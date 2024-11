Alnatura steigert Kundenerlebnis und Nachhaltigkeit mit Blue Yonder

KARLSRUHE und DALLAS--(BUSINESS WIRE)--Aufgrund des raschen Wandels im Verbraucherverhalten, Störungen in der Lieferkette und anhaltender Inflation sind Einzelhändler gefordert, komplexe Entscheidungen immer schneller zu treffen, um der Kundennachfrage gerecht zu werden. Um den Anforderungen des modernen Handels und den sich wandelnden Verbraucherbedürfnissen gerecht zu werden, hat Alnatura, ein führender deutscher Einzelhändler und Produzent von Bio-Lebensmitteln, sein Flächenmanagement erfolgreich digital transformiert. Durch die Umstellung auf SaaS mit den innovativen Lösungen von Blue Yonder Category Management konnte das Unternehmen seine Effizienz und Flexibilität erheblich steigern. Das Projekt wurde von Strategix, einem Partner von Blue Yonder, termingerecht und budgetkonform umgesetzt.

Alnatura betreibt in Deutschland 153 Supermärkte in 74 Städten und verkauft unter seiner Marke über 1.300 verschiedene Bio-Lebensmittel. Zusätzlich vertreiben die Handelspartner von Alnatura diese Produkte in 14 europäischen Ländern. Im Geschäftsjahr 2022/2023 erzielte Alnatura einen Nettoumsatz von 1,149 Milliarden Euro, was einem Wachstum von + 2,3 % im Vergleich zum vorangegangenen Geschäftsjahr entspricht. Im Jahr 2024 erhielt das Unternehmen gleich zwei Auszeichnungen der Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis. Alnatura beschäftigt sich umfassend mit allen Facetten der Nachhaltigkeit, einschließlich fairer Partnerschaften, dem Engagement für mehr Tierwohl, der Unterstützung von Bio-Betrieben und dem Klimaschutz, wobei Kundenzufriedenheit und -bindung stets im Mittelpunkt stehen. Alnatura traf die strategische Entscheidung, seine Blue Yonder Category Management-Lösungen in die Cloud zu migrieren, um seine Kostenstruktur zu verbessern und die Widerstandsfähigkeit der Lieferkette sowie die Agilität zu erhöhen.

„Exzellenz im Category Management ist entscheidend, um unseren Kunden echten Mehrwert zu bieten. Blue Yonder liefert die innovative Technologie, bewährte Praktiken und das Fachwissen, die uns dabei unterstützen, unsere Ziele sogar zu übertreffen“, so Tim Pfeiffer, Department Manager of Sales Floor Optimization bei Alnatura. „Zudem sind wir äußerst zufrieden mit der Methodik und dem Projektmanagement, die Strategix bei der Migration unserer bestehenden Blue Yonder-Lösung in die Cloud eingesetzt hat. Mit großer Freude blicken wir auf die Fortsetzung unserer strategischen Supply-Chain-Transformation gemeinsam mit Blue Yonder und Strategix.“

Durch das Upgrade auf die SaaS-basierten Blue Yonder Category Management-Lösungen stehen Alnatura neue Funktionen zur Verfügung, die folgende Vorteile bieten:

Mehr Flexibilität über alle Category-Management-Prozesse hinweg

Servicekontinuität durch den Always-on-Anywhere-Ansatz

Reduzierung der Gesamtbetriebskosten durch stetige Innovation und zügige Implementierung

Nutzung neuer Funktionen zur kontinuierlichen Effizienzsteigerung und Leistungsverbesserung

Mehr Transparenz zur Verbesserung des Kundenerlebnisses und zur Maximierung der Kundenzufriedenheit auf höchstem Niveau

„Es erfüllt uns mit Stolz, Teil der Innovationsreise von Alnatura zu sein. Die Migration der Blue Yonder Category Management-Lösungen in die Cloud ermöglicht Alnatura die erforderliche Anpassungsfähigkeit, um flexibel auf sich verändernde Kundennachfragen, Marktveränderungen und die ständigen Dynamiken im Geschäftsalltag reagieren zu können“, sagt Gael Ramaen, Corporate Vice President, Retail, Blue Yonder.

