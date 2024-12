PUMA s'associe à adam&eveDDB pour créer sa nouvelle stratégie de marque mondiale

Global sports company PUMA, in partnership with creative agency adam&eveDDB, continues its journey of elevating the brand with a new brand marketing strategy in 2025, establishing PUMA as a leading sports performance brand. (Photo: Business Wire)

HERZOGENAURACH, Allemagne--(BUSINESS WIRE)--L'entreprise mondiale d'articles de sport PUMA, poursuit, en partenariat avec l'agence créative adam&eveDDB, son parcours d'élévation de la marque avec une nouvelle stratégie marketing en 2025, érigeant PUMA comme principale marque de performance sportive.

Fondée en 1948 par Rudolf Dassler, PUMA est née d'une vision, à savoir fabriquer des chaussures permettant aux athlètes d'incarner l'agilité, la vitesse et le caractère d'un puma. Depuis 75 ans, PUMA est à la pointe de l'innovation, en partenariat avec les athlètes les plus rapides du monde, les clubs emblématiques et les fédérations légendaires pour repousser les limites de la performance. Au cours des dernières années, la culture sportive s'est éloignée d'une vision étroite de la victoire - de la sueur, du cran et savoir lutter contre les obstacles - pour s'orienter vers un espace plus authentique et plus humain.

Avec la récente nomination de Julie Legrand au poste de directrice principale de la stratégie et de la communication de la marque au niveau mondial, PUMA vise à élaborer le prochain chapitre de son parcours unique. Mme Legrand, qui était auparavant directrice de la marque mondiale de H&M et possède plus de dix ans d'expérience chez Procter & Gamble, consacrera l'année 2024 à peaufiner l'ADN et l'architecture de la marque PUMA, en créant une position distincte et audacieuse sur le marché. « Lorsque j'ai rejoint l'équipe PUMA en début d'année, une partie de ma mission consistait à superviser et élever la marque PUMA dans l'esprit des consommateurs. Je suis très heureuse de travailler avec adam&eveDDB et de plonger dans notre ADN pour développer une campagne de marque en 2025 qui donnera naissance à notre nouvelle stratégie de marque mondiale. Grâce à leur créativité chargée d'émotions, nous pourrons créer des liens plus profonds et plus utiles avec nos consommateurs ».

Selon Richard Teyssier, vice-président de la marque et du marketing chez PUMA, « PUMA compte certains des meilleurs athlètes, équipes et ambassadeurs au monde et notre ambition est claire : positionner PUMA comme une marque de performance sportive de premier plan. Nous voulons être à la pointe de l'innovation et des tendances, non seulement en ce qui concerne nos produits, mais aussi et surtout lorsqu'il s'agit de la marque et du marketing. Avec adam&eveDDB, nous avons trouvé un partenaire capable de nous aider à créer un lien affectif avec nos consommateurs, tout en unifiant la marque PUMA dans le cadre d'une stratégie mondiale unique dans l'ensemble de notre vaste portefeuille de sports ».

Cette année, PUMA s'est associé à adam&eveDDB, une société créative qui s'est engagée à positionner les émotions au cœur de chaque interaction entre les entreprises et les consommateurs. La stratégie d'adam&eveDDB permettra d'élever la marque en mettant en avant les impressionnantes références de PUMA et en l'établissant comme la principale marque en matière de performances sportives ». Faire connaître tout ce que PUMA a à offrir est comme un véritable cadeau. Nos équipes de Londres et de Berlin se sont plongées dans toutes les émotions qui font bouger les gens ; nous sommes impatients de raconter l'histoire unique de la marque, si brillamment distillée par Julie et toute l'équipe », a déclaré Miranda Hipwell, CEO chez adam&eveDDB.

La première campagne mondiale d'adam&eveDDB pour PUMA sera lancée au printemps 2025. Le compte PUMA sera dirigé par les équipes des bureaux de Londres et de Berlin d'adam&eveDDB.

PUMA

PUMA est l'une des plus grandes marques de sport au monde. Elle conçoit, développe, vend et commercialise des chaussures, des vêtements et des accessoires. Depuis 75 ans, PUMA fait progresser sans relâche le sport et la culture en créant des produits rapides pour les athlètes les plus rapides du monde. PUMA propose des produits de performance et de mode de vie inspirés du sport dans des disciplines comme le football, la course à pied et l'entraînement, le basket-ball, le golf et les sports mécaniques. PUMA collabore avec des designers et des marques de renom afin d'intégrer les influences du sport dans la street culture et la mode. Le groupe PUMA comprend les marques PUMA, Cobra Golf et stichd. L'entreprise distribue ses produits dans plus de 120 pays, emploie environ 20 000 personnes dans le monde et son siège social se trouve à Herzogenaurach, en Allemagne.

adam&eveDDB

adam&eveDDB est une agence créative établie à Londres, Berlin, New York et San Francisco. Son équipe croit au pouvoir de la créativité pour révéler les atouts commerciaux des marques. Une agence qui se sent accueillante et responsable. Nous travaillons avec de nombreux clients, notamment Amazon, CALM, PlayStation, Eurostar, Marmite, Lloyds Bank, Savills, Volkswagen et MARS.

