Frontgrade Gaisler haalt een ESA-contract binnen om een ruimteschipelektronica microcontroller voor de vlucht te kwalificeren

The European Space Agency (ESA) has awarded Frontgrade Gaisler, a leading provider of radiation-hardened microprocessors for space applications, a contract under the ARTES Core Competitiveness programme to qualify the GR716B microcontroller for flight. This state-of-the-art microcontroller is specifically designed for spacecraft avionics, and its prototype is expected to be released later this year. (Photo: Business Wire)

The European Space Agency (ESA) has awarded Frontgrade Gaisler, a leading provider of radiation-hardened microprocessors for space applications, a contract under the ARTES Core Competitiveness programme to qualify the GR716B microcontroller for flight. This state-of-the-art microcontroller is specifically designed for spacecraft avionics, and its prototype is expected to be released later this year. (Photo: Business Wire)

GÖTEBORG, Zweden--(BUSINESS WIRE)--De ESA (European Space Agency) heeft aan Frontgrade Gaisler, een toonaangevende leverancier van stralingsbestendige microprocessoren voor toepassingen in de ruimte, een contract toegekend onder het 'ARTES Core Competitiveness'-programma om de GR716B microcontroller voor vluchten te kwalificeren. Deze hypermoderne microcontroller is specifiek ontworpen voor ruimteschipelektronica. Het prototype wordt naar verwachting later dit jaar uitgebracht.

Het ESA-contract zal het strikte vluchtkwalificatieproces voor de GR716B ondersteunen, om te verzekeren dat het voldoet aan de strengste normen inzake betrouwbaarheid tijdens kritieke missies in de ruimte. Tijdens de vluchtkwalificatie wordt gecontroleerd of de microcontroller betrouwbaar kan werken wanneer het met de moeilijke omstandigheden in de ruimte geconfronteerd wordt.

“We zijn bijzonder opgetogen dat we door ESA dit belangrijke contract werden toegekend,” zegt Sandi Habinc, algemeen directeur van Frontgrade Gaisler. “De GR716B microcontroller betekent een belangrijke stap vooruit in onze technologie, waarmee verbeterde analoge functionaliteiten voor ruimtemissies worden geboden. Dit contract valideert niet alleen onze inspanningen, maar het versnelt ook de beschikbaarheid van deze technologie voor de ruimtevaartsector.”

De vele interfaces die GR716B biedt, zorgen ervoor dat het heel wat verschillende applicaties kan ondersteunen en kan dienen als integraal deel van een subsysteem in een ruimteschip, van het verzekeren van een stabiele stroomvoorziening tot het aansturen van motoren en magnetorquers. Deze veelzijdigheid maakt het ideaal voor geavanceerde ruimtemissies die robuuste en betrouwbare prestaties vereisen.

“We zijn zeer enthousiast dat we de ontwikkeling van de GR716B via ons ARTES Core Competitiveness-programma mogen ondersteunen,” aldus Domenico Mignolo, Acting Head of Technology & Products Division in ESA’s CSC-directoraat (Connectivity & Secure Communications). “De GR716B is een innovatief product dat voor betere betrouwbaarheid en meer flexibiliteit zal zorgen.”

De GR716B microcontroller biedt uitgebreidere capaciteiten ten opzichte van de GR716A microcontroller van het bedrijf, waarbij de nieuwere versie betere prestaties en een ruimer aantal interfaces biedt terwijl het de softwarecompatibiliteit behoudt.

Frontgrade Gaisler evalueert eveneens een GR716B System-in-Package oplossing, die bestaat uit de microcontroller en een permanent geheugen, wat de systeemintegratie en het design van het instrumentenbord in grote mate kan vereenvoudigen.

Over Frontgrade Gaisler

Frontgrade Gaisler is een vooraanstaande leverancier van stralingsbestendige microprocessoren en IP-cores voor kritieke toepassingen, in het bijzonder in de ruimtevaartsector. De processoren van het bedrijf staan bekend om hun betrouwbaarheid, storingstolerantie en stralingstolerantie. Hierdoor zijn ze ideaal voor elke ruimtemissie of een andere toepassing waarbij grote betrouwbaarheid een vereiste is.

Over de programmalijn ATES Core Competitiveness van de ESA

Het 'ARTES Core Competitiveness'-programma van de ESA is bedoeld om de capaciteit en het concurrentievermogen van de Europese en Canadese industrie in de markt van de satellietcommunicatie te behouden en te verbeteren. Het programma combineert twee elementen, ARTES Advanced Technology en ARTES Competitiveness & Growth, om de technologische ontwikkeling van concept tot volwaardig product, systeem of service te ondersteunen.

Meer informatie vindt u op https://connectivity.esa.int/core-competitiveness.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.