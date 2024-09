EDX Medical annonce un accord avec Caris Life Sciences visant à distribuer le profilage moléculaire au Royaume-Uni et dans les pays nordiques

CAMBRIDGE, Angleterre--(BUSINESS WIRE)--EDX Medical Group plc, qui développe des produits et des services de diagnostic numérique innovants permettant des traitements personnalisés pour le cancer, les maladies cardiaques et les maladies infectieuses, annonce aujourd’hui la signature d’un accord de distribution avec Caris Life Sciences® (Caris), une société américaine leader dans le domaine de la médecine de précision et de l’AI TechBio.

Dans le cadre de cet accord, EDX Medical et Caris travailleront ensemble sur une base mutuellement exclusive au Royaume-Uni et dans les pays nordiques pour un minimum de trois ans visant à distribuer le portefeuille de services de profilage moléculaire avancés et complets de Caris à des fins cliniques et de recherche.

Le profilage moléculaire de Caris, le meilleur de sa catégorie, associé à une intelligence artificielle exclusive, permet aux médecins de prendre des décisions plus précises et individualisées en matière de traitement du cancer. Cette approche de profilage évalue l’ADN, l’ARN et les protéines, révélant un schéma moléculaire qui identifie les options de traitement spécifiques au cancer de chaque patient. Caris a mis au point l’une des plateformes d’analyse du cancer les plus vastes et les plus instructives au monde, avec le profilage tumoral le plus avancé qui soit, y compris le séquençage de l’exome entier et du transcriptome entier sur plus de 23 000 gènes. En analysant les biomarqueurs présents dans les tumeurs, Caris aide les prestataires de soins de santé à faire des choix éclairés pour des soins personnalisés.

Les services de profilage moléculaire des tumeurs solides et des biopsies liquides (sang) de Caris, ainsi que les solutions d’intelligence artificielle, seront disponibles exclusivement par l’intermédiaire d’EDX Medical immédiatement au Royaume-Uni, en Suède, au Danemark, en Norvège et en Finlande, tandis que d’autres régions et produits suivront.

Chris Evans, fondateur d’EDX Medical, déclare : « La signature de cet accord marque une nouvelle étape importante dans notre stratégie visant à fournir aux clients un accès à des outils de diagnostic et à des services de classe mondiale qui peuvent changer la détection, le traitement et l’issue de la maladie pour les patients. »

« Le rythme des progrès scientifiques est tel que pour un patient atteint d’un cancer qui ne peut fournir qu’un seul échantillon et qui a besoin d’urgence de commencer un traitement optimal, l’examen de l’ensemble de son exome et de son transcriptome plutôt qu’une sélection plus restreinte de gènes limitée par les connaissances actuelles est clairement l’approche clinique la plus solide. Nous ne pourrions souhaiter un meilleur partenaire que Caris dans ce domaine. »

Mike Hudson, directeur général d’EDX Medical, déclare : « EDX Medical et Caris sont deux entreprises pionnières, unies par leur volonté de permettre aux médecins d’accéder aux meilleures informations biologiques possibles à partir d’échantillons humains de grande valeur. Nous sommes fiers d’avoir été choisis par Caris pour jouer un rôle clé dans le lancement conjoint de ces services incroyablement utiles de profilage des tumeurs cancéreuses au Royaume-Uni et dans les principales régions d’Europe. »

David Spetzler, président de Caris Life Sciences, déclare : « Caris est heureux de s’associer à EDX Medical pour distribuer ses services de profilage moléculaire au Royaume-Uni et dans les pays nordiques. Cette collaboration s’inscrit dans l’objectif de Caris de permettre aux cliniciens du monde entier de faire les meilleurs choix de traitement individualisé pour leurs patients et, en fin de compte, de contribuer à l’amélioration des résultats pour les patients. »

Notes aux éditeurs :

À propos d’EDX Medical Group

EDX Medical Group plc est coté sur le segment Apex du marché de croissance AQSE (TIDM : EDX). La société exploite ses propres installations à Cambridge et Oxford, au Royaume-Uni, et fournit aux médecins, aux hôpitaux et aux assureurs/payeurs un accès à un portefeuille de produits et de services de diagnostic clinique innovants. www.edxmedical.com.

À propos de Caris Life Sciences

Caris Life Sciences® (Caris) est une entreprise leader dans le domaine de l’AI TechBio de nouvelle génération et un pionnier de la médecine de précision développant et fournissant activement des solutions innovantes pour révolutionner les soins de santé et améliorer la condition humaine.

Basée à Irving, au Texas, Caris possède des bureaux à Phoenix, à New York, à Cambridge (Massachusetts), à Tokyo, au Japon, et à Bâle, en Suisse. Caris ou ses partenaires distributeurs fournissent des services aux États-Unis, en Europe, en Asie et sur d’autres marchés internationaux. CarisLifeSciences.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.