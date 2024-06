NIQ e World Data Lab presentano il report "Spend Z"

Spend Z- Gen Z changes everything. A global report authored by NielsenIQ and GFK in collaboration with World Data Lab (WDL).

CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--NielsenIQ ("NIQ") ha collaborato con World Data Lab ( WDL) per pubblicare il primo report completo di questo tipo sulla spesa generazionale totalmente concentrato sulla Gen Z. La ricerca e l'analisi presentate nel report "Spend Z" evidenziano l'impegno di NIQ a offrire approfondimenti fruibili sul mercato.

Il report rivela esattamente ciò che le aziende che cercano di assicurarsi percorsi di crescita devono comprendere urgentemente e profondamente della Gen Z, la più grande e la prima generazione veramente globale di sempre, comprese le sue preferenze, le abitudini di spesa, i valori, le priorità, come e dove i suoi rappresentanti fanno acquisti, cosa comprano e come influenzano i modelli di acquisto delle altre generazioni.

Il report ha rilevato che la Generazione Z, composta dalle persone nate tra il 1997 e il 2012, costituisce il 25% (2 miliardi) della popolazione mondiale, e si prevede che il suo potere di d'acquisto globale crescerà fino a raggiungere i 12 trilioni di USD entro il 2030, facendola diventare potenzialmente la generazione più ricca in ogni regione del mondo. La generazione più giovane sembra destinata a superare il potere di spesa dei boomer entro allora. Entro il 2034, la Generazione Z aggiungerà più di 9 trilioni di USD alla spesa globale, più di qualsiasi altra generazione.

"La Generazione Z è qui, è pronta a spendere e le aziende devono sapere come riorientarsi per rispondere alle sue esigenze. Comprendere cosa differenzia questa generazione dalle altre è fondamentale per sbloccare l'opportunità di crescita di oltre 12 trilioni di USD che rappresenta", ha dichiarato Tracey Massey, COO di NIQ. "Le aziende stanno cercando di comprendere le opportunità di crescita con la Generazione Z, e il modo in cui sta influenzando le altre generazioni. "Spend Z" è solo un esempio dei modi esclusivi con cui NIQ aiuta i suoi clienti a realizzare le loro ambizioni, anticipando e rispondendo alle esigenze dei consumatori".

Aspetti chiave della Gen Z:

Chiede autenticità: i suoi rappresentanti sono più interessati a relazioni autentiche con influencer e marchi. "Essere fedeli a se stessi" è la prima descrizione di successo per la Gen Z a livello globale. L'appartenenza e l'autostima sono altri due valori fondamentali, insieme a un forte senso di identità legato alle cause sociali e all'attivismo.

i suoi rappresentanti sono più interessati a relazioni autentiche con influencer e marchi. "Essere fedeli a se stessi" è la prima descrizione di successo per la Gen Z a livello globale. L'appartenenza e l'autostima sono altri due valori fondamentali, insieme a un forte senso di identità legato alle cause sociali e all'attivismo. Shopping fisico senza precedenti: i loro acquisti in negozio rappresentano quasi il 50% della loro quota di dollari, superiore a quella di tutte le altre generazioni che li hanno preceduti, anche se la Generazione Z inizia il suo percorso di acquisto online, classifica le recensioni online di altri acquirenti come il fattore più importante al momento dell'acquisto ed è fortemente influenzata dai social media.

i loro acquisti in negozio rappresentano quasi il 50% della loro quota di dollari, superiore a quella di tutte le altre generazioni che li hanno preceduti, anche se la Generazione Z inizia il suo percorso di acquisto online, classifica le recensioni online di altri acquirenti come il fattore più importante al momento dell'acquisto ed è fortemente influenzata dai social media. Potere d'acquisto globale: la Gen Z diventerà la classe di consumatori con maggiore potere di acquisto in molte regioni e costituirà il 30% della forza lavoro globale nel 2030. Nord America, Europa e APAC continueranno a dominare la maggior parte della spesa, con la regione APAC che assumerà un'importanza sempre maggiore. Attualmente la Gen Z possiede una quota di consumo più significativa in regioni come l'Africa sub-sahariana, il Medio Oriente e il Nord Africa e la regione di America Latina e Caraibi, dove rappresenta una parte più considerevole della popolazione.

la Gen Z diventerà la classe di consumatori con maggiore potere di acquisto in molte regioni e costituirà il 30% della forza lavoro globale nel 2030. Nord America, Europa e APAC continueranno a dominare la maggior parte della spesa, con la regione APAC che assumerà un'importanza sempre maggiore. Attualmente la Gen Z possiede una quota di consumo più significativa in regioni come l'Africa sub-sahariana, il Medio Oriente e il Nord Africa e la regione di America Latina e Caraibi, dove rappresenta una parte più considerevole della popolazione. Salute e benessere sono importanti …fino a un certo punto: in termini generali i rappresentanti di questa generazione sono consapevoli dell'importanza della salute e orientati alla sostenibilità. La crescita della domanda più dinamica all'interno della classe di consumatori della Gen Z si registra nelle categorie relative alla salute ma anche degli alcolici/bevande. Si prevede che l'81% delle vendite in USD su TikTok proverrà dal settore di salute e bellezza, indicando un impatto enorme. Oltre il 50% degli appartenenti alla Generazione Z ha utilizzato un'app di fitness o per l'esercizio fisico e il 17% ha usato un fitness band per monitorare le informazioni sulla salute e la forma fisica.

