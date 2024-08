Lindy Biosciences sluit licentie- en samenwerkingsovereenkomst met Novartis voor innovatie in multi-target medicijnafgifte

RALEIGH, N.C.--(BUSINESS WIRE)--Lindy Biosciences, een baanbrekend biotechnologiebedrijf dat gespecialiseerd is in innovatieve technologieën voor medicijnformulering en -afgifte, heeft vandaag een exclusieve wereldwijde licentieovereenkomst en strategische samenwerking voor meerdere targets aangekondigd met Novartis Pharma AG, een dochteronderneming van Novartis AG (NYSE: NVS), een innovatief geneesmiddelenbedrijf.

De samenwerking richt zich op de overgang van geselecteerde innovatieve geneesmiddelen uit het Novartis-portfolio naar handige, zelf toegediende subcutane injecties met behulp van de bedrijfseigen microglassificatiesuspensietechnologie van Lindy Biosciences. Door hoge concentraties biologische middelen te leveren, verhoogt deze technologie de maximale dosis die in één subcutane injectie kan worden toegediend aanzienlijk. Dit heeft het potentieel om de kosten van de gezondheidszorg te verlagen en tegelijkertijd het comfort, gemak en de therapietrouw van patiënten te verbeteren.

Momenteel wordt meer dan de helft van alle antilichaamtherapieën intraveneus toegediend in een klinische setting, voornamelijk vanwege de hoge doses die nodig zijn en die niet kunnen worden geformuleerd in volumes die geschikt zijn voor subcutane injectie. De bedrijfseigen microglassificatieplatformtechnologie van Lindy Biosciences staat op het punt dit paradigma te transformeren door zelftoediening thuis mogelijk te maken via voorgevulde spuiten of auto-injectoren.

Strategische impact en toekomstige vooruitzichten

Dr. Deborah Bitterfield, oprichter en CEO van Lindy Biosciences, toonde zich enthousiast over de samenwerking: "We zijn verheugd om onze samenwerking met Novartis te verdiepen. Deze samenwerking is een bewijs van onze gedeelde toewijding om de patiëntenzorg te verbeteren en markeert een belangrijke mijlpaal, aangezien we Lindy's formuleringtechnologie voor het eerst in de kliniek brengen. Samen streven we ernaar om de toediening van geneesmiddelen te transformeren en de toegang tot behandelingen voor patiënten wereldwijd te verbeteren."

De financiële voorwaarden van de overeenkomst omvatten een vooruitbetaling van US$ 20 miljoen aan Lindy Biosciences. Lindy Biosciences komt ook in aanmerking voor extra betalingen van maximaal US$ 934 miljoen verspreid over meerdere doelen bij het behalen van bepaalde regelgevings-, ontwikkelings- en commerciële mijlpalen, evenals gelaagde 'single-digit' royalty's op de netto-omzet.

Deze samenwerking markeert een belangrijke stap voorwaarts in het aanpakken van de groeiende behoefte aan patiëntvriendelijke behandelingsopties die zelf thuis kunnen worden toegediend. Door innovatieve technologie van Lindy Biosciences te combineren met het wereldwijde bereik en de expertise van Novartis, belooft de samenwerking een nieuw tijdperk van medicijnafgifte in te luiden, waarmee de patiëntenzorg op wereldwijde schaal wordt hervormd.

Over Lindy Biosciences

Lindy Biosciences zet zich in om de toediening van biologische medicijnen te transformeren en het leven van patiënten te verbeteren door middel van innovatieve biotherapeutische formuleringen. Onze geavanceerde oplossingen zijn ontworpen om de formulering en toediening van geneesmiddelen te verbeteren, en zijn gespecialiseerd in de subcutane toediening van geconcentreerde (> 400 mg/ml) biologische suspensies.

Lindy Biosciences is opgericht in 2016 en heeft het hoofdkantoor in Morrisville, NC. Het bedrijf maakt gebruik van de belangrijkste microglassificatietechnologie die is ontstaan aan de Duke University en die verder is ontwikkeld door het bedrijf. We streven ernaar om samen te werken met toonaangevende farmaceutische bedrijven om de toegankelijkheid van behandelingen voor patiënten wereldwijd te verbeteren.

Ga voor meer informatie naar www.lindybio.com of volg ons op LinkedIn.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.