à domicile a été un atout majeur dans le déploiement de la télésurveillance néonatale, aux côtés de 11 autres établissements français participant à l’essai. Avec l’intégration de Masimo SafetyNet, le projet pilote a élargi son approche pour qu’elle soit plus complète et innovante, une approche qui, selon la Dre Alizée Lori, pédiatre à Saint-Denis qui supervise l’unité mobile, « [place] les prématurés dans un environnement domestique sécurisé équivalent à une qualité de surveillance hospitalière ». L’ajout de cette technologie est l’occasion de « replacer le nouveau-né prématuré au centre de la famille », ajoute le Dr Bolot.

L'unité mobile de néonatologie apporte des avantages aux soignants et aux familles. En règle générale, les services de néonatologie ne permettent pas aux bébés prématurés de rentrer chez eux avant la fin de 36 semaines d'âge corrigé. Masimo SafetyNet peut aider à assurer un retour plus rapide à la maison, servant de relais entre le personnel hospitalier et les familles et offrant un soutien complet aux bébés prématurés au cours de leurs premières semaines de vie. Le succès de ce programme pourrait mener au déploiement de Masimo SafetyNet dans d'autres domaines de soins, en particulier dans les soins pédiatriques, y compris la prise en charge à domicile de diverses affections.

La Dre Lori déclare : « Nous avons choisi cette solution Masimo en raison de son caractère innovant et de l’aspect pratique de la surveillance des données physiologiques sans fil ; la solution est facile à utiliser pour les familles et permet à notre équipe médicale d’accéder facilement aux données de santé des patients de l’hôpital. Étant donné que Masimo est utilisé dans de nombreux services de néonatologie, y compris au CH Delafontaine, nous étions confiants dans la fiabilité des données enregistrées. Cette solution nous permet d'adapter les protocoles de soins pour répondre aux besoins de nos patients vulnérables. En outre, l’équipe Masimo nous soutient depuis le début du projet et est toujours disponible quotidiennement. »

Le CH de Saint-Denis, composé des sites Delafontaine et Casanova, est le seul établissement de santé public de la Plaine Commune, desservant une population de 435 000 personnes. L'établissement dispose de 839 lits d'hôpitaux avec des services d'urgence pour adultes, pédiatriques et gynécologiques, une grande plateforme de consultation et un centre périnatal de type 3 pour le suivi des grossesses à haut risque grâce à des soins maternels et néonatals de haute qualité pour les mères et les enfants.

Joe Kiani, fondateur et CEO de Masimo, déclare : « Dès la première heure, notre mission a été d'améliorer les résultats pour les patients et de réduire le coût des soins en effectuant une surveillance non invasive sur de nouveaux sites et applications. Et c’est incroyable de voir tout le travail accompli. Voir les parents avec leur bébé est extrêmement gratifiant, et aider l’équipe dévouée de Saint-Denis à proposer une sortie plus tôt tout en maintenant le même niveau de surveillance est quelque chose dont nous sommes tous fiers. Masimo travaille de longue date pour protéger les nouveau-nés vulnérables grâce à une surveillance continue innovante, et il est vraiment gratifiant de voir comment Masimo SafetyNet, en utilisant la même technologie que nous avons développée et perfectionnée durant 35 ans, aide Saint-Denis à étendre les soins complets aux patients néonatals à domicile. À mesure que les soins de santé deviennent plus prédictifs, préventifs et personnalisés que jamais, nous nous engageons à trouver des solutions innovantes qui placent les patients au centre de l’écosystème de soins. »

@Masimo | #Masimo

À propos de Masimo

Masimo (NASDAQ : MASI) est une entreprise de technologie médicale mondiale qui développe et produit une large gamme de technologies de surveillance à la pointe de l’industrie, notamment des mesures innovantes, des capteurs, des moniteurs de patients et des solutions d’automatisation et de connectivité. En outre, Masimo Consumer Audio abrite huit marques audio légendaires, dont Bowers & Wilkins, Denon, Marantz et Polk Audio. Notre mission est d’améliorer la vie et les résultats des patients et de réduire le coût des soins. L’oxymétrie de pouls Masimo SET® Measure-through Motion and Low Perfusion™, lancée en 1995, a démontré dans plus de 100 études indépendantes et objectives qu’elle était plus performante que les autres technologies d’oxymétrie de pouls.1 Il a également été démontré que Masimo SET® aide les cliniciens à réduire la rétinopathie sévère de la prématurité chez les nouveau-nés2, à améliorer le dépistage de la CCHD chez les nouveau-nés3 et, lorsqu’elle est utilisée pour la surveillance continue avec Masimo Patient SafetyNet™ dans les services post-chirurgicaux, à réduire les activations de l’équipe d’intervention rapide, les transferts en unité de soins intensifs et les coûts.4-7 On estime que Masimo SET® est utilisé sur plus de 200 millions de patients dans les principaux hôpitaux et autres établissements de soins de santé du monde entier8 et qu’il s’agit de l’oxymétrie de pouls principale dans les dix meilleurs hôpitaux selon le classement World’s Best Hospitals 2024 de Newsweek.9 En 2005, Masimo a lancé la technologie d’oxymétrie de pouls rainbow® permettant une surveillance non invasive et continue des constituants du sang qui ne pouvaient auparavant être mesurés que de manière invasive, notamment l’hémoglobine totale (SpHb®), la teneur en oxygène (SpOC™), la carboxyhémoglobine (SpCO®), la méthémoglobine (SpMet®), l’indice de variabilité de la pléthore (PVi®), RPVi™ (rainbow® PVi), et l’indice de réserve d’oxygène (ORi™). En 2013, Masimo a lancé la plateforme de connectivité et de surveillance des patients Root® conçue pour être aussi flexible et évolutive que possible afin de faciliter l’ajout d’autres technologies de surveillance Masimo et tierces ; les principaux ajouts de Masimo comprennent la surveillance de la fonction cérébrale SedLine® de prochaine génération, l’oxymétrie régionale O3®, et la capnographie ISA™ avec les lignes d’échantillonnage NomoLine®. La famille d’oxymètres de pouls Pulse CO-Oximeters® de Masimo pour la surveillance continue et la vérification ponctuelle comprend des appareils conçus pour être utilisés dans divers scénarios cliniques et non cliniques, notamment la technologie sans fil et portable, comme Radius-7®, Radius PPG® et Radius VSM™, des appareils portables comme Rad-67®, des oxymètres de pouls au doigt comme MightySat® Rx, et des appareils disponibles pour une utilisation à la fois à l’hôpital et à la maison, comme Rad-97® et la montre médicale Masimo W1®. Les solutions d’automatisation et de connectivité pour l’hôpital et la maison sont centrées sur la plateforme Masimo Hospital Automation™, et comprennent Iris® Gateway, iSirona™, Patient SafetyNet, Replica®, Halo ION®, UniView®, UniView :60™ et Masimo SafetyNet®. Son portefeuille croissant de solutions de santé et de bien-être comprend notamment Radius Tº® et Masimo W1 Sport. Vous trouverez des informations complémentaires sur Masimo et ses produits sur www.masimo.com. Les études cliniques publiées sur les produits Masimo peuvent être consultées sur www.masimo.com/evidence/featured-studies/feature/.

