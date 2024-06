V-Nova franchit le cap des 1 000 brevets dans le domaine de l’innovation technologique des médias

V-Nova today announced its milestone achievement of 1000 active technology patents. This accomplishment underscores V-Nova’s dedication to research and development and its commitment to protecting its intellectual property globally.

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--V-Nova, l’un des principaux fournisseurs de solutions de compression de données, de technologie de compression vidéo, de technologie XR, d’accélération de l’IA et de traitement parallèle pour une multitude d’industries, y compris les médias et le divertissement, a annoncé aujourd’hui qu’elle avait franchi une étape importante en obtenant 1 000 brevets technologiques actifs. Cet accomplissement souligne le dévouement de V-Nova à la recherche et au développement et son engagement à protéger sa propriété intellectuelle à l’échelle mondiale.

Le portefeuille de brevets de V-Nova couvre plus de 50 juridictions différentes. Il comprend plus de 400 brevets en Europe, plus de 200 en Amérique, plus de 100 aux États-Unis et plus de 200 en Asie.

V-Nova a ouvert de nouvelles voies dans le traitement des données visant à améliorer les expériences numériques, maximiser l’efficacité, réduire les coûts et accroître la durabilité. L’entreprise est à l’avant-garde des principales normes internationales de compression de données pour l’industrie vidéo, telles que MPEG-5 LCEVC et VC-6. Elle a également développé V-Nova PresenZ, un format volumétrique unique qui permet pour la première fois des expériences immersives cinématographiques à 6 degrés de liberté (6DoF). Récemment, V-Nova a démontré comment ses technologies permettent d’importants gains d’efficacité et des cas d’utilisation uniques dans l’indexation des médias par l’IA, l’IA générative multimodale et les applications Intelligent Edge.

Le vaste portefeuille de brevets de V-Nova couvre un grand nombre de secteurs, notamment le divertissement, les réseaux sociaux, la diffusion en continu, la radiodiffusion, le cloud gaming, la réalité virtuelle et augmentée, les applications industrielles, l’automobile, la sécurité et la défense.

« Cette étape importante dans le portefeuille technologique de V-Nova représente un accomplissement systémique lié à la structure de notre entreprise, à notre orientation stratégique et aux personnes très talentueuses que nous avons réunies », déclare Guido Meardi, directeur général de V-Nova.

La recherche et le développement continus sont la pierre angulaire de la feuille de route technologique de V-Nova et de l’affectation de ses ressources. L’entreprise a obtenu 200 brevets rien qu’au cours des 12 derniers mois, dont 9 brevets britanniques accordés en moins de 200 jours depuis la date de dépôt. Ce rythme d’innovation rapide souligne la qualité de ses applications et le dévouement de son équipe.

« Le succès de V-Nova est le résultat de sa culture d’entreprise, qui soutient la diversité des opinions et encourage la collaboration », déclare Stergios Poularakis, directeur de la R&D avancée chez V-Nova. « Notre équipe réunit les bonnes personnes pour interagir, innover et créer quelque chose de nouveau et de fascinant. »

Le développement de la propriété intellectuelle de base de V-Nova inclut la technologie de codage de données multicouche et parallèle qui sous-tend les normes MPEG-5 LCEVC et VC-6. Le MPEG-5 LCEVC permet aux utilisateurs de mettre en œuvre une nouvelle couche de données sur un codec existant, améliorant ainsi la qualité visuelle, réduisant la consommation d’énergie pendant le processus de transcodage et améliorant l’efficacité de la compression. L’approche innovante de V-Nova a récemment débloqué de nouveaux cas d’utilisation de la réalité virtuelle et de la réalité mixte. Le format PresenZ de V-Nova permet des expériences immersives photoréalistes à grande échelle, avec 6 degrés de liberté (6DofF) pour permettre aux spectateurs d’« embarquer » dans le contenu cinématographique. Les technologies de V-Nova facilitent également l’indexation multimédia par l’IA, la vision artificielle et les grands modèles multimodaux (LMM) pour interagir avec les données comme des humains, en ne traitant efficacement que la résolution nécessaire et les régions d’intérêt tout en conservant l’ensemble du signal à une qualité maximale sous une forme efficacement compressée.

V-Nova continue d’investir dans la recherche et le développement innovants. Richard Fish, conseil en brevets chez V-Nova, déclare : « Près de 40 % des employés de V-Nova sont cités comme inventeurs dans une demande de brevet, ce qui fait de nous l’une des entreprises les plus innovantes du Royaume-Uni, voire du monde. »

À propos de V-Nova

V-Nova s’engage à offrir des expériences numériques de meilleure qualité à grande échelle. Ses technologies, notamment MPEG-5 LCEVC et VC-6, sont basées sur l’utilisation innovante de l’IA et du traitement parallèle, améliorent la compression des données, de la vidéo, de l’imagerie et des nuages de points, et ont obtenu le statut de norme internationale par MPEG, ISO et SMPTE. L’investissement incessant de V-Nova dans la recherche et le développement a permis de constituer un portefeuille de plus de 1000 brevets internationaux, ainsi qu’une gamme de produits et de solutions logicielles. Pour en savoir plus sur V-Nova : www.v-nova.com

