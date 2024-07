Grindr lanceert in-app toegang tot resources voor seksuele gezondheid en veiligheid in 30 landen over de hele wereld

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--Grindr Inc. (NYSE:GRND), de sociale connector van topniveau voor LGBTQ+, maakte vandaag bekend dat het met verschillende organisaties samenwerkt om in-app toegang tot resources voor seksuele gezondheid en veiligheid te lanceren voor haar gebruikers in 30 landen over de hele wereld. Dit programma met ruime omvang wordt geleid door Grindr for Equality, het sociale impactinitiatief van het bedrijf. Gebruikers van Grindr in 30 landen, waaronder Brazilië, Kenia, Spanje en Namibië, hebben voortaan rechtstreeks toegang tot deze vitale resources voor seksuele gezondheid en veiligheid via een side drawer op het homescherm van de Grindr-app, waarmee zij gelokaliseerde informatie in realtime krijgen over problemen die hen het meest aanbelangen.

Sinds 2015 werkt Grindr for Equality aan een wereld waar de levens van gebruikers van Grindr en de mondiale LGBTQ+ gemeenschap vrij, gelijkwaardig en rechtvaardig zijn, aan de hand van initiatieven die impact hebben op gemeenschappen over onderwerpen zoals veiligheid en seksuele gezondheid. Het gebrek aan toegang tot HIV-testen is een van de grootste obstakels in de strijd tegen de wereldwijde HIV-epidemie, die een grote druk legt op bepaalde gebruikers van Grindr, zoals het geval is bij gebruikers die in landelijke streken wonen of die niet “uit” hun gezinssituatie zijn. Bovendien bedreigt anti-LGBTQ+ wetgeving de veiligheid van leden van de queer-gemeenschap elke dag door het criminaliseren van hun fundamentele identiteiten. Met haar nieuwe partnerschappen en haar voortdurende inspanningen beoogt Grindr for Equality om gebruikers te versterken met realtime toegang tot kritieke informatie die helpt om deze tegenspoed te bestrijden.

De nieuwe resources voor veiligheid en seksuele gezondheid beschikbaar op het Grindr-platform worden geleid door het partnerschap van Grindr for Equality met European Test Finder, een gratis online tool die gebruikers helpt om locaties in de buurt te vinden om op HIV, tuberculose, hepatitis B en C, en andere SOA's binnen de Europese regio van de WGO te testen en deze aandoeningen te laten behandelen. Gebruikers van Grindr in 24 landen ondersteund door European Test Finder, waaronder Oostenrijk, België, Cyprus, Frankrijk, Servië, Slowakije en Oekraïne, hebben nu rechtstreeks op Grindr snel toegang tot vitale services voor de openbare gezondheid. Grindr for Equality werkt eveneens samen met Ceska spolecnost aids pomoc, IntraHealth Namibia, IVOR Foundation en The Love Tank om extra resources voor seksuele en mentale gezondheid voor gebruikers van Grindr beschikbaar te maken in respectievelijk de Tsjechische Republiek, Namibië, Bulgarije en het Verenigd Koninkrijk.

In Brazilië werkt Grindr for Equality samen met Ministério da Saúde, Departamento de HIV, Aids, Tuberculose, Hepatites Virais e Infecções Sexualmente Transmissíveis om in-app toegang te verschaffen tot Onde encontrar a PrEP, een PrEP-servicelocator. Grindr for Equality werkt ook samen met GALCK+ om gebruikers van Grindr in Kenia in-app toegang te verschaffen tot Know Your Rights, een veiligheidspagina ontworpen om de Keniaanse LGBQ gemeenschap te steunen door hen informatie over hun rechten te verschaffen.

“Grindr is trots op haar samenwerking met groepen zoals CHIP en het EuroTEST Initiative, dat de European Test Finder host om toegang tot fundamentele resources voor seksuele gezondheid en veiligheid voor gebruikers van over de hele wereld te verbeteren,” zegt Steph Niaupari van Grindr for Equality. “We hebben vastgesteld hoe in-app resources kunnen helpen om betekenisvolle resultaten voor de openbare gezondheid te bevorderen voor de LGBTQ+ gemeenschap, en we kijken ernaar uit om de impact uit te breiden die Grindr kan verwezenlijken door een ruimer aanbod van resources voor seksuele gezondheid en veiligheid aan een groter aantal van onze wereldwijde gebruikers aan te bieden.”

“We zijn opgetogen om met Grindr samen te werken om de toegang tot cruciale testen en behandeling voor levensveranderende aandoeningen zoals HIV, tuberculose en hepatitis te verruimen,” aldus Cæcilie Bom Kahama, projectcoördinator voor de European Test Finder, op het secretariaat van het EuroTEST Initiative, bij CHIP in Denemarken. “Door meer mensen te helpen aan snelle en eenvoudige toegang tot deze services voor de openbare gezondheid, neemt Grindr concrete stappen om een vroegtijdige diagnose en zorgverlening te promoten. We zijn dankbaar voor het leiderschap van het bedrijf in deze problematiek en hopen dat dit meer mensen ertoe zal aanzetten om zich regelmatig te testen en op die manier de algehele overdracht van aandoeningen te verminderen.”

De aankondiging van vandaag is gestoeld op het succes van de bestaande partnerschappen van Grindr for Equality om gratis HIV-testkits voor thuis rechtstreeks te verdelen onder gebruikers van Grindr in een groeiende lijst van landen, waaronder Georgië, Ierland, Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten, maar ook in de stad Londen. In partnerschap met organisaties zoals Building Healthy Online Communities zijn er tot op vandaag meer dan 440.000 testkits verdeeld via deze programma's. Grindr for Equality is van plan om gelijkaardige initiatieven te lanceren en extra resources voor veiligheid, seksuele gezondheid en belangenverdediging aan meer gebruikers van Grindr en leden van de LGBTQ+ gemeenschap over de hele wereld aan te bieden.

