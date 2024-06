NIQ en World Data Lab onthullen rapport 'Spend Z'

Spend Z- Gen Z changes everything. A global report authored by NielsenIQ and GFK in collaboration with World Data Lab (WDL).

CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--NielsenIQ ('NIQ') werkte samen met World Data Lab (WDL) om het uitgebreide generationele uitgavenrapport, het eerste in zijn soort, uit te brengen dat zich puur richt op Gen Z. Het onderzoek en de analyse die in het 'Spend Z'-rapport worden gepresenteerd, benadrukken de toewijding van NIQ om bruikbare marktinzichten te leveren.

Het rapport onthult precies wat bedrijven die streven naar het zekerstellen van groeitrajecten dringend en op grondige wijze moeten begrijpen over Gen Z, de grootste en eerste echt wereldwijde generatie ooit, inclusief hun voorkeuren, bestedingsgewoonten, waarden, prioriteiten, hoe en waar ze winkelen, wat ze kopen en hoe ze de aankooppatronen van andere generaties beïnvloeden.

Uit het rapport bleek dat Gen Z, gedefinieerd als iedereen die geboren is tussen 1997 en 2012, 25% (2 miljard) van de wereldbevolking uitmaakt en dat hun wereldwijde bestedingsvermogen tot 2030 naar verwachting zal groeien tot $ 12 biljoen USD, waardoor ze mogelijk de rijkste generatie in elke regio van de wereld worden. De jongste generatie zal tegen die tijd de uitgaven van de babyboomers inhalen. Tot 2034 zal Gen Z wereldwijd meer dan $ 9 biljoen dollar aan uitgaven toevoegen, meer dan welke andere generatie dan ook.

“Gen Z is hier, ze zijn klaar om geld uit te geven en bedrijven moeten weten hoe ze moeten veranderen om hen van dienst te zijn. Begrijpen wat deze generatie anders maakt, is de sleutel tot het ontsluiten van de groeikansen van meer dan $ 12 biljoen USD die ze vertegenwoordigen," aldus Tracey Massey, Chief Operating Officer van NIQ. "Bedrijven proberen inzicht te krijgen in de groeikansen van Gen Z en hoe ze anderen beïnvloeden. 'Spend Z' is slechts één voorbeeld van hoe NIQ onze klanten op unieke wijze helpt hun ambities te verwezenlijken door te anticiperen op en te voldoen aan de behoeften van consumenten."

Belangrijkste inzichten over Gen Z:

Ze eisen authenticiteit: ze zijn geïnteresseerder in authentieke relaties met influencers en merken. 'Trouw zijn aan jezelf' is de beschrijving van succes die op nummer één staat voor Gen Z wereldwijd. Erbij horen en eigenwaarde zijn twee andere topwaarden, samen met een sterk identiteitsgevoel dat is gekoppeld aan sociale doelen en activisme.

hun aankopen in de winkel vormen bijna 50% van hun aandeel in dollars en zijn hoger dan elke andere generatie voor hen, ook al begint Gen Z zijn winkeltraject online, rangschikt ze de online beoordelingen van andere shoppers als de belangrijkste factor bij het winkelen en wordt ze sterk beïnvloed door sociale media. Wereldwijde koopkracht: Gen Z zal in veel regio's de hoogste consumentenbestedingsklasse worden, en in 2030 30% van de wereldwijde beroepsbevolking. Noord-Amerika, Europa en APAC zullen de meerderheid van de consumptie blijven domineren, waarbij APAC steeds belangrijker wordt. Ze hebben momenteel een aanzienlijker aandeel in de uitgaven in regio's zoals Sub-Sahara Afrika, het Midden-Oosten en Noord-Afrika, en LATAM en het Caribisch gebied, waar ze een groter deel van de bevolking uitmaken.

...tot op zekere hoogte: over het algemeen zijn ze gezondheidsbewust en duurzaamheidsgericht. De meest dynamische vraaggroei onder de Gen Z-consumentenklasse is in de gezondheidscategorieën, evenals in alcohol/dranken. Technologie versnelt gedrag: Online beoordelingen van andere shoppers zijn van het grootste belang bij het winkelen, waarbij 53% van de Gen Z-bevolking waarschijnlijk aankopen doet op sociale media of livestreamplatforms. 26% van Gen Z gebruikt hun telefoon tijdens het fysiek winkelen in de winkel om beslissingen te nemen, vergeleken met 23% van Gen Y, 18% voor Gen X en 12% voor babyboomers.



