Perosphere Technologies und CoRRect Medical unterzeichnen Vertriebsvereinbarung für das Perosphere ClotChek™ Point-of-Care Coagulometer in Deutschland

DANBURY, Conn.--(BUSINESS WIRE)--Das Unternehmen Perosphere (Perosphere Technologies Inc.) mit Sitz in den USA, ein privates Medizintechnikunternehmen, das Gerinnungsdiagnostika der nächsten Generation entwickelt, meldete heute die Unterzeichnung einer Vereinbarung mit der CoRRect Medical GmbH, einer führenden Vertriebsgesellschaft für Medizinprodukte, über den exklusiven Vertrieb des Koagulometers für den Point-of-Care (PoC) von Perosphere, Perosphere ClotChek™, in Deutschland.

Mit dieser Vereinbarung wird das Perosphere ClotChek erstmals für Krankenhäuser und medizinisches Fachpersonal in Deutschland verfügbar sein, wo zwischen 2005 und 2016 ein Anstieg der jährlichen Verschreibungshäufigkeit von Antikoagulanzien pro 100.000 Personen um 135,8 % zu verzeichnen war.1 Das Perosphere ClotChek ist ein neuartiges pharmakodynamisches, reagenzienfreies Diagnostikum zur Anwendung am Krankenbett (Point-of-Care). Es ermöglicht eine schnelle Bestimmung des Gerinnungsstatus und somit eine direkte, datenbasierte Entscheidungsfindung im Krankenhaus und in ambulanten Einrichtungen im Rahmen der medizinischen Versorgung von Patienten unter Antikoagulationstherapie, zum Beispiel mit direkten oralen Antikoagulanzien (DOACs).

„Wir freuen uns darauf, mit CoRRect Medical zusammenzuarbeiten, um das Perosphere ClotChek in Deutschland auf den Markt zu bringen. Es wird dazu beitragen, die Bedarfslücken bei der Durchführung von Gerinnungstests und der Behandlung von Gerinnungsstörungen zu schließen, um das Therapieergebnis für die Patienten zu verbessern und die damit verbundenen Kosten zu senken“, so Daryl Mootoo, Chief Operating Officer von Perosphere. „CoRRect Medical verfügt über langjährige Erfahrung im Vertrieb von Medizinprodukten, die sich nahtlos in die bestehende Praxis einbinden lassen, und weiß, worauf es medizinischem Fachpersonal ankommt.“

CoRRect Medical ist Spezialist für die Einführung und den Vertrieb hochwertiger und innovativer Medizinprodukte für die Kardiologie, Gefäß- und Herzchirurgie in Deutschland und Europa. CoRRect Medical ist Teil von Uniphar Medtech, einem europäischen Vertriebsunternehmen für Medizinprodukte mit Standorten in 21 Märkten. Innerhalb der Uniphar Medtech-Unternehmensgruppe hat Perosphere auch eine Exklusivvereinbarung mit M3 Medical für den Vertrieb des Perosphere ClotChek in Irland.

„Der Innovationsgeist von Perosphere hat uns voll und ganz überzeugt, und wir sind stolz auf das Vertrauen, das uns als exklusiver Partner für die Einführung dieses DOAC-empfindlichen Point-of-Care-Systems für die Gerinnungsanalyse in das Gesundheitssystem in Deutschland entgegengebracht wird“, sagte Michael Braun, Chief Executive Officer von CoRRect Medical. Ergänzend meinte er: „Das Perosphere ClotChek wird eine eklatante Lücke in der medizinischen Diagnostik schließen und dazu beitragen, das Behandlungsergebnis zu verbessern“.

Informationen über Perosphere Technologies

Perosphere Technologies verändert die Art und Weise, wie Entscheidungen am Point-of-Care im Krankenhaus und in ambulanten Einrichtungen für Patienten mit Blutungsrisiko getroffen werden. Als privates Medizintechnikunternehmen konzentriert sich Perosphere auf die Entwicklung und die Einführung des Perosphere ClotChek™, eines neuartigen Koagulometers für den Point-of-Care (PoC), das präzise und schnelle Daten liefert, die für alle relevanten Personen zugänglich sind und informierte Entscheidungen in Bezug auf Diagnose, Behandlung und Prävention ermöglichen. Es handelt sich um das einzige PoC-Diagnostikum das die Gerinnungszeiten verschiedener Arzneimittelklassen, einschließlich direkter oraler Antikoagulanzien (DOACs) und neuartiger oraler Antikoagulanzien (NOACs), effektiv und schnell bestimmen kann. Das Perosphere ClotChek wird dazu beitragen, einen neuen Versorgungsstandard für Patienten unter Antikoagulationstherapie oder mit Blutungsrisiko zu etablieren, und könnte die Effizienz und das Behandlungsergebnis für die Patienten verbessern und erhebliche Kosteneinsparungen ermöglichen. Das Perosphere ClotChek besitzt die CE-Kennzeichnung in der Europäischen Union. Es hat keine FDA-Zulassung in den USA.

Informationen über CoRRect Medical GmbH

Die CoRRect Medical GmbH ist auf die Einführung und den Vertrieb hochwertiger und innovativer Medizinprodukte in den Bereichen Kardiologie, Gefäß- und Herzchirurgie durch minimalinvasive Verfahren spezialisiert. Durch ihr Engagement bringt die CoRRect Medical GmbH den medizinischen Fortschritt zu den Patienten, um Leben zu erhalten und deren Lebensqualität zu verbessern. Ziel ist es, neue Produkte zu finden, die dem Patienten im Krankheitsfall helfen und dem behandelnden Arzt eine Optimierung bieten. Das Team von CoRRect Medical führt bereits seit 30 Jahren erfolgreich neue, innovative Technologien in Deutschland, der Schweiz und den EU-Staaten in den Markt ein. Für weitere Informationen besuchen Sie https://correctmedical.com/en/home-en/.

1 Guelker, J. et al. Increasing use of anticoagulants in Germany and its impact on hospitalization for gastrointestinal bleeding. Thrombosis Research, 181, 2019, 135-140. https://doi.org/10.1016/j.thromres.2019.07.009.