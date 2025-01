Il Gruppo Jiliti acquisisce Fenice Computer Services per rafforzare la propria presenza in Italia

RUNGIS, Francia & MILANO--(BUSINESS WIRE)--Il Gruppo Jiliti, leader globale nella gestione delle infrastrutture IT, nei servizi professionali e nei servizi gestiti, annuncia l’acquisizione di Fenice Computer Services, un service integrator con sede a Milano (Italia) specializzato nei servizi di supporto hardware e software.

Per Stéphane Hascoët, Presidente del Gruppo Jiliti « La mia ambizione con l'acquisizione di Fenice è sviluppare un leader nella manutenzione e nei servizi gestiti in Italia. Questa acquisizione amplia il portafoglio di servizi offerti dalla nostra filiale italiana. Siamo ora in grado di offrire soluzioni globali per la gestione delle infrastrutture a tutti i nostri clienti. Ciò conferisce a Jiliti una nuova dimensione nel supporto ai clienti, sia a livello locale che internazionale. »

Lydia Radix, CEO dell'Europa occidentale, aggiunge: “Fenice unirà le forze con Prime Service, la nostra filiale italiana, per proporre servizi IT complementari, dalla consulenza, all'outsourcing, al supporto on-site, ai servizi gestiti, alla manutenzione hardware e software. I nostri dipendenti e clienti potranno inoltre beneficiare del nostro approccio aziendale all'IT sostenibile”.

Salvatore Bosco, Direttore Generale di Fenice Computer Services, ha confermato :

«Il Gruppo Jiliti è un partner globale, affidabile e riconosciuto nel settore IT. Condividiamo gli stessi valori, puntando a offrire ai nostri clienti l'accesso a pratiche più sostenibili, migliori iniziative di responsabilità sociale e framework di governance più forti. Impegnati in un percorso ESG (Ambientale, Sociale e di Governance), miglioreremo le performance dei nostri clienti in Italia all’Estero.»

Informazioni sull’acquisizione

Jiliti in Italia offre servizi IT di alta qualità nei seguenti ambiti:

Manutenzione, per garantire la disponibilità operativa delle infrastrutture IT critiche.

Servizi professionali (es. IMAC 1 di infrastrutture IT), in un contesto di evoluzione tecnologica complessa.

di infrastrutture IT), in un contesto di evoluzione tecnologica complessa. Servizi gestiti, per operare in nome e per conto dei clienti sui loro sistemi IT.

Trading sostenibile per ottimizzare il valore e l’uso degli asset (attraverso riciclo, riutilizzo, riparazione, ecc.).

Fenice Computer Services e Prime Service operano nel mercato IT italiano da oltre 30 anni e dispongono di solide referenze. Questa fusione rafforzerà la copertura, il portafoglio e le risorse certificate aggiuntive per rispondere alle esigenze più complesse dei loro clienti e partner. Fenice è certificata ISO 9001 da LRQA di Lloyd's Register Quality Assurance. Prime Service è certificata ISO 9001 da Bureau Veritas.

Informazioni sul Gruppo Jiliti

Il Gruppo Jiliti, di origine francese, è specializzato nella gestione delle infrastrutture IT. Con oltre 40 anni di esperienza, il Gruppo offre soluzioni IT sostenibili, competitive e altamente tecnologiche. I nostri oltre 700 collaboratori, presenti in più di 80 agenzie locali e 16 paesi, forniscono servizi di consulenza, trasformazione, gestione operativa, manutenzione e riciclo, per una gestione ottimale delle infrastrutture IT, ai clienti presenti in oltre 150 paesi. Jiliti in Francia è certificata ISO 27001, 9001 e 14001 e ha ottenuto la medaglia d’oro Ecovadis. Per ulteriori informazioni sul Gruppo Jiliti, visitare il sito web Jiliti Group

Informazioni su Fenice Computer Services

Fenice Computer Services è un’azienda italiana specializzata nella gestione delle infrastrutture IT. Da oltre 20 anni supportiamo i nostri clienti e partner per l’intero ciclo di vita delle attrezzature (server, storage, reti, dispositivi d’ufficio), fornendo servizi legati all’aggiornamento, installazione e manutenzione delle infrastrutture. Con circa 40 dipendenti, offriamo servizi IT con elevati standard di qualità e soddisfazione del cliente.

1 IMAC: installare, spostare, aggiungere e cambiare