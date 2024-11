Après trois années de succès avec le Class40 IBSA et le skipper Alberto Bona, le projet sportif Sailing into the Future. Together prend fin

"Sailing into the Future. Together": after three exciting years, the adventure will now sail towards new horizons

LUGANO, Suisse--(BUSINESS WIRE)--Trois années de travail intense, 25 000 milles parcourus en compétition, cinq traversées de l’Atlantique, dix régates, une première et une quatrième place dans le circuit international Class40, cinq podiums et deux victoires : un accomplissement humain et sportif exceptionnel, marqué par la ténacité, le courage, l’aventure, la durabilité et l’inclusion. Après trois saisons sportives, le projet Sailing into the Future. Together, qui a réuni la multinationale pharmaceutique IBSA et le navigateur océanique Alberto Bona, touche à sa fin. Une aventure intense débutée en 2022 avec la construction du Class40 IBSA en France, qui a conduit l’équipe sur les côtes de la Bretagne, de la Normandie, de l’Angleterre, de l’Irlande, de la Martinique, de la Guadeloupe, des États-Unis et du Canada.

« Ces trois années intenses nous ont permis de faire rayonner la marque IBSA à travers le monde. Ce projet sportif a été une formidable vitrine d’ingéniosité, de courage, de persévérance et de passion, qui se sont pleinement exprimés à chaque étape », a déclaré Arturo Licenziati, président et directeur général d'IBSA. « Ce voyage a été extraordinaire et riche d’enseignements. Ce fut une aventure qui a su incarner et promouvoir nos valeurs aux côtés d’Alberto Bona et de son équipe dirigée par Luca Bertacchi. Grâce aux compétences exceptionnelles de notre skipper, nous avons réussi à transformer ce défi sportif en un véritable symbole d’innovation, de durabilité et de croissance partagée », a-t-il ajouté.

Le périple de Sailing into the Future. Together a débuté à La Trinité-sur-Mer en février 2022, avec la construction du Class40 IBSA, conçu par Sam Manuard. La première course, la Route du Rhum, s’est élancée le 9 novembre 2022, quelques semaines seulement après la mise à l’eau du bateau, et s’est conclue par une remarquable place dans le top 10. La saison 2023 a été une consécration pour le Class40 IBSA et Alberto Bona : record de vitesse sur 24 heures à bord d’un Class40, deux premières places, plusieurs podiums, et une victoire au championnat international Class40, habituellement dominé par les navigateurs français. La saison 2023 a également été marquée par des collaborations avec des skippers de talent, notamment l’Espagnol Pablo Santurde del Arco, qui a partagé la majorité des courses avec Bona, ainsi que l’exceptionnelle navigatrice italienne Francesca Clapcich. En 2024, le projet atteint sa maturité : Alberto traverse à nouveau l’Atlantique en solitaire lors de la Transat CIC, reliant Lorient à New York, avant un retour en Europe par la route nord sur la Québec Saint-Malo. La saison se clôt par une brillante troisième place à la Normandy Channel Race, en équipage avec le skipper italien Alberto Riva.

« Ces trois années ont été particulièrement exigeantes : toutes les personnes impliquées dans ce défi ont dû faire preuve d’un immense courage, se surpasser et repousser leurs limites pour atteindre les objectifs fixés », a déclaré le skipper Alberto Bona. « Je tiens à exprimer ma profonde gratitude au Dr Arturo Licenziati, qui a cru en nous, ainsi qu’à toute l’équipe d’IBSA, dont la vision a permis d’atteindre ces résultats exceptionnels. Un immense merci également à mon équipe, et tout particulièrement à notre chef d'équipe Luca Bertacchi, initiateur du projet et compagnon d’aventure, avec qui j’ai analysé et partagé chaque détail de cette incroyable campagne de voile océanique », a-t-il ajouté.

L’aventure océanique de Bona a permis à IBSA d’approfondir sa connaissance de l’univers de la voile. À travers Sailing into the Future. Together , un projet majeur de voile inclusive destiné aux personnes en situation de handicap a vu le jour. Ce programme, qui continuera de se développer dans les années à venir, s’appuie sur une collaboration étroite avec la Fédération italienne de voile ainsi que plusieurs clubs nautiques en Italie, en Suisse, en France, en Espagne et aux États-Unis.

