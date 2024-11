Alnatura améliore l’expérience client et la durabilité avec Blue Yonder

KARLSRUHE, Allemagne et DALLAS, Etats-Unis--(BUSINESS WIRE)--Face à l’évolution rapide du comportement des consommateurs, aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement et à l’inflation, les détaillants doivent prendre des décisions plus rapides pour répondre à la demande des clients. C’est pourquoi Alnatura, un détaillant et producteur allemand d’aliments biologiques, a transformé numériquement ses capacités de gestion d’espace en passant au SaaS avec les solutions Blue Yonder de gestion des catégories pour répondre aux demandes des marchés modernes et à l’évolution des besoins des consommateurs. Le projet a été mis en œuvre dans le respect des délais et du budget par Strategix, partenaire de Blue Yonder.

Alnatura exploite 153 supermarchés dans 74 villes d’Allemagne, et vend plus de 1 300 aliments biologiques sous sa marque. Ces produits sont également vendus par les partenaires commerciaux d’Alnatura dans 14 pays d’Europe. Au cours de l’exercice 2022/2023, Alnatura a réalisé un chiffre d’affaires de 1,149 milliard d’euros net, avec une croissance de +2,3 % par rapport à l’exercice précédent. En 2024, l’entreprise a reçu deux récompenses de la Fondation allemande du prix du développement durable. Alnatura gère tous les aspects de la durabilité, notamment les partenariats équitables, l’engagement en faveur d’un meilleur bien-être animal, le soutien aux fermes biologiques et la protection du climat, en mettant l’accent sur la satisfaction et la fidélité des clients. Alnatura a pris la décision stratégique de migrer ses solutions de gestion des catégories Blue Yonder vers le cloud afin de mettre à niveau sa structure de coûts, d’augmenter la résilience de sa supply chain et d’améliorer son agilité.

« En matière de gestion des catégories, l’excellence est cruciale pour apporter de la valeur à nos clients, et Blue Yonder fournit la technologie de pointe, les meilleures pratiques et l’expertise dont nous avons besoin pour y arriver. », a déclaré Tim Pfeiffer, directeur du service d’optimisation des surfaces de vente chez Alnatura. « Nous avons en outre été très satisfaits de la méthodologie et de la gestion de projet appliquées par Strategix lors de la migration de notre solution Blue Yonder vers le cloud. Nous serons ravis de poursuivre notre parcours de transformation stratégique de la chaîne d’approvisionnement avec Blue Yonder et Strategix. »

En adoptant les solutions SaaS de gestion des catégories de Blue Yonder, Alnatura exploitera de nouvelles capacités et espère concrétiser les avantages suivants :

Bénéficier d’une plus grande flexibilité sur l’ensemble des processus de gestion des catégories.

Garantir la continuité du service grâce à une approche toujours active, en tout lieu.

Réduire le coût total de possession grâce à une innovation continue et à des implémentations plus rapides.

Débloquer de nouvelles fonctionnalités dès leur mise à disposition pour continuer à améliorer sa stratégie de planification de l’espace.

Renforcer les connaissances pour améliorer l’expérience client et maintenir la satisfaction client aux niveaux les plus élevés.

« Nous sommes fiers de soutenir le parcours d’innovation d’Alnatura. La migration des solutions de gestion des catégories Blue Yonder vers le cloud a permis à Alnatura d’obtenir l’agilité nécessaire pour répondre à la demande des clients, aux perturbations du marché et aux changements constants de l’activité. », a déclaré Gael Ramaen, vice-président de la vente de détail chez Blue Yonder.

À propos d’Alnatura

Alnatura est un détaillant et producteur allemand de produits alimentaires biologiques, fondé en 1984 par Götz Rehn, qui dirige toujours l’entreprise aujourd’hui. En 2021, Götz Rehn a reçu le prix allemand du fondateur pour l’ensemble de son œuvre. Selon l’analyse 2024 de ServiceBarometer AG, Alnatura compte les clients les plus satisfaits d’Allemagne et obtient la première note du classement général. En 2024, à l’occasion de son quarantième anniversaire, l’entreprise a reçu deux prix de la Fondation allemande du prix du développement durable. Alnatura a été reconnue comme l’entreprise la plus durable de l’industrie agroalimentaire et lauréate dans la catégorie Domaine de transformation de la nature. Ces prix récompensent les efforts particuliers et les solutions d’Alnatura pour la préservation de la biodiversité et la régénération des écosystèmes. Alnatura exploite 153 supermarchés dans 74 villes d’Allemagne, et vend plus de 1 300 aliments biologiques sous sa marque. Ces produits sont également vendus par les partenaires commerciaux d’Alnatura dans 14 pays d’Europe. L’entreprise emploie environ 3 520 personnes. Au cours de l’exercice 2022/2023, Alnatura a réalisé un chiffre d’affaires net de 1 149 milliards d’euros. www.alnatura.de/de-de/

À propos de Strategix

Strategix est une société de conseil spécialisée qui a mis en œuvre la plupart des solutions et processus de gestion d’espace et de catégories en Europe centrale et orientale au cours des 20 dernières années. Reconnu comme le meilleur cabinet-conseil en gestion de catégories en 2021, Strategix propose une expertise hautement qualifiée grâce à l’ancienneté de ses consultants (plus de dix ans en moyenne). Strategix travaille en étroite collaboration avec 15 des 30 plus grands détaillants en Europe. En outre, son espace de conseil centralisé offre aux clients une sélection de technologies, la définition de processus métier, l’implémentation et l’intégration de systèmes, des formations et un service d’assistance dans les langues locales. En 2024, Strategix a reçu le Prix du meilleur service de l’Institut allemand pour la numérisation et la durabilité. www.strategix.de/en/

À propos de Blue Yonder

Blue Yonder est le leader mondial de la transformation numérique de la chaîne d'approvisionnement. Les détaillants, les fabricants et les prestataires logistiques du monde entier s'appuient sur Blue Yonder pour optimiser et accélérer leur supply chain, allant de la planification à l'exécution des commandes, en passant par la livraison et les retours. La plateforme de gestion de la chaîne d'approvisionnement de Blue Yonder, pilotée par l'IA, et le réseau multi-entreprises et multi-tiers permettent des prévisions plus précises et une gestion dynamique des capacités, des stocks et du transport. Blue Yonder aide les entreprises à gérer la complexité et la volatilité de la supply chain moderne grâce à des chaînes d'approvisionnement plus résilientes et durables, afin de satisfaire les clients, évoluer de manière rentable et assurer un fonctionnement sans faille. https://blueyonder.com/