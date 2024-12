LabVantage Solutions e The Netherlands Forensic Institute (NFI) fecham parceria para avançar a transformação digital na ciência forense

SOMERSET, New Jersey, e HAIA, Holanda--(BUSINESS WIRE)--A LabVantage Solutions, Inc., fornecedora líder de soluções e serviços de informática laboratorial, incluindo plataformas de LIMS (sistemas de gestão de informações laboratoriais) construídas para finalidades específicas e que permitem rápida implantação a custos reduzidos, e o The Netherlands Forensic Institute (NFI) anunciaram hoje, conjuntamente, uma parceria para digitalizar os fluxos de trabalho dos laboratórios forenses como parte de uma iniciativa de renovação da TI do NFI. Um aspecto importante dessa colaboração é a implementação do sistema de gestão de informações laboratoriais (LIMS, Laboratory Information Management System) da LabVantage Solutions, com design para aprimorar as operações forenses do NFI, substituindo os processos fragmentados e incorporando recursos avançados.

A iniciativa de renovação da TI do NFI tem o objetivo de modernizar sua infraestrutura ao substituir sistemas manuais desatualizados por fluxos de trabalho otimizados e automatizados. Atualmente, os fluxos de trabalho envolvem vários registros manuais em diferentes sistemas, que podem levar a tarefas que consomem tempo e possíveis inconsistências. A integração do LIMS da LabVantage unificará a entrada de dados e aprimorará a rastreabilidade, garantindo que os dados sejam registrados e utilizados de forma eficiente. Também melhorará a clareza geral e a eficiência operacional nas investigações forenses, economizando tempo valioso para todos os envolvidos.

Peter Blom, diretor de informações do NFI, expressou seu entusiasmo com relação ao projeto: " Essa parceria representa um marco significativo na nossa jornada para inovar e melhorar nossos serviços forenses. Ao integrar um LIMS sofisticado, estamos estabelecendo um novo padrão na ciência forense".

" Estamos orgulhosos de trabalhar junto com o NFI na sua missão de aprimorar as operações forenses", afirmou Michel Gerlicher, presidente da LabVantage International. " Essa colaboração trará uma nova era de eficiência e confiabilidade nos seus fluxos de trabalho laboratorial".

O projeto inclui contribuições da Protinus, que atuou como corretora de TI, e da Capgemini, que está desenvolvendo uma infraestrutura na nuvem soberana para hospedar o LIMS. O novo sistema se integrará com perfeição nas operações do NFI, garantindo conformidade com os rígidos padrões de segurança, ao passo que permitirá que os especialistas forenses trabalhem de forma mais rápida e com mais confiança. Ao potencializar uma infraestrutura na nuvem soberana e segura, a parceria atenderá aos mais altos padrões de proteção de dados e conformidade regulatória, incluindo os requerimentos BIO (segurança de informações de base para o governo) e BBN (segurança de informações de base para empresas).

Alan Marcus, diretor de crescimento da LabVantage Solutions, enfatizou as implicações mais amplas dessa aliança: " Estamos entusiasmados para ver o impacto na vida real que os nossos investimentos em soluções específicas do setor trarão aos nossos clientes. Com o software como serviço (SaaS, Software-as-a-Service) se tornando o padrão de entrega de fato, esperamos que as soluções verticais sejam cada vez mais impactantes, permitindo que os clientes se beneficiem das mais recentes inovações sem ficarem presos em adaptações antigas exigidas por software independente do setor. A validação do NFI de que nossas soluções forenses são adequadas para a finalidade é encorajadora, e, com humildade, contribuiremos com a missão de investigação dos laboratórios forenses do NFI, que são líderes mundiais".

A LabVantage Solutions, em esforço conjunto com a Protinus e Capgemini, garantirá que o novo sistema seja seguro e esteja em total conformidade com todos os padrões exigidos. Ao implementar o LIMS da LabVantage, o NFI otimizará processos, aprimorará a precisão de dados e melhorará a gestão de dados, reforçando seu compromisso com a inovação e a confiabilidade. Essa parceria fortalece o papel do NFI como líder em prestação de serviços forenses confiáveis a organizações de todo o mundo, ao passo que também estabelece a importância da LabVantage Solutions no setor de soluções de software para laboratórios empresariais.

Para saber mais sobre as soluções informáticas de ponta a ponta da LabVantage Solutions para todo o ciclo de vida forense, acesse labvantage.com ou entre em contato conosco aqui.

Sobre a LabVantage Solutions

Líder reconhecida em soluções de software para laboratórios empresariais, a LabVantage Solutions se dedica a melhorar os resultados dos clientes, transformando dados em conhecimento. Sua plataforma 100% baseada em navegador e altamente configurável, consiste em LIMS (sistema de gerenciamento de informações laboratoriais), ELN (caderno eletrônico de laboratório), LES (sistema de execução laboratorial), SDMS (sistema de gerenciamento de dados científicos) e análises avançadas, apoiando a implantação perfeita em qualquer ambiente. Atendendo a mais de 1.500 clientes nos setores de ciências biológicas, farmacêutico, biobancos, alimentos e bebidas, forense, entre outros, a LabVantage Solutions capacita inovação, ajuda a melhorar a qualidade dos produtos e garante conformidade com as regulamentações do setor. Com sede em Somerset, New Jersey, e escritórios no mundo todo, a LabVantage Solutions impulsiona a transformação digital em laboratórios há mais de 40 anos. Para mais informações, acesse labvantage.com.

Sobre o The Netherlands Forensic Institute (NFI):

O The Netherlands Forensic Institute se dedica ao fornecimento de serviços forenses de alta qualidade para apoiar a justiça, a paz e a segurança. O NFI chegou a essa posição através da melhoria constante dos seus produtos e serviços. A ciência e inovação no NFI são fortemente impulsionadas por experiências oriundas da prática forense. Através dessa abordagem inovadora e do compromisso com a excelência, o NFI atende a clientes nacionais e internacionais, oferecendo uma ampla variedade de produtos e serviços forenses. Para mais informações, acesse https://www.forensischinstituut.nl/.

