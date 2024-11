Nach drei erfolgreichen Jahren mit der Class40 IBSA und dem Skipper Alberto Bona endet das Sportprojekt von IBSA

"Sailing into the Future. Together": after three exciting years, the adventure will now sail towards new horizons

LUGANO, Schweiz--(BUSINESS WIRE)--Drei Jahre intensiver Arbeit, 25.000 Meilen Rennen, fünf Atlantiküberquerungen, zehn Regatten, ein erster und ein vierter Platz in der internationalen Class40-Rennserie, fünf Podiumsplätze und zwei Siege: eine bemerkenswerte menschliche und sportliche Leistung, die Hartnäckigkeit, Mut, Abenteuerlust, Nachhaltigkeit und Inklusion vereint. Damit endet nach drei Sportsaisons das Projekt, das den multinationalen Pharmakonzern IBSA mit dem Hochseesegler Alberto Bona vereinte. Eine intensive Reise, die 2022 mit dem Bau der Class40 IBSA in Frankreich begann und die Küsten der Bretagne, der Normandie, Englands, Irlands, Martiniques und Guadeloupes, der Vereinigten Staaten und Kanadas berührte.

„Wir haben drei intensive Jahre erlebt, in denen wir die Marke IBSA in die ganze Welt getragen haben; ein Sportprojekt, das Einfallsreichtum, Mut, Ausdauer und Leidenschaft voll zum Ausdruck brachte“, erklärte Arturo Licenziati, President und CEO von IBSA. „Es war eine außergewöhnliche und sehr prägende Reise, die es uns ermöglichte, unsere Werte zusammen mit Alberto Bona und seinem Team unter der Leitung von Luca Bertacchi zu vermitteln und zu fördern. Dank der außergewöhnlichen Fähigkeiten unseres Skippers konnten wir eine sportliche Herausforderung in ein Symbol für Innovation, Nachhaltigkeit und gemeinsames Wachstum verwandeln.“

Die Sailing into the Future. Together -Reise begann im Februar 2022 in La Trinité-sur-Mer mit dem Bau der Class40 IBSA, die von Sam Manuard entworfen wurde. Das erste Rennen, die Route du Rhum, startete am 9. November 2022, wenige Wochen nach dem Stapellauf des Bootes, und endete mit einem hervorragenden Ergebnis unter den ersten zehn. Die Saison 2023 krönte den Erfolg der Class40 IBSA und Alberto Bona mit dem 24-Stunden-Geschwindigkeitsrekord an Bord einer Class40, zwei ersten Plätzen, mehreren Podiumsplätzen und dem Sieg bei der International Class Championship, die traditionell von französischen Seglern dominiert wird. Charakteristisch für die Saison 2023 war die Zusammenarbeit mit talentierten Skippern, darunter der Spanier Pablo Santurde del Arco, mit dem Bona die meisten Rennen bestritt, und die herausragende italienische Seglerin Francesca Clapcich. 2024 war das Jahr der Projektreife: Alberto kehrte zum Solosegeln in der Transat CIC über den Atlantik von Lorient nach New York zurück, gefolgt von einer Rückkehr nach Europa entlang der Nordroute der Québec Saint-Malo. Die Saison endete schließlich mit einem dritten Platz beim Normandy Channel Race in der Mannschaft mit dem italienischen Skipper Alberto Riva.

„Es waren drei sehr anstrengende Jahre: Alle an der Herausforderung beteiligten Personen mussten mit großem Mut ihr Bestes geben und über ihre Grenzen hinausgehen, um ihre Ziele zu erreichen“, erklärte Skipper Alberto Bona. „Ich möchte Dr. Arturo Licenziati danken, der an uns geglaubt hat, sowie dem gesamten IBSA-Team, das seine Vision weitergeführt und es uns ermöglicht hat, großartige Ergebnisse zu erzielen. Ein herzliches Dankeschön an mein gesamtes Team, insbesondere an unseren Teammanager Luca Bertacchi, der die Initiative gefördert hat und ein Mitabenteurer ist, mit dem ich studiert und jedes Detail dieser fantastischen Ozean-Segelkampagne geteilt habe.“

Bonas Hochseeabenteuer ermöglichte es der IBSA, ein tiefgreifendes Verständnis für die Welt des Segelns zu erlangen. Dank Sailing into the Future. Together wurde ein wichtiges integratives Segelprojekt für Menschen mit Behinderungen ins Leben gerufen, das in den kommenden Jahren in Zusammenarbeit mit dem italienischen Segelverband und zahlreichen Segelclubs in Italien, der Schweiz, Frankreich, Spanien und den USA fortgesetzt wird.

„Alberto Bona hat uns gezeigt, wie man beim Segeln zu sich selbst finden, seine Fähigkeiten testen und innere Stärke finden kann, um sich jeder Herausforderung zu stellen. Wir werden diese Grundsätze auf die Welt des inklusiven Segelns anwenden, damit diese Disziplin jedem die Möglichkeit geben kann, an seine Fähigkeiten zu glauben, seine Talente zu entdecken und Hindernisse zu überwinden. In der Tat haben integrative Segelinitiativen den großen Verdienst, die gesamte Gemeinschaft durch die Förderung einer Kultur der Akzeptanz und des Respekts zu bereichern. Dies wird in den kommenden Sportjahren unser Schwerpunkt sein“, schloss Giorgio Pisani, Vice President von IBSA und Project Leader.

