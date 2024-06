NIQ i World Data Lab publikują raport “Spend Z”

Spend Z- Gen Z changes everything. A global report authored by NielsenIQ and GFK in collaboration with World Data Lab (WDL).

Spend Z- Gen Z changes everything. A global report authored by NielsenIQ and GFK in collaboration with World Data Lab (WDL).

CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--Firma NielsenIQ („NIQ”) we współpracy z World Data Lab (WDL) wydała pierwszy tego typu kompleksowy raport dotyczący pokolenia, poświęcony wyłącznie Generacji Z. Badania i analizy przedstawione w raporcie „Spend Z” świadczą o dążeniu NIQ do dostarczania wniosków na temat rynków, które można przełożyć na praktyczne działania.

Raport ujawnia właśnie to, co firmy szukające sposobów na zapewnienie wzrostu w przyszłości muszą szybko zrozumieć i przyswoić na temat Generacji Z – największego pokolenia w historii i zarazem pierwszego o naprawdę globalnym charakterze. Chodzi o to, jakie są nawyki nowej generacji w kwestii wydawania pieniędzy, jej wartości, priorytety, sposoby i miejsca robienia zakupów, kupowane dobra oraz wpływ na wzorce zakupowe innych generacji.

Zgodnie z raportem Generacja Z, do której zaliczono wszystkich urodzonych między 1997 i 2012 rokiem, stanowi 25% (2 miliardy) światowej populacji, a zgodnie z prognozami jej globalna siła nabywcza ma urosnąć do roku 2030 do 12 trylionów USD, co może uczynić z niej najzamożniejsze pokolenie w każdym regionie świata. Do tego czasu najmłodsze pokolenie wyprzedzi generację wyżu powojennego pod względem wydatków. Do roku 2034 Generacja Z wyda globalnie ponad 9 trylionów USD więcej niż jakiekolwiek inne pokolenie.

„Generacja Z nadeszła, są gotowi wydawać pieniądze, a firmy muszą wiedzieć, w jaki sposób dostosować się do ich potrzeb. Zrozumienie, co odróżnia to pokolenie od poprzednich, jest kluczem do wykorzystania szansy na wzrost przekraczający 12 trylionów USD” – twierdzi Tracey Massey, główna dyrektor ds. operacyjnych w NIQ . „Firmy próbują zrozumieć, jakie szanse na wzrost niesie ze sobą Generacja Z, i jak wpływa ona na inne pokolenia. «Spend Z» to zaledwie przykład tego, jak NIQ wspiera klientów w realizacji ich niepowtarzalnych ambicji poprzez przewidywanie i zaspokajanie potrzeb konsumentów”.

Kluczowe wnioski na temat Generacji Z:

Domagają się autentyczności: Są bardziej zainteresowani autentycznymi relacjami z influencerami i markami. „Być wiernym sobie” to numer jeden w rankingu definicji sukcesu dla przedstawicieli Generacji Z na całym globie. Poczucie przynależności i szacunek do samego siebie to kolejne najwyżej cenione wartości, wraz z silnym poczuciem tożsamości, które wiąże się z zaangażowaniem w sprawy społeczne i aktywizmem.

Są bardziej zainteresowani autentycznymi relacjami z influencerami i markami. „Być wiernym sobie” to numer jeden w rankingu definicji sukcesu dla przedstawicieli Generacji Z na całym globie. Poczucie przynależności i szacunek do samego siebie to kolejne najwyżej cenione wartości, wraz z silnym poczuciem tożsamości, które wiąże się z zaangażowaniem w sprawy społeczne i aktywizmem. Zakupy stacjonarne na nieznaną wcześniej skalę: Zakupy w sklepach stacjonarnych mają ponad 50-procentowy udział w ich wydatkach i jest on wyższy niż u wszystkich poprzednich pokoleń. Pomimo, że przedstawiciele Generacji Z rozpoczynają swoje zakupy od kanału online, uważając zamieszczane tam opinie innych kupujących za najważniejszy czynnik podczas zakupów i pozostają pod dużym wpływem mediów społecznościowych.

