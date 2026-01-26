KBRA Releases Research – 2025 European Securitisation: Expanding Volumes, Expanding Reach
NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--KBRA releases research examining European securitisation market activity and the funding strategies observed in 2025.
European securitisation issuance totalled approximately EUR308.9 billion in full-year 2025, reflecting a strong period of market activity and a continued normalisation of funding strategies. New issuance sold to investors (newly circulated) reached EUR168.1 billion, accounting for more than one-half of total volumes and marking one of the strongest years for capital markets distribution since the global financial crisis.
Click here to view the report.
