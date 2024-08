Organon et Lilly élargissent l'accord de commercialisation pour la migraine à 11 marchés supplémentaires

JERSEY CITY, New Jersey--(BUSINESS WIRE)--Organon (NYSE : OGN), une entreprise internationale de services de soins de santé spécialisée dans la santé des femmes, a annoncé l'élargissement de son accord avec Eli Lilly and Company (Lilly) afin de devenir le distributeur et le promoteur exclusif du médicament contre la migraine, Emgality ® (galcanezumab), sur les marchés supplémentaires suivants : Canada, Colombie, Israël, Corée du Sud, Koweït, Mexique, Qatar, Arabie Saoudite, Taïwan, Turquie et Émirats arabes unis. Ce partenariat élargi s'appuie sur le rôle d'Organon en tant que distributeur et promoteur exclusif d'Emgality en Europe depuis février 2024.

Emgality, un anticorps monoclonal humanisé antagoniste du peptide lié au gène de la calcitonine (CGRP), est indiqué pour le traitement préventif de la migraine chez les adultes et, sur certains marchés ; l'indication précise la prophylaxie pour les personnes souffrant au minimum de quatre jours de migraine par mois. Emgality est également indiqué sur certains marchés pour le traitement des céphalées en grappe épisodiques chez l'adulte.

« L'élargissement de cet accord témoigne des capacités de commercialisation de premier plan d'Organon, de sa présence mondiale et de sa profonde expertise dans le domaine de la santé des femmes », a déclaré Kevin Ali, CEO d'Organon. « Nous savons que la migraine est la première cause d'invalidité chez les jeunes femmes ii et nous sommes fiers d'élargir notre offre à davantage de femmes et d'hommes dans le monde entier qui souffrent de migraines épisodiques ou chroniques ».

La migraine est l'un des troubles neurologiques les plus répandus dans le monde iii provoquant de céphalées de modérées à sévères récurrentes, souvent accompagnés d'autres symptômes débilitants, notamment des nausées, des vomissements et une sensibilité à la lumière et au bruit. i Les crises de migraine non traitées peuvent durer de quatre à 72 heures. i Bon nombre de ces symptômes peuvent encore être ressentis entre les crises de migraine, mais de manière moins fréquente et avec moins d'intensité, contribuant à affecter la qualité de vie et à stresser les patients qui sont dans l'attente de la prochaine crise. iv,v

« Nous sommes très heureux d'élargir cet accord de collaboration avec Organon », a déclaré Ilya Yuffa, vice-président exécutif d'Eli Lilly and Company et président de Lilly International. « Nous sommes confiants dans le fait que notre mission commune permettra l'accès à ce traitement important contre la migraine à davantage de patients dans le monde.

Selon les termes de l'accord, Organon deviendra l'unique distributeur et promoteur d'Emgality sur les marchés supplémentaires suivants : Canada, Colombie, Israël, Corée du Sud, Koweït, Mexique, Qatar, Arabie Saoudite, Taïwan, Turquie et Émirats arabes unis. Lilly restera titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et fabriquera le produit destiné à la vente.

La contrepartie totale à verser à Lilly pour l'extension du territoire comprend un paiement initial de 22,5 millions de dollars ainsi que des paiements d'étapes basés sur les ventes.

À propos d'Emgality ®

Emgality est un anticorps monoclonal du peptide lié de manière sélective au gène de la calcitonine (CGRP).

À propos Organon

Organon est une entreprise mondiale indépendante de soins de santé dont la stratégie consiste à améliorer la santé des femmes tout au long de leur vie. Le portefeuille diversifié d'Organon comprend plus de 60 médicaments et produits dans le domaine de la santé féminine, des biosimilaires et une vaste gamme de médicaments touchant plusieurs domaines thérapeutiques. Outre ses produits actuels, Organon investit dans des solutions innovantes et dans la recherche afin de créer de futures opportunités de croissance dans les domaines de la santé féminine et des biosimilaires. De plus, Organon recherche des opportunités de collaboration avec des partenaires biopharmaceutiques et des innovateurs cherchant à commercialiser leurs produits en tirant pleinement profit de sa taille et de sa présence en mode agile sur des marchés internationaux à croissance rapide.

