Movado realiza parceria com cinco novos embaixadores globais e lança campanha com personalidades icônicas

Movado Partners With 5 New Global Ambassadors and Launches Icons Campaign (Credit: Mert Alas & Marcus Piggott)

NOVA YORK--(BUSINESS WIRE)--A MOVADO (NYSE: MOV) tem orgulho de anunciar a sua nova lista de embaixadores da marca para estrelar na sua nova campanha, “When I Move You Move” (quando eu me movo, você se move), que apresenta personalidades lendárias e emergentes das áreas de atuação, música, esportes e negócios. A campanha inclui a atriz e empresária renomada, Jessica Alba, a lendária atriz vencedora do Oscar, Julianne Moore, o icônico rapper, ator e empresário vencedor do Grammy, Ludacris, o running back do Pro Bowl e All-Pro, Christian McCaffrey, e o armador All-Star e membro da equipe dos Jogos Olímpicos de Verão dos EUA de 2024 e medalhista de ouro, Tyrese Haliburton.

“ Estamos orgulhosos de nossa parceria plurianual com esta lista de talentos incríveis em cultura e entretenimento e de apresentá-los em nossa campanha de marca global 2024-2025”, disse Efraim Grinberg, presidente e CEO do Movado Group. “ Foi importante estabelecer esta sintonia com indivíduos que representam verdadeiramente o legado de inovação, compromisso com a excelência e design icônico da Movado. Esta campanha tem uma quantidade incrível de energia e movimento que é dinâmica e faz você se sentir conectado à Movado.”

O movimento foi a inspiração por trás desta campanha, já que é o principal componente do DNA da marca, com Movado significando “sempre em movimento” em Esperanto, uma língua criada em 1887 para eliminar as barreiras de comunicação. O talento é capturado por meio do movimento e interação com a música “Stand Up” de Ludacris, a canção No 1 da Billboard em 2003 e indicada ao Grammy. O refrão “when I move you move” (quando eu me movo, você se move) é um chamado à ação para que as pessoas expressem todo o seu potencial ao fazer o que realmente as movem.

A Movado fez parceria com o diretor criativo Robert Lussier da agência The Style Council e com os fotógrafos de moda globais Mert Alas e Marcus Piggott para apresentar a sua visão. O estilo foi estabelecido pelo estilista de celebridades, Mel Ottenberg, e coreografado pelo diretor de movimento, Stephen Galloway.

“ No último ano, embarcamos em uma jornada para levar a nossa marca a novos patamares, desenvolvendo uma campanha culturalmente relevante que emociona e que literalmente faz você querer se levantar e se mover”, disse Margot Grinberg, presidente da Movado. “ Nosso objetivo é ter um papel disruptivo e de destaque e fazer algo inesperado que faça você parar e querer ver mais da Movado.”

A campanha “When I Move You Move” apresenta relógios em famílias importantes, onde cada personalidade usa peças específicas que se alinham com seu estilo único e pessoal.

A campanha será apresentada durante todo o ano na televisão, mídia digital e impressa, incluindo revistas, em lugares fora de casa e em todas as plataformas de mídia social. Para saber mais sobre a campanha, acesse Movado.com.

Sobre a MOVADO

Desde 1881, a Movado sempre esteve em movimento e sempre seguiu em frente. Seu compromisso com o design moderno e a inovação fizeram da Movado um dos principais relojoeiros do mundo, com uma orgulhosa herança de 143 anos de artesanato, design e excelência suíços. Combinando habilmente a arte, a inovação e a tecnologia, a Movado conquistou mais de 100 patentes e tem relógios em exibição em 20 museus do mundo inteiro.

Há muito tempo, a marca apoia as artes cênicas e outras causas nobres e tem orgulho de fazer parceria com organizações como o Lincoln Center for the Performing Arts, Jazz at Lincoln Center, Public Art Fund, The Studio Museum of Harlem, Derek Jeter's Turn 2 Foundation, BCRF (Breast Cancer Research Foundation) e Jewelers for Children.

Sobre o Movado Group

O Movado Group, Inc. desenha, fornece e distribui relógios das marcas MOVADO®, MVMT®, OLIVIA BURTON®, EBEL®, CONCORD®, CALVIN KLEIN®, COACH®, TOMMY HILFIGER®, HUGO BOSS®, e LACOSTE® e, em menor grau, joias e outros acessórios, e opera as lojas Movado Company nos Estados Unidos e Canadá.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.