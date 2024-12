Vevo Therapeutics s’associe au GigaLab de Parse Biosciences pour générer un atlas cellulaire de 100 millions de cellules pour la découverte de médicaments par l’IA

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Parse Biosciences, l’un des principaux fournisseurs de solutions de séquençage de cellules uniques accessibles et évolutives, a annoncé aujourd’hui la génération du plus grand jeu de données de cellules uniques au monde à ce jour, totalisant 100 millions de cellules. Cette étape impressionnante a été atteinte en seulement un mois grâce au GigaLab de Parse Biosciences et réalisée en partenariat avec Vevo Therapeutics pour faire avancer leurs efforts de découverte de médicaments basés sur l’IA.

Ce jeu de données inédit, appelé Tahoe-100, comprend 100 millions de cellules et 60 000 conditions avec 1 200 traitements médicamenteux dans 50 modèles tumoraux différents. En plus du jeu de données de découverte de médicaments par l’IA généré avec Vevo, le Parse GigaLab travaille actuellement sur des projets à grande échelle pour une variété d’applications, y compris des écrans de perturbation supplémentaires, des données pour les modèles génératifs d’IA et l’atlas pour les études de population.

« Ce jeu de données constitue une étape importante pour l’équipe Vevo et la plateforme Mosaic », déclare Johnny Yu, directeur scientifique et cofondateur de Vevo. « Au cours des deux dernières années, nous avons affiné notre plateforme et avec l’accès au Parse GigaLab, nous pouvons maintenant générer les données nécessaires pour alimenter la découverte de médicaments basée sur l’IA à une vitesse et à une échelle massives. Cela nous aidera à accélérer notre capacité à découvrir de nouveaux traitements plus rapidement. »

En s’appuyant sur la technologie Evercode™ de Parse, le GigaLab est en mesure de fournir des jeux de données unicellulaires massifs, répondant ainsi à la demande croissante des chercheurs en matière d’échelle. Outre l’échelle et la capacité, les données sont générées à une vitesse remarquable. Pour le jeu de données Tahoe-100 généré avec Vevo, la partie laboratoire humide du flux de travail a été achevée en seulement un mois. Les données de séquençage ultra-économiques et de haute qualité pour ces données fondamentales sont rendues possibles par la plateforme de séquençage à haut débit UG 100™ en collaboration avec Ultima Genomics.

« Ce projet démontre la capacité du GigaLab à offrir une immense vitesse, qualité et évolutivité », déclare Alex Rosenberg, directeur général et cofondateur de Parse Biosciences. « Nous sommes très enthousiastes à l’idée d’apporter la puissance de GigaLab à Vevo et à d’autres partenaires biopharmaceutiques, afin de permettre des découvertes révolutionnaires et de faire avancer le développement de médicaments. »

À propos de Parse Biosciences

Parse Biosciences est une entreprise mondiale dans les sciences du vivant ayant pour mission d'accélérer les progrès de la santé humaine et de la recherche scientifique. Permettant aux chercheurs d'effectuer le séquençage de cellules uniques avec une facilité et une ampleur inégalée, son approche novatrice a permis des découvertes révolutionnaires dans le traitement du cancer, la réparation tissulaire, le traitement par cellules souches, les maladies rénales et hépatiques, le développement cérébral et le système immunitaire.

Grâce à la technologie développée à l'Université de Washington par les cofondateurs Alex Rosenberg et Charles Roco, Parse a levé plus de 100 millions de dollars en capital et est maintenant utilisé par plus de 2 000 clients à travers le monde. Son portefeuille croissant de produits comprend Evercode™ Whole Transcriptome, Evercode™ TCR, Evercode™ BCR, Gene Select et une solution d'analyse de données, Trailmaker™.

Parse Biosciences est basé dans le quartier animé de South Lake Union à Seattle, où la société a récemment établi son nouveau siège et ouvert un laboratoire de pointe. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site https://www.parsebiosciences.com/.

À propos de Vevo Therapeutics

Vevo Therapeutics est une société de biotechnologie qui utilise sa plateforme de découverte de médicaments in vivo et des modèles d’IA de nouvelle génération pour découvrir de meilleurs médicaments pour un plus grand nombre de patients. La plateforme Mosaic de la société est la première à rendre la génération de données in vivo évolutive, avec la précision d’une seule cellule, afin de saisir le contexte in vivo de la maladie dès la première étape de la découverte de médicaments et de mieux représenter la diversité des patients dans la réponse aux médicaments par rapport aux essais in vitro actuels. Vevo utilise Mosaic pour construire le plus grand atlas in vivo au monde sur la façon dont les médicaments interagissent avec les cellules des patients et pour entraîner des modèles d’IA sur ses données afin de trouver de nouvelles cibles et des médicaments indétectables par d’autres technologies. Située à San Francisco, en Californie, Vevo a été fondée par une équipe d’inventeurs et de leaders d’opinion qui ont découvert des médicaments pour des cibles « indétectables » et inventé de nouvelles méthodes en génomique, en bio-informatique et en chimie. Vevo est soutenue par des investisseurs de premier plan à l’intersection des sciences de la vie et de la technologie, notamment General Catalyst, Wing Venture Capital, Mubadala Capital, AIX Ventures et Camford Capital. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.vevo.ai et suivez-nous sur LinkedIn et Twitter.