DAS PROJEKT: Sailing into the Future. Together startete im Januar 2022. Diese Partnerschaft zwischen IBSA und Alberto Bona beruht auf gemeinsamen Grundsätzen und Werten und zielt darauf ab, den Segelsport als Instrument der Unternehmenskommunikation gegenüber dem Markt und der nautischen Welt zu nutzen Einfallsreichtum, Mut, Innovation und Verantwortung sind Werte, die IBSA und Alberto verbinden. Und die Herausforderung auf dem Ozean steht neben dem sportlichen Wettkampf auch metaphorisch für die Geschichte, die Philosophie und für die Vision des Unternehmens, das stets der Zukunft zugewandt ist. Dies ist ein wichtiger Teil des Weges, der IBSA den Themen ökologische und soziale Nachhaltigkeit, Inklusion und Integration immer näherbringt. Die Route du Rhum war die erste Etappe des dreijährigen Programms Sailing into the Future. Together, welches das Schweizer Pharmaunternehmen zusammen mit Bona initiiert hat und 2023 mit einem vollen Regattakalender fortgesetzt wird, darunter das Rolex Fastnet Race und die Transat Jacques Vabre. DER SKIPPER: Alberto Bona stammt aus Turin und hat einen Abschluss in Philosophie. Als Student gewann er die Panerai Trophy mit Stormvogel, einem schnellen ULDB. Mit diesem historischen Boot überquerte er erstmals den Atlantik und gewann die ARC mit einer neuseeländischen Crew. Im Jahr 2012 nahm er an der Minitransat teil und erreichte den 5. Platz, eines der besten italienischen Ergebnisse in dieser Kategorie aller Zeiten. Im Jahr 2015 wechselte er in die Prototypen-Kategorie Mini 6.50 mit Promostudi La Spezia. Er gewann die italienische Meisterschaft und wurde bei der Überfahrt Les Sables-Azores Zweiter auf dem Ozean. Im Jahr 2017 entdeckte er die Class40: Auf der ehemaligen Telecom Italia von Giovanni Soldini nahm er an der Transat Jacques Vabre teil, wo er als Sechster aufgeben musste. 2019 war er an Bord des Trimarans Maserati Multi 70, einem der schnellsten Boote der Welt, wo er auf Foils trainierte, bevor er auf die Figaro Beneteau 3 wechselte, mit der er an der Solitaire teilnahm. Als einziger Italiener belegte er im ersten Jahr Platz 7 unter den Rookies und im Jahr 2020 Platz 16. Im Jahr 2021 gewann er den italienischen Offshore-Mannschaftstitel und die Europameisterschaft im gemischten Doppel an Bord der Figaro 3. Im Jahr 2022 startete er mit Unterstützung der IBSA Group ein neues Projekt: Mit der neuen Class40 IBSA nahm er an der Route du Rhum 2022 teil und belegte den achten Platz. DAS BOOT: Das Boot ist eine Class40-Segelyacht der neuesten Generation mit einem Plattbug. Das von dem französischen Schiffsarchitekten Sam Manuard entworfene und von der Werft JPS Production gebaute Boot ist ein Mach 5-Modell, die jüngste Weiterentwicklung von Manuards Class40. Die Merkmale: ein abgerundeter Bug, konzipiert mit dem Ziel, die Leistung in anspruchsvollen Passagen zu erhöhen; Wasserlinien und Anhänge, die den Rumpf zu einem schnellen Allrounder machen, auch gegen den Wind; ein großes, geschütztes Cockpit ermöglicht ein bequemes und sicheres Navigieren. Die erste internationale Regatta, an der Alberto Bona mit der Class40 IBSA teilnahm, war die Route du Rhum 2022. IBSA: IBSA (Institut Biochimique SA) ist ein multinationales Pharmaunternehmen in der Schweiz, das 1945 in Lugano gegründet wurde. Das Unternehmen ist heute mit seinen Produkten in mehr als 90 Ländern auf 5 Kontinenten vertreten und unterhält 20 Niederlassungen in Europa, China und den USA. Das Unternehmen erwirtschaftet einen Umsatz von 986 Millionen CHF und beschäftigt über 2.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Hauptsitz, in den Niederlassungen und in den Produktionsstätten. IBSA verfügt über 90 genehmigte Patentfamilien und sonstige in der Entwicklung befindliche Patente sowie über ein breites Produktportfolio, das 10 Therapiebereiche abdeckt: Reproduktionsmedizin, Endokrinologie, Schmerzen und Entzündungen, Knochen und Gelenkapparat, ästhetische Medizin, Dermatologie, Urologie/Gynäkologie, Kardiometabolik, Atemwegssystem und Consumer Health. Das Unternehmen ist ausserdem einer der weltweit führenden Anbieter im Bereich der Reproduktionsmedizin und einer der Weltmarktführer für Hyaluronsäure-Produkte. Die Grundpfeiler, auf denen IBSA seine Philosophie aufbaut, sind Mensch, Innovation, Qualität und Verantwortung.

