Evidenziati al Congresso EASL i dati a lungo termine dagli studi su LIVMARLI di Mirum nella ALGS e nella PFIC

FOSTER CITY, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Mirum Pharmaceuticals, Inc. (Nasdaq: MIRM) oggi ha annunciato che i dati provenienti da nuove analisi che mostrano il trattamento a lungo termine con LIVMARLI sono stati presentati durante il Congresso Annuale della European Association for the Study of the Liver (EASL), che si sta svolgendo a Milano dal 5 all'8 giugno 2024. Tra le presentazioni dagli studi che valutano LIVMARLI® (maralixibat) soluzione orale in pazienti con sindrome di Alagille (ALGS) e colestasi intraepatica progressiva familiare (PFIC):

THU-094: Clinical Benefits with Maralixibat for Patients with Alagille Syndrome are Durable Through 7 Years of Treatment: Data from the MERGE Study (I vantaggi clinici con maralixibat per pazienti con sindrome di Alagille durano nei 7 anni di trattamento: dati dallo studio MERGE)

Presentazione di Doug Mogul, MD, PhD – Mirum Pharmaceuticals, Inc., Foster City, CA, USA

Un'analisi degli studi ALGS di valutazione di LIVMARLI per un periodo massimo di sette anni di trattamento è stata presentata per dimostrare la durata della risposta a LIVMARLI in diversi risultati clinici e di laboratorio.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.