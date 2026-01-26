-

KBRA Releases Research – 2025 European Securitisation: Expanding Volumes, Expanding Reach

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--KBRA releases research examining European securitisation market activity and the funding strategies observed in 2025.

European securitisation issuance totalled approximately EUR308.9 billion in full-year 2025, reflecting a strong period of market activity and a continued normalisation of funding strategies. New issuance sold to investors (newly circulated) reached EUR168.1 billion, accounting for more than one-half of total volumes and marking one of the strongest years for capital markets distribution since the global financial crisis.

Click here to view the report.

Recent Publications

About KBRA

KBRA, one of the major credit rating agencies, is registered in the U.S., EU, and the UK. KBRA is recognized as a Qualified Rating Agency in Taiwan, and is also a Designated Rating Organization for structured finance ratings in Canada. As a full-service credit rating agency, investors can use KBRA ratings for regulatory capital purposes in multiple jurisdictions.

Doc ID: 1013188

Contacts

Brian Ford, Managing Director
+1 646-731-2329
brian.ford@kbra.com

Killian Walsh, Managing Director
+353 1 588 1184
killian.walsh@kbra.com

Kali Sirugudi, Managing Director
+44 20 8148 1050
kali.sirugudi@kbra.com

Media Contact

Matt Turner, Associate Director
+353 1 588 1231
matt.turner@kbra.com

Business Development Contact

Miten Amin, Managing Director
+44 20 8148 1002
miten.amin@kbra.com

Industry:

Kroll Bond Rating Agency, LLC

Details
Headquarters: New York City, New York
CEO: Jim Nadler
Employees: 400+
Organization: PRI
Release Versions
English
Hashtags
#creditratingagency
#creditratings
#financialmarkets
#fixedincome
#kbra
#kbraratings
#kbraresearch
#ratingagency
#structuredfinance

Contacts

Brian Ford, Managing Director
+1 646-731-2329
brian.ford@kbra.com

Killian Walsh, Managing Director
+353 1 588 1184
killian.walsh@kbra.com

Kali Sirugudi, Managing Director
+44 20 8148 1050
kali.sirugudi@kbra.com

Media Contact

Matt Turner, Associate Director
+353 1 588 1231
matt.turner@kbra.com

Business Development Contact

Miten Amin, Managing Director
+44 20 8148 1002
miten.amin@kbra.com

Social Media Profiles
KBRA X
KBRA Analytics X
More News From Kroll Bond Rating Agency, LLC

KBRA Assigns Preliminary Ratings to PMT Loan Trust 2026-CNF1 (PMTLT 2026-CNF1)

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--KBRA assigns preliminary ratings to 56 classes of mortgage-backed notes from PMT Loan Trust 2026-CNF1 (PMTLT 2026-CNF1), a prime RMBS transaction sponsored by PennyMac Corp. (PennyMac), an indirect, wholly-owned subsidiary of PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT). PMTLT 2026-CNF1 comprises 576 agency-eligible, conforming mortgage loans with an aggregate stated principal balance of approximately $302.4 million as of the January 1, 2026 cut-off date. The underlying c...

KBRA Assigns Preliminary Ratings to Jersey Mike's Funding, LLC, Series 2026-1 Senior Secured Notes

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--KBRA assigns preliminary ratings to Jersey Mike's Funding, LLC, Series 2026-1 Class A-2-I and Class A-2-II Notes, a whole business securitization (WBS). Jersey Mike’s 2026-1 represents Jersey Mike’s Franchise Systems, LLC’s (Jersey Mike’s or the Company’s) fifth securitization following the establishment of the master trust in December 2019. In conjunction with the issuance of the Series 2026-1 Notes, KBRA anticipates affirming the ratings on the outstanding Series 20...

KBRA Assigns Preliminary Ratings to RRE 18 Loan Management DAC (Reset)

LONDON--(BUSINESS WIRE)--KBRA UK (KBRA) assigns preliminary ratings to five classes of refinancing notes and two classes of loans issued by RRE 18 Loan Management DAC (Reset), a cash flow collateralised loan obligation (CLO) backed primarily by a diversified portfolio of Euro denominated corporate loans. RRE 18 Loan Management DAC is managed by Redding Ridge Asset Management (UK) LLP (“RRAM UK” or the “collateral manager”). The CLO transaction initially closed in April 2024, and this is the fir...
Back to Newsroom