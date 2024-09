BRANDED basé à Paris acquiert Heyday pour former Essor, une plateforme qui acquiert et développe des marques digitales et accélère leur croissance mondiale

PARIS--(BUSINESS WIRE)--BRANDED basé à Paris, une plateforme digitale de produits de consommation et Heyday, un pionnier de la création de marques digitales, ont conclu un accord où BRANDED acquiert Heyday, et forment une nouvelle société, Essor. Avec plus d'un milliard de vues sur les réseaux sociaux en 2023, des centaines de best-sellers, environ 400 millions de dollars de revenus annuels et une rentabilité substantielle, Essor est un portefeuille exceptionnel de marques en forte croissance comme Boka, Puracy, ZitSticka, FreshCap, OTOTO, Viking Revolution ou Iron Flask. Ces marques sont vendues dans le monde entier sur les marketplaces eCommerce, via des sites en propre ou chez de grands distributeurs comme Target, Walmart et CVS.

L'acquisition de Heyday permet non seulement d'enrichir le portefeuille d'Essor avec des marques prometteuses à forte croissance, mais également d'apporter un réseau de distribution sur l'ensemble des Etats-Unis ainsi qu'une plateforme technologique innovante. En effet Heyday a investi des dizaines de millions de dollars pour développer sa technologie et optimiser ses opérations, en mettant l’Intelligence Artificielle et la Data Science au cœur des décisions marketing, commerciales et logistiques.

Essor va déployer les capacités de sa plateforme pour développer et transformer ses marques digitales en marques grand public, omnicanales et mondiales. Par exemple, depuis son acquisition en 2022 le chiffre d'affaires de Boka, la marque de soins bucco-dentaires haut de gamme, a été multiplié par 6 et son dentifrice est devenu le numéro 1 des ventes sur Amazon aux Etats Unis. De même, Puracy, acquis en 2021 a doublé sa présence sur le marché des produits d’entretiens naturels en vendant plus de 20 millions de produits aux Etats-Unis a des millions de familles.

Essor sera dirigée depuis Paris par Pierre Poignant, cofondateur et CEO de BRANDED, qui occupera le poste de CEO d'Essor, Sebastian Rymarz, cofondateur et CEO de Heyday, qui assumera le rôle de président, et Ben Kaminski, cofondateur de BRANDED, prendra la responsabilité de Chairman.

"Essor reflète parfaitement notre vision d'élever les marques vers de nouveaux sommets et de les propulser vers un avenir rempli de possibilités infinies", a déclaré Pierre Poignant. "Cette acquisition représente une étape importante dans notre parcours pour devenir la première entreprise de produits de grande consommation digitale. En combinant nos ressources et notre expertise, nous sommes particulièrement bien placés pour porter les marques vers de nouveaux sommets, en offrant une valeur inégalée à nos clients et à nos partenaires."

"Faire équipe avec BRANDED renforce notre plateforme et nos capacités d'investissement, nous mettant dans une position privilégiée pour profiter de la vague actuelle de concentration des marques digitales après la crise COVID", a déclaré Rymarz.

Dans le cadre de cette transaction, Essor a obtenu un nouvel investissement en capital et mis en place une nouvelle ligne de crédit, renforçant sa solidité financière et positionnant l'entreprise comme l'un des acteurs les mieux capitalisés du secteur. Le capital additionnel soutiendra la stratégie de croissance d'Essor, en particulier via des acquisitions stratégiques.

"Nous sommes ravis de réunir les forces complémentaires de BRANDED et de Heyday", a déclaré Ben Kaminski. "L'association de la plateforme technologique d’Heyday et de ses réseaux de distribution combinés avec l'excellence opérationnelle de BRANDED pour le développement de nouveaux produits et l'expansion internationale des marques offre un avantage concurrentiel fort qui va démultiplier la valeur que nous pouvons créer pour nos marques et nos consommateurs".

Le groupe Raine a agi en tant que conseiller financier exclusif de Heyday dans le cadre de la transaction.

Pour plus d'informations, visitez https://www.goessor.com/

À propos d'Essor

Essor, où les marques prennent leur envol. Essor acquiert des marques digitales émergentes et les développe en marques mondiales et multicanales que les consommateurs adorent. En tant que plateforme de produits de consommation de nouvelle génération, nous tirons parti de la technologie, de notre expertise des canaux de distribution et du marketing digital pour accélérer la croissance des marques de notre portefeuille. Le portefeuille d'Essor comprend aujourd'hui une large gamme de marques de consommation dans les secteurs du bien-être et de la beauté comme Boka, ZitSticka, Puracy, OTOTO Design, FreshCap, Iron Flask, Fullstar, NumNum, Key Nutrients et Viking Revolution, vendues sur Amazon, des canaux de vente directe au consommateur et par l'intermédiaire de détaillants nationaux comme Target, CVS et Walmart. Essor et ses prédécesseurs ont levé plus de 400 millions de dollars auprès d'investisseurs tels que The Raine Group, Premji Invest, Target Global, C4 Ventures, Declaration Partners, BlackRock, Victory Park Capital, General Catalyst et Khosla Ventures. Essor a été créée en août 2024 suite à l'acquisition de Heyday par BRANDED. BRANDED a été fondée en septembre 2020 par Pierre Poignant, Ben Kaminski et Alexis Lanternier. Heyday a été fondée en août 2020 par Sebastian Rymarz et Adam Gerchen.