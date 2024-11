L'EXCELLENCE DE LA TECHNOLOGIE LASER DE DEKA POURSUIT SON EXPANSION EN FRANCE ET AU MAGHREB

LYON, France--(BUSINESS WIRE)--Avec pour objectif l’innovation et la satisfaction de ses clients, DEKA, faisant partie du groupe multinational El.En., coté au segment Euronext Star de la Bourse Italienne, continue de transformer le paysage des applications laser dans divers secteurs, notamment la médecine esthétique, la chirurgie et la restauration d’œuvres d’art.

Depuis 1981, le Groupe El.En. est un exemple mondial des capacités d’ingénierie opto-électronique, photonique et laser. Le groupe a fondé sa filiale française en 1996 (DEKA Sarl).

DEKA et sa filiale française ont construit une solide réputation en France et au Maghreb, grâce à leur expertise inégalée dans le développement et la commercialisation de technologies laser toujours à la pointe.

Que ce soit le célèbre MonaLisa Touch™, la technologie MOVEO™, ou les dernières plateformes de la gamme “PRO”, Deka a toujours relevé les défis complexes des professionnels modernes avec des solutions uniques et exclusives.

Plus récemment, l’entreprise a développé des technologies basées sur l’intelligence artificielle (par exemple, sur son système Lipo AI™pour la lipolyse laser et la liposuccion assistée par laser, et sur le système hybride nano et picosecondes TORO™). Ces innovations distinguent encore davantage la marque dans le panorama technologique mondial, enrichissant une histoire marquée par des partenariats stratégiques et une recherche constante.

L’ouverture des nouveaux bureaux a été célébrée en présence de toute l’équipe DEKA France. De nombreux médecins venus de toutes les régions de France, de Tunisie, du Maroc et d’Algérie, ainsi qu’une importante délégation d’Italie, dirigée par le président Ing. Andrea Cangioli, le PDG de DEKA Ing. Paolo Salvadeo, le Dr Giustino Gallo, directeur des ventes internationales, et Davide Zotta, directeur marketing mondial pour le compte de la maison-mère, étaient présents.

“Aujourd’hui, à Lyon, DEKA est fier d’inaugurer ses nouveaux locaux, conçus pour garantir une forte expansion de notre activité en France et dans toute la région du Maghreb, et de présenter sa dernière gamme de dispositifs médicaux, incluant des systèmes laser CO 2 micro-ablatifs et sub-ablatifs qui assurent un temps d’indisponibilité minimal pour les patients, ainsi que des dispositifs avancés pour le détatouage, le body-contouring et le traitement du mélasma. Ces solutions innovantes sont conçues pour optimiser les résultats, en toute sécurité, tout en garantissant le meilleur retour sur investissement pour nos clients.”, a affirmé Emmanuel Maroselli, directeur général de DEKA Sarl.

“Nos solutions laser CO 2 sont reconnues dans le monde entier. À ce jour, lancé aux États-Unis, la procédure CoolPeel™ est le traitement de rajeunissement par excellence, réalisable même pendant une pause déjeuner, permettant aux patients de reprendre leur vie quotidienne, y compris professionnelle, sans aucun temps d’indisponibilité. Ces plateformes offrent des résultats exceptionnels dans des applications allant de la dermatologie et de l’oto-rhino-laryngologie à la chirurgie gynécologique et proctologique, avec une précision et une sélectivité maximales. Nos solutions laser garantissent une qualité de traitement supérieure et des résultats durables. L’ouverture de nos nouveaux bureaux témoigne de cette excellence, marquant une nouvelle ère pour DEKA en France et dans les pays du Maghreb.

En tant que directeur général du Groupe El.En. et PDG de DEKA, je suis aujourd’hui fier de voir la croissance de notre filiale en France, résultat de nombreux investissements et d’un travail d’équipe”, a souligné Paolo Salvadeo, PDG de DEKA.

DEKA possède une gamme complète pour répondre à tous les besoins des médecins et des patients. “Dans le domaine du détatouage, DEKA innove avec des solutions laser utilisant les technologies les plus récentes à impulsions ultra-courtes, y compris les picosecondes, sur des plateformes de nouvelle génération: le dernier-né est le système laser “TORO™”, un concentré de polyvalence également pour les lésions pigmentaires, le rajeunissement et d’autres traitements. Mais ce n’est pas tout: DEKA est également fière de ses exosomes innovants, qui apportent informations et nutriments aux cellules, garantissant des résultats encore plus synergiques avec nos dispositifs basés sur l’énergie”, a déclaré Giustino Gallo, directeur des ventes internationales de DEKA.

“Chez DEKA, nous sommes convaincus que chaque client est unique et mérite des solutions personnalisées, adaptées à ses besoins spécifiques.

Notre équipe clinique et notre service client collaborent étroitement avec nos partenaires pour comprendre leurs défis et leurs objectifs, en fournissant conseils, formations et support technique afin de maximiser l’efficacité de nos technologies.

Nous avons eu l’honneur de collaborer avec des médecins de premier plan dans divers domaines, dont les retours témoignent de notre engagement envers l’excellence.”, a conclu Benjamin Martinent, directeur commercial France DEKA Sarl.

Informations sur DEKA Sarl

DEKA Sarl est la filiale française du groupe multinational EL.EN., reconnu comme un leader dans le domaine des technologies laser depuis plus de 40 ans.

Le Groupe El.En, basé à Florence, s'enracine dans une culture marquée par une quête continue de l'excellence.

Forte de son riche patrimoine culturel et de son histoire unique, DEKA se fixe pour mission de transformer chaque découverte scientifique en un avantage concret pour les médecins et les patients, et de faire de chaque innovation technologique un levier d’amélioration continue de ses produits et services, dans le but d'élever la qualité de vie de tous.