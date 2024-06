Cloudinary double son nombre d’utilisateurs pour atteindre 2 millions en seulement trois ans, face à la montée en puissance des expériences visuelles

SANTA CLARA, Californie--(BUSINESS WIRE)--Cloudinary, la plateforme technologique d’images et de vidéos choisie par de nombreuses grandes marques mondiales, a atteint deux millions d’utilisateurs, doublant ainsi sa base d’utilisateurs enregistrés en seulement trois ans. Fondée en 2012 pour aider les développeurs à gérer et à fournir facilement un contenu visuel rapide et impeccable, Cloudinary est restée fidèle à cet héritage. L’entreprise attribue également son succès à son engagement de longue date en faveur de l’innovation et de l’automatisation, notamment en exploitant la puissance de l’IA, ainsi qu’à son implication active dans des initiatives industrielles telles que la MACH Alliance et les avancées en matière de codecs d’images modernes, comme la norme JPEG XL.

Pour célébrer cette étape, Cloudinary a créé une chronologie visuelle dynamique des étapes importantes de l’entreprise et de ses produits et encourage les utilisateurs à partager leurs projets ou fonctionnalités de plateforme préférés basés sur Cloudinary sur LinkedIn, Twitter ou Instagram en utilisant le hashtag #2MCloudinaryDevs. Chaque personne qui partagera une publication pendant le mois de juin recevra une participation au tirage au sort de l’un des 50 sweats à capuche commémoratifs. Consultez le blog du jour pour plus de détails.

Plus de 10 000 clients et utilisateurs dans plus de 180 pays et dans tous les secteurs d’activité font confiance à Cloudinary pour offrir des expériences visuelles de premier ordre au public et aux consommateurs. Aujourd’hui, la plateforme d’API d’images et de vidéos de Cloudinary gère 20 millions de nouveaux actifs chaque jour, fournit jusqu’à 420 000 images par seconde et effectue cinq milliards de transformations d’images et de vidéos chaque mois. L’éthique de l’entreprise, centrée sur l’innovation, a conduit à une activité mondiale florissante avec cinq bureaux dans le monde et un réseau croissant de plus de 265 partenaires.

« Nous sommes sincèrement reconnaissants à notre écosystème de développeurs, d’utilisateurs et de partenaires de nous avoir aidés à franchir cette étape », déclare Itai Lahan, cofondateur et directeur général de Cloudinary. « Notre objectif a toujours été de collaborer avec les développeurs pour résoudre les défis liés à la gestion et à l’optimisation des médias visuels à grande échelle. Dès le premier jour, nous avons mis en œuvre l’IA et l’automatisation pour ajouter continuellement des capacités offrant une valeur significative dans ces domaines. Tandis que l’économie visuelle continue de progresser, nous sommes impatients d’accueillir des millions de personnes dans notre communauté. »

Un investissement dans les écosystèmes composables et d’autres initiatives axées sur les développeurs

Peu après l’annonce par Cloudinary de son million de développeurs en juin 2021, l’entreprise a rejoint la MACH (Microservices-based, API-first, Cloud-native SaaS and Headless) Alliance, l’organisation indépendante dédiée à la promotion des écosystèmes technologiques ouverts et spécialisés. L’utilisation d’API comme fondation dès sa création, cela a permis à la société d’alimenter la croissance de la communauté de développeurs de Cloudinary et de renforcer les partenariats avec des partenaires technologiques aux vues similaires, notamment AWS, commercetools, Contentful et Contentstack. Parmi les clients qui ont adopté cette approche composable figurent American Bath, Manscaped, Mattel, Neiman Marcus, Paul Smith, PUMA, Rapha et River Island.

Cloudinary continue d’investir dans les technologies et les normes dans le cadre de son engagement en faveur de la productivité et du succès des développeurs :

25 SDK et bibliothèques disponibles pour la plupart des langages de programmation frontend, backend et mobiles ;

un travail innovant pour aider à concevoir et soutenir de nouvelles normes d’image et de vidéo efficaces telles que JPEG XL, co-créé par Jon Sneyers, chercheur en imagerie chez Cloudinary ;

l’automatisation apportée par les algorithmes basés sur l’IA dans des domaines tels que l’IA générative, le recadrage selon le contenu détecté et la suppression de l’arrière-plan ; et

et la suppression de l’arrière-plan ; et des outils de développement gratuits tels que le Responsive Image Breakpoint Generator, qui permet aux utilisateurs de générer des dimensions d’image optimales, l’outil Webspeed Test Image Analysis et ImageCarbon, qui calcule la quantité de carbone émise par les images d’un site Web.

Cloudinary a également lancé des initiatives qui soutiennent l’apprentissage approfondi et l’avancement des technologies des médias visuels, telles que :

le Cloudinary Ambassador Program, le seul programme communautaire qui rassemble des développeurs pour promouvoir la prolifération et l’adoption des technologies liées aux médias, et

la Cloudinary Academy, qui offre une formation gratuite et complète pour aider les utilisateurs novices et expérimentés à acquérir et à développer des compétences, à apprendre les bonnes pratiques, à augmenter leur productivité et, en fin de compte, à accroître leur potentiel de revenu.

Toute personne gérant des médias visuels peut rejoindre la communauté d’utilisateurs de Cloudinary en créant un compte gratuit, et les développeurs sont encouragés à rejoindre le Discord et les forums en ligne de Cloudinary.

À propos de Cloudinary

Cloudinary est la plateforme technologique d’image et de vidéo qui permet aux marques les plus engageantes du monde d’offrir des expériences visuelles transformatrices à l’échelle mondiale. Plus de deux millions d’utilisateurs et 10 000 clients, dont Apartment Therapy, Bleacher Report, Bombas, Grubhub, NBC, Mediavine, Minted, Paul Smith et Peloton, font confiance à Cloudinary pour donner vie à leurs campagnes, applications et sites. Avec les API d’images et de vidéos les plus puissantes au monde, soutenues par une intelligence artificielle de pointe et une technologie brevetée, Cloudinary offre aux marques une source unique de vérité pour gérer, transformer, optimiser et fournir des expériences visuelles à grande échelle. Les marques les plus engageantes de tous les secteurs d’activité constatent ainsi un retour sur investissement de 203 % grâce à Cloudinary, avec des avantages tels qu’une mise sur le marché plus rapide, une plus grande satisfaction des utilisateurs et une augmentation de l’engagement et des conversions. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.cloudinary.com.

