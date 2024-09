Movado s'allie à 5 nouveaux ambassadeurs mondiaux et lance sa nouvelle campagne autour de stars

Movado Partners With 5 New Global Ambassadors and Launches Icons Campaign (Credit: Mert Alas & Marcus Piggott)

Movado Launches Icons Campaign Featuring Ludacris, Christian McCaffrey, Jessica Alba, Tyrese Haliburton and Julianne Moore as Global Ambassadors. (Credit: Mert Alas & Marcus Piggott)

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--MOVADO (NYSE : MOV) est fier d'annoncer le nom des nouveaux ambassadeurs de la marque qui participent à sa nouvelle campagne mondiale intitulée « When I Move You Move » : des légendes et des étoiles montantes du monde du cinéma, de la musique, du sport et des affaires. Citons notamment l'actrice et femme d'affaires renommée Jessica Alba, l'actrice oscarisée Julianne Moore, le rappeur, entrepreneur et acteur américain Ludacris, lauréat d'un Grammy Award, le joueur de football américain Pro Bowler et All-Pro Christian McCaffrey, et Tyrese Haliburton, meneur lors du match des étoiles de la NBA et membre de l'équipe de basketball des États-Unis médaillée d'or aux Jeux olympiques d'été 2024.

« Nous sommes ravis de ce partenariat de plusieurs années avec cette prestigieuse liste de talents de l'univers de la culture et du divertissement, et fiers qu'ils figurent dans notre campagne mondiale 2024-2025 », a déclaré Efraim Grinberg, président et PDG de Movado Group. « Il était important pour nous de choisir des personnalités capables de véritablement représenter l'héritage de Movado, c'est-à-dire d'incarner esprit d'innovation, engagement envers l'excellence et design emblématique. Cette campagne dégage une énergie contagieuse et un dynamisme qui nous relient à Movado. »

L'inspiration au cœur de cette campagne, c'est le mouvement. Et pour cause : c'est un élément clé de l'identité de la marque, Movado voulant dire « toujours en mouvement » en espéranto, une langue créée en 1887 dans le but d'abattre les barrières de la communication. Le talent des ambassadeurs est capté dans des interactions avec la chanson de Ludacris « Stand Up », numéro 1 des charts en 2003 et nominée aux Grammy Awards. Les paroles de son refrain, « when I move you move » (quand je bouge, tu bouges) nous invite à exprimer notre plein potentiel en nous consacrant à ce qui nous motive vraiment.

Movado a fait appel au directeur artistique Robert Lussier de l'agence The Style Council et aux photographes de mode de renommée internationale Mert Alas et Marcus Piggott pour façonner une vision. Sont ensuite entrés en jeu Mel Ottenberg, styliste des stars, et le chorégraphe Stephen Galloway.

« L'an dernier, nous nous sommes lancés dans une nouvelle aventure : faire gravir à notre marque de nouveaux sommets en mettant au point une campagne à l'impact culturel fort, qui insuffle du mouvement. Qui vous pousse littéralement à vous lever et à vous mettre en action », a expliqué Margot Grinberg, présidente de Movado. « Notre objectif est de déranger pour nous démarquer par une campagne inattendue qui captive l'attention et génère un intérêt pour Movado. Il s'agit d'une opération de notoriété qui vise de nouveaux publics partout dans le monde. »

La campagne « When I Move You Move » met en scène des montres des principales gammes de produits. Chaque ambassadeur porte une montre spécifique qui correspond à son style et à sa personnalité.

Cette campagne sera diffusée toute l'année sur les chaînes de télévision, dans la presse écrite et via les médias numériques, sur des supports de diffusion extérieurs comme sur l'ensemble des réseaux sociaux. Pour en savoir plus sur la campagne, visitez le site Movado.com.

À propos de MOVADO

Depuis sa création en 1881, Movado a toujours été en mouvement et continue d'avancer. Résolument tournée vers l'innovation et la modernité, la marque Movado est fière de 143 ans d'héritage en savoir-faire, conception et qualité suisse. Elle est synonyme d'excellence en horlogerie dans le monde entier. Avec son sens artistique, son esprit d'innovation et son expertise technologique, Movado a déjà obtenu plus de 100 brevets et ses montres font partie des collections de musées partout dans le monde.

La marque entretient des liens durables avec les arts du spectacle et soutient diverses causes nobles. Elle est ravie d'être le partenaire de différents organismes, notamment : Lincoln Center for the Performing Arts, Jazz at Lincoln Center, Public Art Fund, Studio Museum of Harlem, Derek Jeter’s Turn 2 Foundation, BCRF (Breast Cancer Research Foundation) et Jewelers for Children.

À propos de Movado Group

Movado Group, Inc. conçoit, fournit, distribue et vend à l'échelle mondiale les montres MOVADO®, MVMT®, OLIVIA BURTON®, EBEL®, CONCORD®, CALVIN KLEIN®, COACH®, TOMMY HILFIGER®, HUGO BOSS® et LACOSTE® ainsi que, dans une moindre mesure, des bijoux et d'autres accessoires, et exploite les boutiques Movado Company Stores aux États-Unis et au Canada.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.