Über Alnatura

Alnatura ist ein deutscher Einzelhändler und Produzent für Bio-Lebensmittel, der 1984 von Götz Rehn gegründet wurde und das Unternehmen auch heute noch leitet. 2021 wurde Götz Rehn für sein Lebenswerk mit dem Deutschen Gründerpreis ausgezeichnet. Laut dem Kundenmonitor 2024 der Service Barometer AG hat Alnatura die zufriedensten Kunden in Deutschland und erhält im Gesamtranking die Bestnote. Im Jahr 2024, zum vierzigjährigen Jubiläum, erhielt das Unternehmen gleich zwei Auszeichnungen der Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis. Alnatura wurde als nachhaltigstes Unternehmen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie und als Sieger in der Kategorie ‚Nature Transformation Field‘ ausgezeichnet. Mit diesen Auszeichnungen werden die besonderen Anstrengungen und Lösungen von Alnatura für den Erhalt der Artenvielfalt und die Regeneration von Ökosystemen gewürdigt. Alnatura betreibt 153 Supermärkte in 74 deutschen Städten und verkauft unter seiner Marke über 1.300 verschiedene Bio-Lebensmittel. Diese Produkte werden auch über die Handelspartner von Alnatura in 14 Ländern in ganz Europa vertrieben. Das Unternehmen beschäftigt aktuell rund 3.520 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2022/2023 erwirtschaftete Alnatura einen Nettoumsatz von 1,149 Milliarden Euro. www.alnatura.de/de-de/

Über Strategix

Strategix ist ein Boutique-Beratungsunternehmen, das in den letzten 20 Jahren die meisten Lösungen und Prozesse für das Flächen- und Category Management in Zentral- und Osteuropa implementiert hat. Strategix wurde 2021 als ‚Best Category Management Consulting Firm‘ ausgezeichnet und bietet dank der durchschnittlich über zehnjährigen Betriebszugehörigkeit seiner Berater hochqualifiziertes Fachwissen. Strategix arbeitet eng mit 15 der 30 größten Einzelhändler in Europa zusammen. Darüber hinaus unterstützt der One-Stop-Consulting-Shop seine Kunden bei der Auswahl von Technologien und der Definition von Geschäftsprozessen sowie bei Systemimplementierungen und -integrationen. Außerdem bietet er Schulungen und einen Helpdesk in der jeweiligen Landessprache an. Im Jahr 2024 hat Strategix den Top Service Award des Deutschen Instituts für Digitalisierung und Nachhaltigkeit erhalten. www.strategix.de/en/

Über Blue Yonder

Blue Yonder ist weltweit führend in der digitalen Transformation der Lieferketten. Globale Einzelhändler, Hersteller und Logistikdienstleister nutzen Blue Yonder, um ihre Lieferketten von der Planung über den Betrieb, die Lieferung und Rücksendung zu optimieren. Blue Yonders KI-gesteuerte Supply-Chain-Plattform sowie das Multi-Enterprise- und Multi-Tier-Netzwerk ermöglichen sehr genaue Prognosen und das dynamische Managen von Kapazitäten, Beständen und Transportdienstleistungen. Blue Yonder unterstützt Unternehmen dabei, die Komplexität und Volatilität moderner Lieferketten zu bewältigen, indem Blue Yonder widerstandsfähigere und nachhaltige Lieferketten schafft, die Kunden begeistern, skalierend sind und einwandfrei funktionieren. https://blueyonder.com/

"Blue Yonder" ist eine Marke oder eingetragene Marke der Blue Yonder Group, Inc. Jeder Handels-, Produkt- oder Dienstleistungsname, der in diesem Dokument unter Verwendung des Namens "Blue Yonder" erwähnt wird, ist eine Marke und/oder das Eigentum der Blue Yonder Group, Inc. Alle anderen Firmen- und Produktnamen können Marken, eingetragene Marken oder Dienstleistungsmarken der Unternehmen sein, mit denen sie in Verbindung stehen.