RPVi n’a pas reçu l’autorisation 510(k) de la FDA et n’est pas disponible à la vente aux États-Unis. L’utilisation de la marque Patient SafetyNet est sous licence de University HealthSystem Consortium.

Références

Les études cliniques publiées sur l'oxymétrie de pouls et les avantages de Masimo SET® sont consultables sur notre site web. Les études comparatives comprennent des études indépendantes et objectives composées de résumés présentés lors de réunions scientifiques et d'articles de revues à comité de lecture. Castillo A et al. Prevention of Retinopathy of Prematurity in Preterm Infants through Changes in Clinical Practice and SpO 2 Technology. Acta Paediatr. 2011 Feb;100(2):188-92. de-Wahl Granelli A et al. Impact of pulse oximetry screening on the detection of duct dependent congenital heart disease: a Swedish prospective screening study in 39,821 newborns. BMJ. 2009;Jan 8;338. Taenzer A et al. Impact of pulse oximetry surveillance on rescue events and intensive care unit transfers: a before-and-after concurrence study. Anesthesiology. 2010:112(2):282-287. Taenzer A et al. Postoperative Monitoring – The Dartmouth Experience. Anesthesia Patient Safety Foundation Newsletter. Printemps-été 2012. McGrath S et al. Surveillance Monitoring Management for General Care Units: Strategy, Design, and Implementation. The Joint Commission Journal on Quality and Patient Safety. 2016 Jul;42(7):293-302. McGrath S et al. Inpatient Respiratory Arrest Associated With Sedative and Analgesic Medications: Impact of Continuous Monitoring on Patient Mortality and Severe Morbidity. J Patient Saf. 14 mars 2020. Estimation : Masimo, données au dossier. https://www.newsweek.com/rankings/worlds-best-hospitals-2024/united-states

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse comprend des déclarations prospectives telles que définies à l'article 27A du Securities Act de 1933 et à l'article 21E du Securities Exchange Act de 1934, en relation avec le Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations prospectives comprennent notamment des déclarations concernant l'efficacité potentielle de Masimo SafetyNet®, Masimo Radius PPG® et Masimo SET® et le déploiement de Masimo SafetyNet au CH de Saint-Denis (le « déploiement »). Ces déclarations prospectives sont fondées sur les attentes actuelles concernant des événements futurs qui nous concernent et sont assujettis à des risques et à des incertitudes, qui sont tous difficiles à prévoir et dont bon nombre sont hors de notre contrôle et pourraient provoquer un écart sensible et négatif entre nos résultats réels et ceux exprimés dans nos déclarations prospectives en raison de divers facteurs de risque, y compris, mais sans s'y limiter : les risques liés à nos hypothèses concernant la répétabilité des résultats cliniques ; les risques liés à notre conviction que les technologies de mesure non invasives uniques de Masimo, notamment Masimo SafetyNet, Masimo Radius PPG et Masimo SET®, contribuent à des résultats cliniques positifs et à la sécurité des patients ; les risques liés à notre conviction que les avancées médicales non invasives de Masimo offrent des solutions rentables et des avantages uniques ; les risques liés à notre conviction quant au déploiement réussi et qu'une telle réussite pourrait conduire au déploiement de Masimo SafetyNet dans d'autres domaines ; les risques liés à la COVID-19 ; ainsi que d’autres facteurs abordés dans la section « Risk Factors » de nos rapports les plus récents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC »), consultables gratuitement sur le site web de la SEC à l’adresse www.sec.gov. Bien que nous estimions que les attentes reflétées dans nos déclarations prospectives sont raisonnables, nous ne savons pas si nos attentes se révéleront correctes. Les déclarations prospectives incluses dans ce communiqué de presse sont expressément qualifiées dans leur intégralité par les mises en garde ci-dessus. Le lecteur est invité à ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives, qui ne sont valables qu’à la date d’aujourd’hui. Nous rejetons toute obligation de mettre à jour, de modifier ou de clarifier ces déclarations ou les « Risk Factors » contenus dans nos rapports les plus récents déposés auprès de la SEC, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.