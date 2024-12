Agritask prépare Ritter Sport à se conformer à l’EUDR

TEL AVIV, Israël--(BUSINESS WIRE)--Ritter Sport Nicaragua, filiale du fabricant de chocolat Alfred Ritter GmbH & Co. KG, renforce sa collaboration stratégique avec Agritask, une société de renseignement sur la production de matières premières agricoles, dans le cadre de son engagement de longue date dans le secteur du cacao au Nicaragua. Ritter s’appuiera sur la solution d’Agritask pour le règlement de l’Union européenne sur la déforestation (EUDR) afin de garantir le respect des prochaines exigences et favoriser le développement durable de la chaîne d’approvisionnement.

Associé à Agritask depuis 2021, Ritter applique la technologie d’Agritask pour soutenir les coopératives de cacao du Nicaragua dans le cadre de diverses initiatives de développement durable. En vue de la prochaine entrée en vigueur de l’EUDR, Ritter utilisera la technologie d’imagerie satellite d’Agritask pour détecter les risques de déforestation sur ses parcelles de cacao. Les données et la surveillance proactive en temps réel des parcelles permettront à Ritter de repérer les risques de déforestation et de garantir que ses pratiques d’approvisionnement sont conformes aux réglementations environnementales.

« Ce renforcement de notre relation avec Agritask marque une étape majeure de notre mission actuelle, à savoir aider les coopératives et les agriculteurs à mettre en œuvre des systèmes durables de production de cacao », a déclaré Elizabeth Rizo, responsable Coopération et Achats de cacao, Ritter Sport Nicaragua. « La technologie d’Agritask nous donne une meilleure visibilité sur les pratiques de développement durable des producteurs et sur la manière dont notre cacao est produit. Agritask nous aide à améliorer non seulement la conformité à l’EUDR, mais également notre collaboration avec les producteurs afin de générer des résultats durables et réguliers. »

La solution d’Agritask rationalise la diligence raisonnable des agriculteurs, atténue les risques et renforce la confiance tout au long de la chaîne d’approvisionnement. Ritter facilitera la collecte de données et améliorera la visibilité au niveau des exploitations et pourra ainsi prendre des décisions basées sur des données qui amélioreront la conformité et la durabilité, optimiseront l’allocation des ressources et augmenteront l’efficacité opérationnelle.

Les principales fonctionnalités mises en œuvre par Ritter sont les suivantes :

Cartographie des parcelles à partir de polygones : Agritask fournit divers outils pour cartographier les géolocalisations des agriculteurs et des coopératives, notamment des dessins numériques sur mobile et sur le Web, et l’importation par lots de fichiers numériques existants, pris en charge par l’imagerie satellite et des moteurs pilotés par l’IA.

Agritask fournit divers outils pour cartographier les géolocalisations des agriculteurs et des coopératives, notamment des dessins numériques sur mobile et sur le Web, et l’importation par lots de fichiers numériques existants, pris en charge par l’imagerie satellite et des moteurs pilotés par l’IA. Moteur d’évaluation des risques : un algorithme avancé automatise et optimise les évaluations des risques de déforestation et les présente sur un tableau de bord unique.

un algorithme avancé automatise et optimise les évaluations des risques de déforestation et les présente sur un tableau de bord unique. Traçabilité : des outils numériques prennent en charge les procédures de traçabilité pour garantir l’intégrité de la chaîne de contrôle et de conservation des informations sur la chaîne d’approvisionnement, du champ au lot prêt à l’exportation.

« Depuis des années, Ritter travaille en étroite collaboration avec des coopératives et ouvre la voie en matière de préparation à l’EUDR et d’agriculture durable pour le cacao », a déclaré Ofir Ardon, directeur commercial chez Agritask. « En mettant en œuvre les bons processus, les bonnes procédures et les bonnes techniques de collecte de données, les coopératives pourront produire du cacao plus durablement et de manière plus respectueuse pour l’environnement avant même l’entrée en vigueur de l’EUDR. Cette assise solide assurera la conformité avec l’EUDR et les réglementations à venir, ainsi que l’adaptation à leurs évolutions. Nous sommes ravis de consolider notre partenariat et de travailler avec une entreprise qui travaille sans cesse en faveur de l’engagement des producteurs. »

Pour plus d’informations, visiter le site Web : agritask.com/

À propos d’Agritask :

Agritask est une société de renseignement sur la production de matières premières agricoles qui aide les entreprises du secteur agroalimentaire à réduire leur impact environnemental et à assurer la résilience de leur chaîne d’approvisionnement. En s’appuyant sur des données augmentées collectées sur le terrain, sur l’IA, le ML et l’analyse des données, Agritask fournit des informations précieuses et des outils de pointe aux entreprises du secteur agroalimentaire. Agritask les aide à atteindre et à quantifier leurs objectifs de développement durable et à optimiser leurs opérations d’approvisionnement tout en atténuant les risques qui menacent les écosystèmes du monde entier.