Présent dans le monde entier, Organon dispose d’une vaste portée géographique et emploie environ 10 000 personnes. Son siège social est situé à Jersey City, dans le New Jersey.

Pour plus d'informations, visitez le site http://www.organon.com et suivez-nous sur LinkedIn, Instagram, X (anciennement Twitter) et Facebook.

Emgality® est une marque déposée appartenant à Eli Lilly and Company, à ses filiales ou à ses sociétés apparentées détenues sous licence.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Certaines déclarations et informations contenues dans le présent communiqué de presse sont des « déclarations prospectives » au sens des dispositions de la sphère de sécurité de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995, y compris, mais sans s'y limiter, les déclarations concernant l'accord d'Organon avec Lilly et les attentes en matière de commercialisation d'Emgality®. Les déclarations prospectives sont reconnaissables par des mots tels que « prévoit », « s'attend à », « a l'intention de », « anticipe », « planifie », « pense que », « cherche à », « estime », « sera » ou des mots de sens similaire. Ces déclarations sont basées sur les convictions et les attentes actuelles de la direction de l'entreprise et sont soumises à d'importants risques et incertitudes. Si les hypothèses sous-jacentes s'avèrent inexactes ou si des risques ou des incertitudes surviennent, les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux énoncés dans les déclarations prospectives. Les risques et incertitudes susceptibles d'affecter les futurs résultats d'Organon comprennent, entre autres, l'incapacité d'Organon à exécuter pleinement son plan de commercialisation d'Emgality® et/ou à obtenir les licences requises pour commercialiser ce produit ; l'efficacité, la sécurité ou d'autres problèmes de qualité concernant les produits commercialisés, notamment des actions sur le marché telles que des rappels, des retraits ou des baisses de ventes ; une incapacité à s'adapter à la tendance du secteur pour proposer des canaux à prix fortement réduits ; des modifications de la législation fiscale ou d'autres directives fiscales qui pourraient avoir une incidence négative sur notre dette fiscale en espèces, nos taux d'imposition effectifs et nos résultats d'exploitation et entraîner un examen plus approfondi des audits ; une incapacité à mettre en œuvre notre stratégie de développement commercial ou à réaliser les avantages liés à nos acquisitions prévues ; des pressions politiques et sociales, ou l'évolution des réglementations, ayant une incidence négative sur la demande, la disponibilité ou l'accès des patients aux produits de contraception ou de fertilité ; des facteurs économiques généraux, notamment des pressions récessionnistes, des fluctuations des taux d'intérêt et des taux de change ; des conditions générales du secteur et de la concurrence ; l'impact de la réglementation de l'industrie pharmaceutique et de la législation sur les soins de santé aux États-Unis et à l'étranger ; les tendances mondiales à la limitation des coûts des soins de santé ; les progrès technologiques ; les nouveaux produits et brevets obtenus par les concurrents ; l'impact de coûts de vente et de promotion plus élevés ; toute incapacité d'Organon à obtenir une période supplémentaire d'exclusivité commerciale aux États-Unis pour Nexplanon après l'expiration de certains brevets clés en 2027 ; les défis inhérents au développement de nouveaux produits, notamment l'obtention de l'approbation réglementaire ; la capacité d'Organon à prédire avec précision ses résultats financiers et ses performances futurs ; les difficultés ou les retards de fabrication ; l'instabilité financière des économies internationales et les risques souverains ; les difficultés à développer et à fidéliser des relations avec des contreparties commerciales ; la dépendance à l'égard de l'efficacité des brevets d'Organon et d'autres protections pour les produits innovants ; et les risques de litiges, notamment les litiges en matière de brevets, et/ou d'actions réglementaires. Organon ne s'engage nullement à mettre à jour publiquement les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements à venir ou autres. D'autres facteurs susceptibles d'entraîner des résultats sensiblement différents de ceux décrits dans les déclarations prospectives figurent dans les documents déposés par Organon auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC »), notamment le dernier rapport annuel d'Organon sur le formulaire 10-K et les documents déposés ultérieurement auprès de la SEC, disponibles sur le site Internet de la SEC ( www.sec.gov ).

