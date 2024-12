This is the first time that Brazil has hosted the Formula E season-opener, and the race will see two-time Formula E World Champion Jean-Éric Vergne joined by Maximilian Günther as they pilot the new GEN3 Evo car. (Photo: Business Wire)

DALLAS & FORT WORTH, Texas--(BUSINESS WIRE)--Mouser Electronics, Inc., the New Product Introduction (NPI)™ leader die innovatie stimuleert, maakt zich op om het DS PENSKE Formule E-raceteam te sponsoren bij de start van het elfde seizoen in het Sambadrome in São Paulo, Brazilië, op 7 december. Mouser sponsort het team gedurende het raceseizoen 2024/2025 van het ABB FIA Formula E World Championship in samenwerking met TTI, Inc. en de gewaardeerde fabrikanten Molex en KYOCERA AVX.

Dit is de eerste keer dat Brazilië gastheer is en het Formule E-seizoen opent. In de race zal tweevoudig Formule E-wereldkampioen Jean-Éric Vergne samen met Maximilian Günther de nieuwe GEN3 Evo-auto besturen.