Zakupy w sklepach stacjonarnych mają ponad 50-procentowy udział w ich wydatkach i jest on wyższy niż u wszystkich poprzednich pokoleń. Pomimo, że przedstawiciele Generacji Z rozpoczynają swoje zakupy od kanału online, uważając zamieszczane tam opinie innych kupujących za najważniejszy czynnik podczas zakupów i pozostają pod dużym wpływem mediów społecznościowych. Globalna siła nabywcza: Generacja Z stanie się w wielu regionach tą klasą konsumentów, która wydaje najwięcej, i w 2030 roku będzie stanowić 30% światowej siły roboczej. Ameryka Północna, Europa oraz region Azji i Pacyfiku będą nadal dominować w konsumpcji, przy czym znaczenie tego ostatniego będzie rosło. Obecnie przedstawiciele tego pokolenia mają znacznie większy udział w konsumpcji w takich regionach, jak Afryka Subsaharyjska, Bliski Wschód i Afryka Północna oraz Ameryka Łacińska i Karaiby, gdzie stanowią większy odsetek populacji.

Generacja Z stanie się w wielu regionach tą klasą konsumentów, która wydaje najwięcej, i w 2030 roku będzie stanowić 30% światowej siły roboczej. Ameryka Północna, Europa oraz region Azji i Pacyfiku będą nadal dominować w konsumpcji, przy czym znaczenie tego ostatniego będzie rosło. Obecnie przedstawiciele tego pokolenia mają znacznie większy udział w konsumpcji w takich regionach, jak Afryka Subsaharyjska, Bliski Wschód i Afryka Północna oraz Ameryka Łacińska i Karaiby, gdzie stanowią większy odsetek populacji. Zdrowie i dobre samopoczucie mają znaczenie … do pewnego stopnia: ogólnie pokolenie to ma dużą świadomość zdrowotną i jest nastawione na zrównoważony rozwój. Najbardziej dynamiczny wzrost popytu konsumentów z Generacji Z dotyczy zarówno kategorii związanych ze zdrowiem, jak i alkoholi oraz innych napojów. 81% sprzedaży wartościowej na TikToku ma dotyczyć branży zdrowia i urody, co pokazuje duży wpływ tego medium. Ponad 50% przedstawicieli Generacji Z korzystało z aplikacji do fitnessu lub ćwiczeń, a 17% korzystało z opaski fitness, by śledzić dane dotyczące zdrowia i sprawności fizycznej.

… do pewnego stopnia: ogólnie pokolenie to ma dużą świadomość zdrowotną i jest nastawione na zrównoważony rozwój. Najbardziej dynamiczny wzrost popytu konsumentów z Generacji Z dotyczy zarówno kategorii związanych ze zdrowiem, jak i alkoholi oraz innych napojów. Technologia jako bodziec dla kupujących: Opinie zamieszczane online przez innych kupujących mają zasadnicze znaczenie podczas zakupów, natomiast 53% osób z Generacji Z chętnie robi zakupy w mediach społecznościowych i na platformach do streamingu na żywo. 26% członków tego pokolenia korzysta z telefonu, podejmując decyzje podczas zakupów w sklepie stacjonarnym; dla Generacji Y odsetek ten wynosi 23%, Generacji X – 18%, a w przypadku pokolenia wyżu powojennego – 12%.



Ponieważ priorytetami Generacji Z są zdrowie i środowisko, spodziewamy się, że produkty NIQ ​​Better For™ – jest to klasyfikacja wykorzystująca nasz zastrzeżony algorytm do identyfikacji marek na podstawie cech, pozycjonowania, sprzedaży i dystrybucji produktów – będą rosły szybciej niż produkty tradycyjne. Do tej kategorii należą produkty „lepsze dla” konsumenta, środowiska i społeczeństwa. Obecnie małe marki i młodsze pokolenia odpowiadają za 62% wzrostu w tym segmencie.

„Generacja Z to w największym stopniu połączone w sieci, największe i najbardziej wpływowe pokolenie do tej pory” uważa dyrektor ds. komunikacji w NIQ, Marta Cyhan-Bowles . „Przedstawiciele tej generacji będą mieli mniej dzieci, zatem w późniejszym czasie będą dysponować niespotykaną wcześniej siłą nabywczą i nadal nadawać wysoki priorytet określonym kategoriom – takim jak zdrowie i dobre samopoczucie – w stopniu nieznanym wcześniejszym pokoleniom. Nasza analiza nie pozostawia wątpliwości: inwestycja w Generację Z dzisiaj zwróci się jutro”.

