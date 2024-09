Centro Hospitalar de Saint-Denis na França implementa o telemonitoramento Masimo SafetyNet® para facilitar a alta precoce de bebês prematuros do hospital

NEUCHATEL, Suíça--(BUSINESS WIRE)--A Masimo (NASDAQ: MASI) anunciou hoje que o Centro Hospitalar de Saint-Denis está adotando o uso da plataforma de telemonitoramento Masimo SafetyNet®, baseada na nuvem, como parte de uma unidade móvel experimental de neonatologia, com o objetivo de facilitar a alta mais cedo de bebês prematuros da UTI. Lançado em fevereiro, esse projeto pioneiro permite que recém-nascidos em estado vulnerável retornem para casa de forma segura para suas famílias, sendo supervisionados de perto pelo hospital.

O Masimo SafetyNet oferece uma abordagem simplificada à gestão remota de pacientes, que pode ser ampliada e personalizada para as necessidades únicas de atendimento de cada paciente, oferecendo monitoramento sem fio contínuo, e dispositivos personalizáveis de verificação de pontos, CarePrograms™, com relatório de sintomas e um portal clínico seguro no hospital que permite que as equipes de saúde monitorem um grande volume de pacientes. Após a alta, as famílias vão para a casa com um sensor de oximetria de pulso fácil de usar, o Radius PPG®, com suporte da tecnologia clinicamente comprovada Masimo Signal Extraction Technology® (SET®), e um aplicativo intuitivo para smartphone. O sensor, usado no pé dos recém-nascidos, inclui um chip que envia dados de saúde para o aplicativo, através do qual os pais podem observar o estado do seu bebê e comunicar-se com os cuidadores. Do hospital, os cuidadores recebem os mesmos dados, bem como registros de notificação sobre alterações no estado do paciente, permitindo que eles priorizem aqueles que possam precisar de intensificação dos cuidados.

Os funcionários do Saint-Denis já eram familiarizados com os benefícios do cuidado domiciliar. O Dr. Pascal Bolot, chefe de tratamento neonatal intensivo no Saint-Denis, implementou pela primeira vez visitas domiciliares em parceria com a ARS, autoridade regional de saúde, para lidar com a falta de cuidados após a alta hospitalar e aliviar o sofrimento das famílias ao mudar abruptamente do hospital para a casa. A experiência do Saint-Denis fazendo visitas domiciliares foi uma vantagem importante quando se tratou de implementar monitoramento neonatal remoto, junto com outras 11 instalações francesas participando do teste. Com a integração do Masimo SafetyNet, a abordagem do piloto foi ampliada para ser mais abrangente e inovadora; uma abordagem que, de acordo com o Dr. Alizée Lori, pediatra do Saint-Denis que supervisiona a unidade móvel, "[leva] os recém-nascidos prematuros a um ambiente residencial seguro, equivalente à qualidade do monitoramento hospitalar". A integração dessa tecnologia representa uma oportunidade de "colocar o recém-nascido prematuro de volta no centro da família", acrescentou o Dr. Bolot.

A unidade móvel de neonatologia beneficia tanto os cuidadores quanto as famílias. Como regra geral, os serviços de neonatologia não permitem que os bebês prematuros voltem à casa antes de completar 36 semanas de idade corrigida. O Masimo SafetyNet pode ajudar a possibilitar que o retorno mais cedo à casa seja seguro, servindo como um revezamento entre a equipe hospitalar e as famílias e fornecendo suporte abrangente para bebês prematuros nas primeiras poucas semanas de vida. O sucesso desse programa pode levar à implementação do Masimo SafetyNet em outras áreas de cuidados da saúde, particularmente atendimento pediátrico, incluindo gestão de várias condições em pacientes domiciliares.

O Dr. Lori comentou: "Escolhemos esta solução da Masimo por causa da sua natureza inovadora e o aspecto prático do monitoramento de dados fisiológicos sem fio; é de fácil uso para as famílias e dá à nossa equipe médica fácil acesso aos dados de saúde dos pacientes do hospital. Como a Masimo é usada em muitos departamentos de neonatologia, incluindo o CH Delafontaine, estávamos confiantes quanto à confiabilidade dos dados registrados. Essa solução nos permite adaptar protocolos de atendimento para atender as necessidades dos nossos pacientes em estado vulnerável. Além disso, a equipe da Masimo tem nos apoiado desde o começo do projeto, e ainda está disponível diariamente".