…fino a un certo punto: in termini generali i rappresentanti di questa generazione sono consapevoli dell'importanza della salute e orientati alla sostenibilità. La crescita della domanda più dinamica all'interno della classe di consumatori della Gen Z si registra nelle categorie relative alla salute ma anche degli alcolici/bevande. Tecnologia che accelera i modelli di comportamento: Le recensioni online da parte di altri acquirenti sono fondamentali quando si fa shopping, e il 53% della Gen Z è propenso a fare acquisti sui social media o su piattaforme di live streaming. Il 26% degli appartenenti alla Generazione Z usa il telefono per prendere decisioni mentre effettua acquisti in un negozio fisico, rispetto al 23% della Gen Y, al 18% della Gen X e al 12% dei Boomer.



Con la Gen Z che dà priorità alla salute e all'ambiente, prevediamo anche che i prodotti NIQ Better For™ - una classificazione che sfrutta il nostro algoritmo proprietario per identificare i brand attraverso le caratteristiche del prodotto, il posizionamento, le vendite e la distribuzione - continuino a crescere più rapidamente dei prodotti tradizionali. Questa categoria comprende prodotti che sono “migliori per” il consumatore, l'ambiente e la società. Attualmente, i piccoli brand e le generazioni più giovani generano il 62% della crescita di questa categoria.

"La Gen Z è la generazione più connessa, grande e influente mai esistita finora”, ha affermato Marta Cyhan-Bowles, Chief Communication Officer di NIQ. "Gli appartenenti alla generazione Z avranno meno figli, e più tardi, avranno un potere di acquisto senza precedenti e continueranno a dare priorità ad alcune categorie di spesa, come salute e benessere, in misura diversa dalle generazioni che li hanno preceduti. La nostra analisi non lascia dubbi: investire nella Gen Z oggi ripagherà domani."

"La Gen Z è la generazione più grande, ricca e globale mai esistita" ha affermato Wolfgang Fengler, CEO, WDL. "Le aziende devono sapere che la Gen Z è costituita da 2 miliardi di persone e che soddisfare le sue esigenze è una necessità."

Informazioni su Spend Z

Spend Z analizza la Gen Z sul breve, medio e lungo termine, con analisi comparative generazionali sulla fidelizzazione al brand e un'analisi approfondita di ciò che rappresenta per le aziende dei settori dei beni di largo consumo, tecnologia/beni durevoli e retail. Il report è fondamentale per i leader di pensiero e i decision maker che vogliono guidare le loro aziende verso la prossima frontiera della crescita di successo, proteggendo al contempo le loro attività di successo esistenti. È possibile scaricare una copia gratuita del report.

Informazioni su NIQ

NielsenIQ (NIQ) è l'azienda di consumer intelligence leader nel mondo, in grado di fornire la più completa interpretazione del comportamento d'acquisto dei consumatori e di rivelare nuovi percorsi di crescita. NIQ si è unita a GfK nel 2023, riunendo i due leader del settore con una portata globale senza precedenti. Oggi NIQ è presente in oltre 95 paesi e copre il 97% del PIL. Grazie a una lettura olistica del retail e agli approfondimenti più completi sui consumatori, forniti con analisi avanzate tramite piattaforme all'avanguardia, NIQ è in grado di offrire la Full View™.

Informazioni su World Data Lab

World Data Lab (WDL) crea dati proprietari prospettici per quantificare e prevedere le tendenze di consumo, la spesa dei consumatori, i cambiamenti demografici e i progressi verso gli obiettivi di sviluppo sostenibile fino al 2034. Il nostro approccio avanzato nei confronti della scienza dei dati, che è stato sottoposto a peer-review e pubblicato su Nature, offre una precisione, una novità e una coerenza senza pari per tutti i gruppi demografici in 180 paesi e oltre 6.000 città.

Metodologia di ricerca

Il report “Spend Z” ha previsto la spesa dei consumatori riunendo i dati sulla spesa dei nuclei familiari ottenuti dalle agenzie statistiche nazionali con i dati demografici delle Nazioni Unite e dell'IIASA, integrando 2.065 indagini che coprono 160 paesi nel database NIQ. Nei paesi in cui mancano i dati delle indagini, la spesa viene calcolata identificando le caratteristiche di altri paesi con strutture simili, scelti in modo ottimale utilizzando tecniche statistiche. I dati delle indagini vengono adeguati per essere coerenti con la spesa delle famiglie fornita dai conti economici nazionali di ciascun paese. Le previsioni e le anticipazioni si basano sulle proiezioni dell'FMI per il medio termine e sui percorsi socioeconomici condivisi sviluppati per l'UNFCCC per il lungo termine. Questo processo completo consente a NIQ e WDL di produrre previsioni dettagliate e affidabili sul comportamento dei consumatori in 183 paesi dal 2016 al 2034, suddivisi per età, sesso e classe di reddito. Inoltre, disaggreghiamo la spesa totale in oltre 100 diverse categorie di prodotti utilizzando le classificazioni COICOP. I nostri metodi principali sono stati sottoposti a peer review su Nature https://www.nature.com/articles/s41599-018-0083-y

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.