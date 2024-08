Making Science et le fonds SOPEF II investiront jusqu'à 40 millions d’euros dans la filiale Making Science Digital Marketing and AdTech

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Making Science Group, société d’accélération digitale, annonce ce jour la signature d’un accord avec le fonds SOPEF II (Spain Oman Private Equity Fund), géré par MCH, qui financera la croissance de sa filiale Making Science Digital Marketing and AdTech à hauteur de 40 millions d’euros au cours des deux prochaines années.

La filiale de Making Science spécialisée dans les solutions innovantes d’analyse de données, d’optimisation de campagnes publicitaires et de personnalisation de l’expérience utilisateur, recevra un investissement initial de 5 millions d’euros de SOPEF II ainsi que 2,5 millions supplémentaires de sa société mère.

Pour les années 2024, 2025 et 2026, les deux entreprises ont également convenu d’augmenter leur investissement jusqu’à 20 millions d’euros chacune (soit un total de 40 millions à elles deux), dans le but d’accélérer la croissance internationale de la filiale sur des marchés stratégiques pour l’entreprise. Dans le cadre de cet accord, Making Science se réserve également une option de rachat de la participation de SOPEF en 2027.

Le fonds SOPEF II, créé en octobre dernier par COFIDES S.A. et le Sultanat d’Oman par l’intermédiaire de l'Oman Investment Authority (OIA), encourage les investissements dans les entreprises espagnoles à fort potentiel de croissance. Ce fonds de capital-investissement vise à favoriser la coopération économique et à renforcer les liens entre les deux pays en investissant dans des secteurs stratégiques tels que les énergies renouvelables, la technologie, les infrastructures et la santé.

José Antonio Martínez Aguilar, Fondateur et CEO de Making Science, explique que « l’investissement de SOPEF démontre la solidité de notre projet et notre capacité de croissance à l’international. Notre filiale Making Science Digital Marketing and AdTech représente près de 65 % de notre activité et dispose d’un énorme potentiel de croissance à l’international. Le soutien d’un fonds souverain reflète la solidité du projet de Making Science tout en nous ouvrant l’accès à une capacité d’investissement qui nous permet de rivaliser avec les grands groupes mondiaux. MCH est une société qui a une grande expérience dans l’aide à la croissance des entreprises espagnoles à l’étranger, et l’investissement du fonds souverain de l’Oman Investment Authority facilitera notre croissance au Moyen-Orient ».

ENGAGEMENT EN FAVEUR DE LA CROISSANCE ET DE L'EXPANSION INTERNATIONALE

Cette annonce s’inscrit dans la continuité de la stratégie de croissance et d’expansion internationale de Making Science. À cet égard, la société a réalisé avec succès une augmentation de capital de 4,7 millions d’euros à la fin du mois de juin, une opération qui permettra d’accélérer la croissance attendue des résultats du groupe.

Making Science est une société d’accélération digitale dotée d’une équipe de plus de 1 200 experts et présente sur 15 marchés, dont l’Espagne, le Portugal, le Mexique, la Colombie, la France, l’Italie, le Royaume-Uni, l’Irlande, la Suède, le Danemark, la Norvège, la Finlande, l’Allemagne, la Géorgie et les États-Unis. En tant que partenaire consultant de Local Planet (le premier réseau mondial d’agences média indépendantes) nous fournissons une série de services de marketing digital, adtech, martech, des solutions logicielles et cloud et des services de cybersécurité à l’échelle mondiale, par le biais de hubs qui favorisent la création d’emplois et la disponibilité de talents hautement qualifiés dans le domaine de la technologie.

Making Science se compose de quatre secteurs d’activité : une Agence et technologie digitale mondiale, comptant 360 services de publicité digitale intégrant la planification stratégique, la création, les données et la technologie ; l’activité Cloud, logiciel et cybersécurité, avec des solutions basées sur le cloud qui déploient l’intelligence des données et une équipe spécialisée en cybersécurité ; la division Intelligence artificielle et SaaS, avec plus de 400 ingénieurs et data scientists dédiés au développement de plateformes et de solutions numériques avec l’IA appliquée au marketing ; la branche d’Investissements de Making Science, avec Ventis et TMQ, qui pilote la diversification des activités et la mise en œuvre de toutes les capacités business de Making Science.

Making Science participe à diverses initiatives RSE, notamment le Climate Pledge, le Pacte mondial des Nations unies et l’initiative Pledge 1%, en soutenant des organismes à but non lucratif avec la ferme volonté d’exercer un impact positif sur l’avenir.