O Centro Hospitalar Saint-Denis, composto das unidades Delafontaine e Casanova, é a única instalação pública de saúde na área da comuna Plaine, atendendo uma população de 435.000 pessoas. A instalação oferece 839 leitos hospitalares com serviços de emergência ginecológicos, pediátricos e para adultos, uma grande plataforma de consultas e um centro perinatal do tipo 3 para monitorar gravidez de alto risco através de cuidados materno e neonatal para mães e filhos.

Joe Kiani, fundador e CEO da Masimo, afirmou: "Nossa missão, desde o início, é a de melhorar os resultados para o paciente e reduzir o custo do atendimento, levando o monitoramento não invasivo para novas unidades e aplicações. E é incrível ver como chegamos longe. Ver os pais podendo estar juntos e com seu bebê recém-nascido é extremamente gratificante, e ajudar a dedicada equipe do Saint-Denis a dar alta mais cedo e ainda manter o mesmo nível de monitoramento é algo de que estamos orgulhosos. A Masimo há muito tempo luta para proteger os recém-nascidos em estado vulnerável através de monitoramento contínuo inovador, e é realmente recompensador ver como o Masimo SafetyNet, que usa a mesma tecnologia que desenvolvemos e aperfeiçoamos há mais de 35 anos, está ajudando o Saint-Denis a levar atendimento abrangente a pacientes neonatais em casa. À medida que os cuidados com a saúde se tornam mais preditivos, preventivos e personalizados do que nunca, estamos comprometidos com inovar soluções que colocam os pacientes no centro do nosso ecossistema de atendimento".

Sobre a Masimo

A Masimo (NASDAQ: MASI) é uma empresa global de tecnologia médica que desenvolve e produz uma ampla variedade de tecnologias de monitoramento líderes do setor, incluindo medições inovadoras, sensores, monitores de pacientes e soluções de automação e conectividade. Além disso, a Masimo Consumer Audio é o lar de oito marcas lendárias de áudio, incluindo Bowers & Wilkins, Denon, Marantz e Polk Audio. Nossa missão é melhorar a vida, melhorar os resultados dos pacientes e reduzir o custo dos cuidados. A oximetria de pulso Masimo SET® Measure-through Motion and Low Perfusion™, introduzida em 1995, demonstrou, em mais de 100 estudos independentes e objetivos, ter um desempenho superior ao de outras tecnologias de oximetria de pulso.1 O Masimo SET® também demonstrou ajudar os médicos a reduzir retinopatia grave da prematuridade em recém-nascidos2, melhorar a triagem de cardiopatia congênita crítica em recém-nascidos3 e, quando usado para monitoramento contínuo com o Masimo Patient SafetyNet™ em enfermarias pós-cirúrgicas, reduzir as ativações de equipes de resposta rápida, transferências à UTI e custos.4-7 Estima-se que o Masimo SET® seja usado em mais de 200 milhões de pacientes nos principais hospitais e outros ambientes de saúde no mundo inteiro8 e é a principal oximetria de pulso em todos os 10 principais hospitais dos EUA, conforme classificado na listagem dos Melhores Hospitais do Mundo de 2024 da Newsweek.9 Em 2005, a Masimo introduziu a tecnologia rainbow®, que permite o monitoramento não invasivo e contínuo de constituintes sanguíneos que antes só podiam ser medidos de forma invasiva, incluindo hemoglobina total (SpHb®), conteúdo de oxigênio (SpOC™), carboxihemoglobina (SpCO®), metemoglobina (SpMet®), índice de variabilidade de Pleth (PVi®), RPVi™ (rainbow® PVi) e índice de reserva de oxigênio (ORi™). Em 2013, a Masimo introduziu a plataforma de conectividade e monitoramento de pacientes Root®, construída desde o início para ser o mais flexível e expansível possível para facilitar a adição de outras tecnologias de monitoramento da Masimo e de terceiros; as principais adições da Masimo incluem o monitoramento da função cerebral SedLine® de próxima geração, a oximetria regional O3® e a capnografia ISA™ com linhas de amostragem NomoLine®. A família Pulse CO-Oximeters® de monitoramento contínuo e pontual da Masimo inclui dispositivos criados para uso em uma variedade de cenários clínicos e não clínicos, incluindo tecnologia vestível sem fio, como a Radius-7®, Radius PPG® e Radius VSM™; dispositivos portáteis, como o Rad-67®; oxímetros de pulso para a ponta do dedo, como o MightySat® Rx; e dispositivos disponíveis para uso tanto no hospital quanto em casa, como o Rad-97® e o relógio médico Masimo W1®. As soluções de conectividade e automação hospitalar e domiciliar da Masimo estão centradas na plataforma Masimo Hospital Automation™ e incluem Iris® Gateway, iSirona™, Patient SafetyNet, Replica®, Halo ION®, UniView®, UniView: 60™ e Masimo SafetyNet®. O seu crescente portfólio de soluções de saúde e bem-estar inclui o Radius Tº® e o Masimo W1 Sport. Informações adicionais sobre a Masimo e seus produtos podem ser encontradas em www.masimo.com. Os estudos clínicos publicados sobre os produtos da Masimo podem ser encontrados em www.masimo.com/evidence/featured-studies/feature/.

