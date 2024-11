Sabores inteligentes, artesanato culinário e modismos da cultura pop redefinem os hábitos de consumo, segundo o Bacardi Cocktail Trends Report 2025

The complete Bacardi Cocktail Trends Report unveils the trends influencing cocktail culture in 2025, top trending drinks and much more.

HAMILTON, Bermudas--(BUSINESS WIRE)--A Bacardi Limited, a maior empresa internacional privada de bebidas alcoólicas do mundo, publicou o seu sexto relatório anual, o Bacardi Cocktail Trends Report, que identifica cinco tendências principais que devem reinventar a cultura dos coquetéis e a indústria de bebidas alcoólicas em 2025. O relatório, criado em parceria com o The Future Laboratory (TFL), baseia-se em dados de pesquisas externas e lideradas pela Bacardi, pesquisas do consumidor, entrevistas com bartenders e informações do TFL para revelar os movimentos que influenciam as experiências de coquetéis, perfis de sabor e cultura no próximo ano. O relatório também revela quais serão os coquetéis mais populares no ano que vem.

"Enquanto 2025 se aproxima, os consumidores redefinem como se conectar com o mundo, utilizando coquetéis como uma ponte para novas experiências, perspectivas e relacionamento profundos”, disse Mahesh Madhavan, diretor-executivo da Bacardi Limited. “Na Bacardi, escolhemos adotar essa mudança do consumo para a curadoria, onde os consumidores não só buscam bebidas, mas também experiências significativas apreciadas durante o consumo de um coquetel. A Bacardi está orgulhosa de poder abrir os caminhos para promover uma cultura de coquetéis que transforma momentos em memórias duradouras.”

“A mudança de mentalidade do consumidor está definida para permitir a premiumização a longo prazo”, disse Martin Raymond, cofundador do The Future Laboratory. “Atualmente, estão deixando de ser “consumidores” de produtos para se tornarem “curadores” e “colecionadores” de experiências. As marcas do futuro darão as boas-vindas – e não pretendem evitar – esta mudança radical, tomando as medidas necessárias para a criação de um significado individual, comunitário e industrial que aprimore o valor das experiências da marca integralmente.”

Aqui estão as macrotendências que definirão a indústria de bebidas alcoólicas em 2025:

Fãs Premium. Os fandoms estão redefinindo as experiências de entretenimento premium ao abraçar o luxo de formas inesperadas. Os serviços de hospitalidade e os pacotes de viagens personalizados com foco em shows e eventos ao vivo estão se tornando cada vez mais essenciais. As marcas e estabelecimentos atendem a essa demanda com ofertas que incluem hotéis de luxo para pacotes de "viagens para shows" e bares esportivos com experiências de coquetéis exclusivas. Sejam os finais de semana de Fórmula 1 ou turnês com grandes nomes, os fãs estão cada vez mais dispostos a investir em experiências imersivas e de alta qualidade. Com a venda do coquetel GREY GOOSE® Honey Deuce no US Open deste ano alcançando US$ 12,4 milhões, a sinergia entre fãs e bebidas de qualidade em eventos ao vivo contribui para moldar o futuro do entretenimento.



Bebendo com conhecimento. A cultura dos coquetéis está evoluindo do espetáculo para a substância, à medida que as experiências de IYKYK - ou seja, "If You Know You Know" (se você sabe, você sabe) - ganham destaque, transformando bebidas em oportunidades de aprendizado e descoberta. Os consumidores são cada vez mais atraídos por espaços sob o comando de especialistas, onde os mixologistas utilizam sua arte para criar ligações mais significativas. Com os bartenders assumindo um papel cada vez mais atuante nos momentos de coquetel, tornando-se designers, educadores e líderes de opinião, sua influência é inegável, pois a conexão humana é uma prioridade para experiências significativas no local. Os entrevistados na Pesquisa Global de Consumidores da Bacardi estão preocupados com a possibilidade de as bebidas criadas por inteligência artificial perderem a sutileza emocional e artística que os bartenders humanos conferem à sua criação, o que foi observado por 62% na Itália, 60% na França e 56% nos Estados Unidos.



Novas fronteiras dos coquetéis. Com a demanda crescente por experiências mais aprofundadas e envolventes, surge uma nova fronteira na cultura dos coquetéis, onde os sabores, formatos e momentos estão sendo elevados a novos níveis sensoriais. De acordo com a Pesquisa Global de Consumidores da Bacardi, com a fadiga digital e o desejo crescente de explorar a cultura, as pessoas buscam um envolvimento real e multissensorial, os entrevistados no México, Reino Unido, Itália e Índia classificaram os coquetéis que proporcionam uma experiência multissensorial como um dos principais motivos para pagar mais. Esta mudança está afetando não somente o modo como as pessoas apreciam bebidas, mas também o local onde elas são apreciadas. Em 2025, devem surgir mais locais imersivos que atendem a momentos de coquetéis sensoriais ricos no início da noite, redefinindo a experiência completa para os apreciadores de bebidas da próxima geração, já que cerca de metade dos entrevistados nos EUA, Reino Unido, Espanha e Alemanha planejam sair com menos frequência para casas noturnas.



Conhecedores da culinária. Com a comida se tornando o foco das atenções como um símbolo de status, a criatividade culinária está remodelando a cultura dos coquetéis, com mixologistas experimentando ingredientes básicos da cozinha, como leite, óleo e salmoura, para criar bebidas premium. Quase três quartos (71%) dos bartenders se inspiram nas artes culinárias para criar coquetéis, como mostra a Pesquisa Global de Embaixadores da Marca Bacardi. Essa tendência está de acordo com o crescimento do consumo de sabores salgados e herbáceos, que cresceram 20% e 15%, respectivamente, no ano passado. A distinção entre a gastronomia e a bebida está causando uma nova onda de experiências de bebida inspiradas na gastronomia.



O espírito do futuro. A indústria de bebidas está preparada para um futuro transformador, motivado por uma mistura de otimismo e propósito. À medida que as marcas se ajustam aos gostos dos consumidores da próxima geração, haverá um estímulo para a inclusão, especialmente na área de bebidas. Os inovadores estão liderando essa carga, concentrando-se na criação de comunidades e na educação, apoiando organizações que melhoram o cenário da hospitalidade. A Pesquisa Global de Embaixadores da Marca Bacardi ressalta a motivação do setor para uma conexão mais profunda, com quase dois terços (62%) dos entrevistados em todo o mundo demonstrando interesse em mais oportunidades de networking profissional em 2025. À medida que os consumidores buscam cada vez mais conexões significativas, o setor adotará iniciativas impulsionadas pela comunidade, com as marcas estabelecendo laços mais profundos e incentivando mudanças positivas.

Globalmente, os 10 melhores coquetéis em 2025 são:

Mojito Margarita Spritz Piña Colada Gin e tônica Rum e Coca-Cola® Uísque e Coca-Cola® Coquetel martini seco Limonada com Vodka Refrigerante com Vodka

Baixe o relatório completo 2025 Bacardi Cocktail Trends Report e o Infográfico .

Para acessar imagens e ativos adicionais, clique aqui.