„ Generacja Z to jak dotąd największe, najbogatsze i najbardziej globalne pokolenie ” mówi Wolfgang Fengler, dyrektor generalny WDL . „Firmy muszą zdawać sobie sprawę, że Generacja Z to dwa miliardy ludzi, i wyjście naprzeciw ich potrzebom jest koniecznością”.

Informacje o „Spend Z”

Raport „Spend Z” analizuje generację Z w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej, przeprowadzając generacyjne analizy porównawcze lojalności względem marek oraz wnikliwie badając znaczenie wyników dla firm z branż produktów FMCG, technologii i dóbr trwałego użytku oraz sprzedaży detalicznej. Raport ma krytyczne znaczenie dla liderów merytorycznych i decydentów, którzy zamierzają pokierować swoje firmy w stronę kolejnej granicy skutecznego wzrostu, a zarazem chronić swoje istniejące udane przedsięwzięcia biznesowe. Pobierz nieodpłatną kopię raportu.

O firmie NIQ

NIQ jest wiodącą na świecie firmą zajmującą się analizą konsumentów, zapewniającą najpełniejsze zrozumienie zachowań zakupowych konsumentów i odkrywającą nowe ścieżki wzrostu. W 2023 roku NIQ połączył się z GfK, łącząc dwóch liderów branży o niezrównanym globalnym zasięgu. Dzięki holistycznemu odczytowi detalicznemu i najbardziej wszechstronnym informacjom o konsumentach - dostarczanym z zaawansowaną analityką za pośrednictwem najnowocześniejszych platform - NIQ zapewnia the Full View(TM).

NIQ to spółka portfelowa Advent International działająca na ponad 100 rynkach, obejmujących ponad 90% światowej populacji. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę NIQ.com.

Informacje o World Data Lab

World Data Lab (WDL) tworzy perspektywiczne, zastrzeżone dane, aby mierzyć i przewidywać trendy wśród konsumentów, wydatki konsumenckie, zmiany demograficzne i postępy w dążeniu do zrównoważonego rozwoju do roku 2034. Nasza strategia korzystania z zaawansowanych narzędzi do analizy danych, które doczekały się naukowej recenzji i publikacji w magazynie „Nature”, zapewnia niezrównaną dokładność, aktualność i spójność we wszystkich grupach demograficznych w 180 krajach i ponad 6 tys. miast.

Metodologia badań

Przewidywania wydatków konsumenckich zamieszczone w raporcie „Spend Z” są oparte na połączeniu danych o wydatkach gospodarstw domowych uzyskanych od krajowych urzędów statystycznych z danymi populacyjnymi ONZ i instytutu IIASA, z uwzględnieniem 2065 ankiet przeprowadzonych w 160 krajach i zamieszczonych w bazie danych NIQ. W przypadku krajów, dla których brak danych z ankiet, dane o wydatkach zostały wywnioskowane na podstawie charakterystyki innych krajów o podobnej strukturze, dobranych optymalnie z użyciem technik statystycznych. Dane ankietowe zostały skorygowane celem zachowania spójności z wydatkami gospodarstw domowych odnotowanymi przez organy statystyczne w poszczególnych krajach. Prognozy natychmiastowe i przyszłe są oparte na przewidywaniach IMF w perspektywie średnioterminowej oraz na scenariuszach Shared Socioeconomic Pathways opracowanymi dla UNFCCC w perspektywie długoterminowej. Ta wszechstronna procedura umożliwia NIQ i WDL tworzenie szczegółowych i wiarygodnych prognoz zachowań konsumenckich w 183 krajach w okresie od 2016 do 2034 roku, z podziałem na kategorie według wieku, płci i dochodów. Łączna suma wydatków jest następnie rozbijana na ponad 100 różnych kategorii produktów przy użyciu klasyfikacji COICOP. Nasza metodologia została poddana naukowej recenzji w magazynie „Nature”. https://www.nature.com/articles/s41599-018-0083-y

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.