RPVi não recebeu autorização 510(k) da FDA e não está disponível para venda nos Estados Unidos. O uso da marca registrada Patient SafetyNet está sob licença do University HealthSystem Consortium.

Referências

Declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa inclui declarações prospectivas conforme definido na Seção 27A da Lei de Valores Mobiliários de 1933 e na Seção 21E da Lei de Bolsa de Valores de 1934, em conexão com a Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados de 1995. Essas declarações prospectivas incluem, entre outros, declarações sobre a eficácia potencial do Masimo SafetyNet®, Masimo Radius PPG® e Masimo SET® e a implementação do Masimo SafetyNet no Centro Hospitalar Saint-Denis (a "Implementação"). Essas declarações prospectivas se baseiam nas expectativas atuais sobre eventos futuros que nos afetam e estão sujeitas a riscos e incertezas, os quais são difíceis de prever e muitos dos quais estão além do nosso controle e poderiam fazer com que os nossos resultados reais se distinguem substancial e adversamente daqueles expressados nas nossas declarações prospectivas como resultado de vários fatores de risco, incluindo, entre outros: riscos relacionados às nossas suposições sobre a repetibilidade dos resultados clínicos; riscos relacionados à nossa crença de que as tecnologias exclusivas de medição não invasiva da Masimo, incluindo o Masimo SafetyNet, Masimo Radius PPG e Masimo SET®, contribuem para resultados clínicos positivos e para a segurança do paciente; riscos relacionados à nossa crença de que as inovações médicas não invasivas da Masimo fornecem soluções com boa relação custo-benefício e vantagens únicas; riscos relacionados à nossa crença sobre o sucesso da Implementação e que tal sucesso poderia levar à implantação do Masimo SafetyNet em outras áreas; riscos relacionados ao COVID-19; bem como outros fatores discutidos na seção "Fatores de risco" dos nossos relatórios mais recentes registrados na Comissão de Valores Mobiliários ("SEC"), que podem ser obtidos gratuitamente no site da SEC em www.sec.gov. Embora acreditemos que as expectativas refletidas nas nossas declarações prospectivas sejam razoáveis, não sabemos se as nossas expectativas estarão corretas. Todas as declarações prospectivas incluídas neste comunicado à imprensa são expressamente qualificadas em sua totalidade pelas declarações de advertência anteriores. Fica avisado que você não deve confiar de forma indevida nessas declarações prospectivas, que se tratam apenas da data de hoje. Não assumimos nenhuma obrigação de atualizar, alterar ou esclarecer essas declarações ou os "Fatores de risco" contidos nos nossos relatórios mais recentes registrados na SEC, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma, exceto conforme possa ser necessário sob as leis de valores mobiliários aplicáveis.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.