Suite au résultat positif de l'inspection de la FDA, KBI Biopharma prolonge et étend son contrat commercial avec une société pharmaceutique mondiale de premier plan

DURHAM, Caroline du Nord--(BUSINESS WIRE)--KBI Biopharma, Inc. (KBI), une société de JSR Life Sciences et une organisation mondiale de sous-traitance pharmaceutique (CDMO) conforme aux bonnes pratiques de fabrication (cBPF), annonce ce jour avoir prolongé et étendu son contrat de fabrication avec une société pharmaceutique mondiale de premier plan. Initialement conclu en 2020, le contrat renouvelé s'étend jusqu'en 2029 avec une modification notable relative à un engagement d'achat pour deux produits thérapeutiques représentant une valeur supplémentaire d'environ 250 millions USD jusqu'à la fin de la période renouvelée.

Fin juin, KBI a passé avec succès une inspection réglementaire de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour son opération de mammifères à Durham, en Caroline du Nord. Cette inspection réglementaire permet aux activités de la société en Caroline du Nord de commencer à mettre sur le marché une substance médicamenteuse d'origine mammifère à l’un de ses principaux clients stratégiques. Cette inspection réussie démontre également la capacité de KBI à agir en tant que partenaire privilégié pour la fabrication thérapeutique commerciale à grand volume.

« Alors que KBI continue de remplir son engagement envers ses clients en les aidant à relever les défis liés à la fabrication complexe, cette prolongation de contrat commercial nous permet de démontrer notre approche en tant que CDMO de prochaine génération », déclare J.D. Mowery, président et CEO, KBI Biopharma. « Grâce à cet accord ainsi qu’à notre inspection réglementaire réussie de la FDA, nous réalisons de grandes avancées dans le développement et la fabrication de produits biopharmaceutiques qui contribuent à la mise sur le marché de nouvelles thérapies. »

Et de conclure : « En établissant ces partenariats éprouvés et long termistes avec les chefs de file pharmaceutiques, nous sommes en mesure d’avoir un impact positif sur la vie des patients dans le monde entier. »

À propos de KBI Biopharma, Inc.

KBI Biopharma, Inc., une société de JSR Life Sciences, forme avec ses filiales une organisation mondiale de sous-traitance pharmaceutique (CDMO) qui fournit des services entièrement intégrés et accélérés de développement de médicaments et de fabrication de produits biologiques, ainsi que des conseils experts aux entreprises des sciences du vivant. Leader mondial du développement de lignées cellulaires de mammifères, dotée d’une technologie modulaire de pointe lui permettant de fournir des solutions hautement spécialisées, KBI permet à l’industrie des sciences du vivant de découvrir, développer et mettre rapidement sur le marché des médicaments et des vaccins innovants. KBI travaille en étroite collaboration avec chacun de ses 500 clients partenaires pour personnaliser et accélérer les programmes de développement de médicaments.

Les partenaires mondiaux de KBI utilisent ses technologies pour faire progresser plus de 160 candidats-médicaments au stade du développement préclinique et clinique, et pour la fabrication de dix produits commerciaux. En s’appuyant sur ses capacités d’analyse de classe mondiale et une expertise scientifique et technique étendue, KBI fournit des services robustes de développement de procédés et de fabrication clinique et commerciale conforme aux bonnes pratiques de fabrication (cBPF) pour les programmes mammaliens et microbiens. Reconnue pour sa qualité de fabrication, KBI aide ses partenaires à mettre leurs candidats-médicaments sur le marché. KBI est au service de ses clients mondiaux, avec six sites en Europe et aux États-Unis. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.kbibiopharma.com.