Nu Gen Z prioriteit geeft aan gezondheid en het milieu, verwachten we ook dat NIQ Better For™-producten - een classificatie die gebruik maakt van ons eigen algoritme om merken te identificeren via productkenmerken, positionering, verkoop en distributie - sneller zullen blijven groeien dan conventionele producten. Deze categorie omvat producten die 'beter voor' de consument, het milieu en de maatschappij zijn. Momenteel zijn kleine merken en jongere generaties verantwoordelijk voor 62% van de groei in deze categorie.

“Gen Z is de meest verbonden, grootste en invloedrijkste generatie tot nu toe,” verklaarde de Chief Communication Officer van NIQ, Marta Cyhan-Bowles. “Gen Z zal minder kinderen krijgen; later zal ze een ongekende koopkracht hebben en zal ze bepaalde categorieën – zoals gezondheid en welzijn – blijven prioriteren in een mate waarin generaties vóór hen dat niet deden. Onze analyse laat er geen twijfel over bestaan: investeringen in Gen Z vandaag zullen morgen hun vruchten afwerpen.”

"Gen Z is de grootste, rijkste en meest wereldwijde generatie ooit,” stelde Wolfgang Fengler, CEO, WDL. “Bedrijven moeten op de hoogte zijn van het feit dat Gen Z uit 2 miljard mensen bestaat en dat het een must is om aan hun behoeften te voldoen.”

Over Spend Z

Spend Z beschouwt Gen Z op de korte, middellange en lange termijn, met generatievergelijkende merkloyaliteitsanalyses en een diepgaande duik in wat het betekent voor bedrijven in de CPG-, technologie- / duurzame artikelen- en retailindustrie. Het rapport is van cruciaal belang voor thought leaders en besluitvormers die hun bedrijven naar de volgende grens van succesvolle groei willen sturen - terwijl ze hun succesvolle bestaande bedrijven beschermen. Download een gratis exemplaar van het rapport.

Over NIQ

NielsenIQ (NIQ) is 's werelds toonaangevende bedrijf voor consumenteninformatie, dat het meest complete inzicht biedt in het koopgedrag van consumenten en nieuwe trajecten naar groei onthult. NIQ fuseerde in 2023 met GfK, waardoor de twee sectorleiders met een ongeëvenaard wereldwijd bereik samenkwamen. Tegenwoordig heeft NIQ activiteiten in meer dan 95 landen die 97% van het BBP bestrijken. Met een holistische visie op retail en de meest uitgebreide consumenteninzichten, geleverd met geavanceerde analyses via ultramoderne platforms, levert NIQ de Full View™.

Over World Data Lab

World Data Lab (WDL) creëert toekomstgerichte, bedrijfseigen data om consumententrends, consumentenuitgaven, demografische verschuivingen en vooruitgang richting de SDG's tot 2034 te kwantificeren en te voorspellen. Onze geavanceerde datawetenschappelijke aanpak, die door vakgenoten is beoordeeld en gepubliceerd in Nature, levert ongeëvenaarde nauwkeurigheid, frisheid en consistentie in alle demografische groepen in 180 landen en meer dan 6.000 steden.

Onderzoeksmethodologie

Het 'Spend Z'-rapport voorspelde consumentenuitgaven door huishouduitgavengegevens van nationale statistische bureaus samen te voegen met bevolkingsgegevens van de Verenigde Naties en IIASA, waarbij 2.065 enquêtes verspreid over 160 landen in de NIQ-database werden opgenomen. Wanneer landen geen onderzoeksgegevens hebben, worden uitgaven toegerekend door kenmerken van andere landen met vergelijkbare structuren te identificeren, optimaal gekozen met behulp van statistische technieken. Onderzoeksgegevens worden aangepast om consistent te zijn met de huishouduitgaven in de nationale rekeningen van elk land. Nowcasts en prognoses zijn gebaseerd op IMF-projecties voor de middellange termijn en de Shared Socioeconomic Pathways die zijn ontwikkeld voor de UNFCCC voor de lange termijn. Dit uitgebreide proces stelt NIQ en WDL in staat om gedetailleerde en betrouwbare prognoses te maken van consumentengedrag in 183 landen van 2016 tot 2034, uitgesplitst naar leeftijd, geslacht en inkomensklasse. We splitsen de totale uitgaven verder op in meer dan 100 verschillende productcategorieën met behulp van COICOP-classificaties. Onze kernmethoden zijn door vakgenoten beoordeeld in Nature https://www.nature.com/articles/s41599-018-0083-y

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.