LabVantage Solutions et NFI (Netherlands Forensic Institute) s'associent pour promouvoir la transformation numérique dans le domaine de la criminalistique

SOMERSET, New Jersey & LA HAYE, Pays-Bas--(BUSINESS WIRE)--LabVantage Solutions, le principal fournisseur de solutions et de services informatiques de laboratoire, dont les plateformes LIMS spécifiques permettent des déploiements rapides à moindre coût, et le Netherlands Forensic Institute (NFI) ont annoncé aujourd'hui leur partenariat dans le cadre de la numérisation des flux de travail des laboratoires médico-légaux. Ce partenariat s'inscrit dans le projet de renouvellement de la technologie informatique du NFI. L'un des aspects clés de cette collaboration consiste à mettre en œuvre le système de gestion des informations de laboratoire (LIMS) proposé par LabVantage Solutions. Ce système a été conçu pour rationaliser les opérations médico-légales du NFI en remplaçant les processus fragmentés et en intégrant des fonctionnalités avancées.

L'initiative de renouvellement informatique du NFI est destinée à moderniser son infrastructure en remplaçant les systèmes manuels obsolètes par des processus rationalisés et automatisés. Actuellement, les flux de travail nécessitent de multiples enregistrements manuels dans différents systèmes, ce qui peut conduire à des tâches fastidieuses et à des incohérences potentielles. L'intégration du LIMS LabVantage va permettre d'unifier la saisie des données et d'améliorer leur traçabilité, garantissant un enregistrement et une utilisation efficaces des données. Elle augmentera également la clarté générale et l'efficacité opérationnelle des investigations médico-légales, faisant ainsi gagner un temps précieux à toutes les personnes impliquées.

Peter Blom, Directeur de l'information du NFI, a fait part de son enthousiasme pour le projet : » Ce partenariat représente une phase importante dans notre démarche d'innovation et d'amélioration de nos services médico-légaux. Grâce à l'intégration d'un LIMS sophistiqué, nous sommes en train de définir une nouvelle norme dans le domaine de la criminalistique ».

« Nous sommes fiers de pouvoir collaborer avec le NFI dans sa mission d'amélioration des opérations médico-légales », a précisé Michel Gerlicher, Président de LabVantage International. « Cette collaboration apportera une nouvelle dimension d'efficacité et de fiabilité dans les flux de travail de ses laboratoires ».

Ce projet bénéficie de la contribution de Protinus, en tant que courtier informatique, et de Capgemini, qui développe l'infrastructure cloud souveraine destinée à héberger le LIMS. Le nouveau système s'intégrera de façon transparente aux opérations du NFI, garantissant le respect de normes de sécurité strictes, et permettra aux experts médico-légaux de travailler plus rapidement et en toute confiance. En recourant à une infrastructure cloud souveraine et sécurisée, ce partenariat répondra aux normes les plus strictes en termes de protection des données et de conformité réglementaire, y compris aux exigences BIO (Baseline Information Security for Government) et BBN (Baseline Information Security for Enterprises).

Alan Marcus, Directeur du Développement de LabVantage Solutions, a souligné les implications plus larges de cette alliance : « Nous sommes très heureux de constater l'impact concret que nos investissements dans des solutions sectorielles apportent à nos clients. Alors que le SaaS (Software-as-a-Service) devient la norme de facto, nous prévoyons que les solutions verticales auront de plus en plus d'impact, car elles permettent aux clients de tirer parti des dernières innovations sans être freinés par les adaptations qu'exigeaient les logiciels non spécifiques à un secteur d'activité. La validation par le NFI de l'adéquation de nos solutions médico-légales est encourageante, et nous sommes très honorés de pouvoir participer aux travaux des laboratoires médico-légaux du NFI, qui sont leaders mondiaux dans ce domaine ».

LabVantage Solutions, en collaboration avec Protinus et Capgemini, fera en sorte que le nouveau système soit sécurisé et pleinement conforme à toutes les normes imposées. En mettant en œuvre le LIMS LabVantage, le NFI pourra rationaliser ses processus, améliorer la précision et la gestion des données, et ainsi renforcer son engagement en faveur de l'innovation et de la fiabilité. Ce partenariat confirme le rôle du NFI en tant que leader des services médico-légaux de confiance pour les organismes du monde entier, et renforce la position de LabVantage Solutions dans le secteur des solutions logicielles destinées aux laboratoires d'entreprise.

Pour en savoir plus sur les solutions informatiques de bout en bout de LabVantage Solutions couvrant l'ensemble du cycle de vie médico-légal, visitez le site labvantage.com ou contactez-nous ici.

À propos de LabVantage Solutions

Leader reconnu dans le domaine des solutions logicielles pour laboratoires d'entreprise, LabVantage Solutions a pour vocation l'amélioration des résultats de ses clients grâce à la transformation des données en connaissances. Sa plate-forme configurable et entièrement accessible par navigateur comprend un LIMS, un ELN, un LES, un SDMS, ainsi que des outils d'analyse avancés, pour un déploiement harmonieux dans n'importe quel environnement. Au service de plus de 1 500 clients dans les domaines de la santé, de la pharmacie, des biobanques, de l'alimentation et des boissons, de la médecine légale, etc., LabVantage Solutions stimule l'innovation, aide à améliorer la qualité des produits et garantit le respect des réglementations en vigueur dans le secteur concerné. LabVantage Solutions, dont le siège social se trouve à Somerset, dans le New Jersey, possède des bureaux dans le monde entier et est le moteur des transformations numériques des laboratoires depuis plus de 40 ans. Pour plus d'informations, visitez le site labvantage.com.

À propos du NFI (Netherlands Forensic Institute) :

Le Netherlands Forensic Institute a pour mission de fournir des services médico-légaux de grande qualité afin de promouvoir la justice, la paix et la sécurité. Le NFI a réussi à se hisser à ce niveau en améliorant constamment ses produits et ses services. La science et l'innovation au sein du NFI reposent fortement sur l'expérience acquise dans la pratique médico-légale. Grâce à son approche innovante et à son engagement en faveur de l'excellence, le NFI répond aux besoins de ses clients nationaux et internationaux, en leur proposant une large gamme de produits et de services médico-légaux. Pour plus d'informations, visitez le site https://www.forensischinstituut.nl/.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.