Mouser Electronics annonce un partenariat avec DS PENSKE pour la 11e saison de Formule E qui démarre au Brésil

This is the first time that Brazil has hosted the Formula E season-opener, and the race will see two-time Formula E World Champion Jean-Éric Vergne joined by Maximilian Günther as they pilot the new GEN3 Evo car. (Photo: Business Wire)

DALLAS et FORT WORTH, Texas--(BUSINESS WIRE)--Mouser Electronics, Inc., le New Product Introduction (NPI)™ leader qui soutient l'innovation, sera le sponsor de l'écurie DS PENSKE de Formule E pour l'entame de la 11e saison au Sambadrome de São Paulo, au Brésil, le 7 décembre. Mouser sponsorisera l'écurie tout au long de la saison du Championnat du monde de Formule E 2024/2025 ABB FIA en collaboration avec TTI, Inc. et les fabricants Molex et KYOCERA AVX.

C'est la première fois que le Brésil accueille la première course d'une saison de Formule E, et la course verra le double champion du monde de Formule E Jean-Éric Vergne au côté de Maximilian Günther alors qu'ils pilotent la nouvelle voiture GEN3 Evo. La GEN3 Evo est plus rapide, plus forte et plus agile que ses prédécesseurs et dispose d'un nouvelle carrosserie agressive conçue pour être plus forte, plus robuste et plus aérodynamique. Elle permet également la traction intégrale, une première pour une voiture de Formule E.

« Mouser est ravi de continuer à soutenir l'équipe de Formule E de DS PENSKE », déclare Todd McAtee, vice-président principal du développement commercial chez Mouser Electronics. Nous sommes également impatients de voir de quoi est capable la nouvelle voiture. Avec une accélération de 0 à 100 km/h 30 % plus rapide qu'une F1, cette saison devrait tenir toutes ses promesses. »

« TTI est heureux de s'associer à nouveau à Mouser pour soutenir DS PENSKE et promouvoir ce sport dynamique et son engagement envers l'innovation et la responsabilité environnementale », déclare Mike Morton, CEO, TTI. « Nous avons toutes les cartes en main pour remporter cette nouvelle saison. »

« La nouvelle voiture promet de poursuivre l'évolution de la Formule E et sert de véritable vitrine pour l'avenir électrique du sport automobile », déclare Fred Bell, vice-président, distribution mondiale, Molex. « Mouser et Molex sont fiers de soutenir la Formule E depuis sa création, et nous souhaitons à l'écurie DS PENSKE une saison sans accroc et pleine de réussite. »

« Nous sommes ravis de collaborer avec Mouser et TTI dans le cadre de notre partenariat avec l'écurie de Formule E DS PENSKE pour une nouvelle saison passionnante », déclare Alex Schenkel, vice-président principal des ventes mondiales, KYOCERA AVX.

La Formule E propose une saison de 16 courses couvrant dix sites emblématiques et reste la compétition pionnière des courses entièrement électriques. Le calendrier comprend notamment un retour à Miami, en Floride, des doubles courses à Tokyo et à Monaco, et le tout premier rendez-vous de la Formule E à Djeddah en Arabie saoudite. Une finale en double course à Londres, en Angleterre, viendra compléter le plus grand calendrier de Formule E à ce jour.

Les voitures de Formule E sont alimentées uniquement par l'électricité et représentent une vision pour l'avenir de l'industrie du sport automobile, servant de cadre à la R&D autour de l'automobile zéro émission. La course est une question de vitesse et d'endurance, et les partenariats de course sont un moyen innovant pour Mouser de communiquer son modèle commercial axé sur les performances et de promouvoir les dernières technologies de ses partenaires fabricants.

Pour en savoir plus sur l’écurie DS PENSKE soutenue par Mouser et pour consulter le calendrier de la Formule E, rendez-vous sur https://www.mouser.com/formula-e/.