« Alberto Bona nous a démontré que la voile peut être bien plus qu’un sport : un moyen de se découvrir, de développer ses compétences et de puiser la force intérieure nécessaire pour relever tous les défis. Nous souhaitons appliquer ces principes au domaine de la voile inclusive, afin que cette discipline offre à chacun l’opportunité de croire en ses capacités, d’explorer ses talents et de dépasser les obstacles. Les initiatives de voile inclusive enrichissent la communauté dans son ensemble, en cultivant une culture d’acceptation et de respect. C’est dans cet esprit que nous concentrerons nos efforts lors des prochaines saisons sportives. » , a conclu Giorgio Pisani, vice-président d'IBSA et chef de projet.

LE PROJET : Sailing into the Future. Together a commencé en janvier 2022, le partenariat entre IBSA et Alberto Bona est né sur des bases et des valeurs communes et vise à utiliser la voile comme véhicule de communication d’entreprise, vers le marché et le monde nautique. L’ingéniosité, le courage, l’innovation et la responsabilité sont des éléments qui unissent IBSA et Alberto, et le défi océanique, outre la compétition sportive, représente métaphoriquement l’histoire, la philosophie et la vision de l’entreprise, toujours tournée vers l’avenir et faisant partie d’un parcours qui rapproche toujours plus IBSA du thème de la durabilité environnementale et sociale, de l’inclusion et de l’intégration. La Route du Rhum était la première étape du programme de trois ans Sailing into the Future. Together, que la société pharmaceutique suisse a lancé avec Bona et qui continue en 2023 avec un calendrier chargé de régates, notamment la Rolex Fastnet Race et la Transat Jacques Vabre. LE SKIPPER : originaire de Turin, Alberto Bona est diplômé en philosophie. En tant qu’étudiant universitaire, il a remporté le Trophée Panerai avec Stormvogel, un ULDB rapide et un bateau historique avec lequel il a traversé l’océan Atlantique pour la première fois, remportant l’ARC avec un équipage néo-zélandais. En 2012, il a participé à la Minitransat, terminant 5e , un des meilleurs résultats italiens jamais obtenus dans cette catégorie. En 2015, il passe à la catégorie des prototypes Mini 6.50 avec Promostudi La Spezia : il remporte le championnat italien et se classe deuxième de la traversée océanique Les Sables – Les Açores. En 2017, il arrive au Class40 sur l'ancien Telecom Italia de Giovanni Soldini, il participe à la Transat Jacques Vabre, où il a été contraint d’abandonner alors qu’il était en sixième position. En 2019, il est à bord du trimaran Maserati Multi 70, un des bateaux les plus rapides au monde, où il s’entraîne sur les foils avant de passer au Figaro Beneteau 3, avec lequel il participe à la Solitaire ; seul Italien inscrit, il termine 7e parmi les rookies la première année et 16e au général en 2020. En 2021, il remporte le titre italien offshore en équipe et gagne les championnats d’Europe en double mixte à bord du Figaro 3. En 2022, un nouveau projet a débuté avec le soutien du groupe IBSA : avec le nouveau Class40 IBSA, il participe à la Route du Rhum 2022, et termine en huitième position. LE BATEAU : Conçue par l’architecte naval français Sam Manuard et réalisée par le chantier JPS Production, l’embarcation est un modèle Mach 5, la dernière évolution des Class40 de Manuard. Les caractéristiques : une proue arrondie, réalisée dans le but d’augmenter les performances dans les allures au portant ; des lignes d’eau et des appendices conçus pour faire de la coque un all-round même au près ; un cockpit spacieux et abrité pour affronter la navigation dans des positions aussi confortables et sûres que possible. La première régate internationale à laquelle Alberto Bona a participé avec le Class40 IBSA a été la Route du Rhum 2022. IBSA : IBSA (Institut Biochimique SA) est une société pharmaceutique multinationale suisse fondée en 1945 à Lugano. Aujourd'hui, elle est présente avec ses produits dans plus de 90 pays sur 5 continents, et possède 20 filiales en Europe, en Chine et aux États-Unis. L'entreprise réalise un chiffre d'affaires de 986 millions de francs suisses et emploie plus de 2 300 personnes au siège, dans les succursales et sur les sites de production. IBSA détient 90 familles de brevets approuvés et d'autres en cours de développement, ainsi qu'un large portefeuille de produits couvrant 10 domaines thérapeutiques : médecine de la reproduction, endocrinologie, douleur et inflammation, ostéo-articulaire, médecine esthétique, dermatologie, urologie/gynécologie, cardiométabolisme, respiratoire, santé et bien-être. IBSA est parmi l'un des plus grands acteurs mondiaux de la médecine de la reproduction et l'un des leaders mondiaux des produits à base d'acide hyaluronique. La philosophie de IBSA repose sur les piliers suivants : Humain, Innovation, Qualité et Responsabilité.

