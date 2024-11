Saveurs salées, artisanat culinaire et fureur pop redéfinissent les habitudes de consommation des consommateurs, selon le rapport 2025 Bacardi Cocktail Trends

The complete Bacardi Cocktail Trends Report unveils the trends influencing cocktail culture in 2025, top trending drinks and much more.

HAMILTON, Bermudes--(BUSINESS WIRE)--Bacardi Limited, la plus grande société privée internationale de spiritueux, vient de publier son sixième rapport annuel Bacardi Cocktail Trends. Le rapport, élaboré en collaboration avec The Future Laboratory (TFL), anticipe les cinq tendances clés qui vont réinventer la culture des cocktails et le secteur des spiritueux en 2025. Il s’appuie sur des données issues d’études externes menées par Bacardi, d’enquêtes auprès des consommateurs, d’entretiens avec des barmans et sur l’éclairage apporté par TFL pour indiquer les tendances qui influenceront les expériences, les profils de saveurs et la culture des cocktails au cours de l’année à venir. Le rapport évoque également quels seront les cocktails les plus populaires l’an prochain.

« À l’approche de 2025, les gens redéfinissent comment ils se connectent entre eux, en utilisant les cocktails comme un pont vers de nouvelles expériences, de nouvelles perspectives et des relations plus profondes », déclare Mahesh Madhavan, directeur général de Bacardi Limited. « Chez Bacardi, nous sommes ravis d’accueillir ce passage de la consommation à la préservation, le fait que les consommateurs ne sont pas seulement à la recherche de boissons, mais d’expériences constructives vécues autour d’un cocktail. Bacardi est fier d’être le premier à favoriser une culture du cocktail où les moments se transforment en souvenirs inoubliables. »

« L’évolution de la mentalité des gens devrait conduire à une "premiumisation" à long terme », déclare Martin Raymond, co-fondateur de The Future Laboratory. « Aujourd’hui, ils passent du statut de "consommateurs" de produits à celui de "conservateurs" et de "collectionneurs" d’expériences. Les futures marques ne doivent pas éviter, mais accueillir favorablement ce changement radical, en prenant les mesures nécessaires pour créer un sens de l’individuel, du communautaire et du sectoriel qui améliore de bout en bout la valeur des expériences de marque. »

Les macro-tendances qui définiront le secteur des spiritueux en 2025 sont les suivantes :

Les fans aiment le premium. Les communautés de fans redéfinissent les expériences de divertissement haut de gamme en s’adonnant au luxe de manière inattendue. Les services hôteliers haut de gamme et les forfaits de voyage sur mesure centrés sur des concerts et des événements en direct sont en passe de devenir des must. Les marques et les lieux continuent de répondre à cette demande avec des offres comprenant des hôtels de luxe avec forfaits concerts et bars d’amateurs de sports proposant des expériences de cocktails exclusives. Qu’il s’agisse de week-ends Formule 1 ou de tournées de concerts de stars, les fans sont de plus en plus disposés à investir dans des expériences immersives et haut de gamme. Alors que les ventes du cocktail GREY GOOSE® Honey Deuce à l’US Open de cette année ont atteint 12,4 millions USD, la synergie entre communautés de fans et les spiritueux haut de gamme lors des événements en direct contribue à façonner l’avenir du divertissement.



Le goût d’apprendre. La culture du cocktail évolue, passant du spectacle à la substance, tandis que les expériences « IYKYK » – c’est-à-dire « Vous savez ce que je veux dire » – occupent une place centrale et transforment les boissons en occasions de connaissance et de découverte. Les consommateurs sont de plus en plus attirés par les espaces animés par des experts, où les mixologues utilisent leur savoir-faire pour créer des liens ayant du sens. Les barmans jouent un tout nouveau rôle d’influenceurs en cocktails, deviennent des designers, des éducateurs et des leaders d’opinion dont l’influence est indéniable, car le lien humain est une priorité pour créer des expériences sur site pleines de sens. En effet, les personnes interrogées pour l’enquête Bacardi Global Consumer Survey craignent que les boissons créées par l’IA soient dépourvues de la finesse émotionnelle et artistique apportée à leur création par les vrais barmans, une finesse soulignée par 62% des répondants en Italie, 60% en France et 56% aux États-Unis.



Une nouvelle culture du cocktail. À l’heure où les consommateurs recherchent des expériences plus profondes et plus immersives, une nouvelle frontière de la culture des cocktails apparaît, où les saveurs, les formats et les moments s’élèvent vers de tout nouveaux sommets sensoriels. Lassés par le numérique et de plus en plus désireux d’exploration culturelle, les gens ont soif d’un véritable engagement multisensoriel : les répondants à l’enquête mondiale de Bacardi auprès des consommateurs au Mexique, au Royaume-Uni, en Italie et en Inde ont classé les cocktails offrant une expérience multisensorielle en tant que principale raison de payer plus cher. Cette évolution implique un changement non seulement de la façon dont les gens apprécient les boissons, mais aussi du lieu où ils les consomment. L’année 2025 verra l’essor de lieux immersifs préparant des cocktails riches en sensations en début de soirée et qui redéfinissent l’expérience de bout en bout pour les buveurs de nouvelle génération : en effet, la moitié environ des personnes interrogées aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Espagne et en Allemagne prévoient de se rendre moins souvent en boîte de nuit.



Créativité gastronomique. La nourriture occupant le devant de la scène en tant que symbole de statut social, la créativité culinaire remodèle la culture des cocktails. De ce fait, les mixologues expérimentent des produits de base comme le lait, l’huile et la saumure pour créer des boissons haut de gamme. Près des trois quarts (71%) des barmans s’inspirent des arts culinaires lorsqu’ils créent des cocktails, selon l’enquête Bacardi Global Brand Ambassador. Cette tendance correspond à l’intérêt des consommateurs pour les saveurs salées et herbacées, qui ont augmenté respectivement de 20% et 15% l’an dernier. La frontière entre nourriture et boisson s’estompe, offrant une nouvelle vague d’expériences de consommation inspirée par la gastronomie.



L’esprit de demain . Poussé par une combinaison d’optimisme et de détermination, le secteur des spiritueux est prêt à prendre la route d’un avenir transformateur. À mesure que les marques évoluent pour s’adapter aux valeurs des nouvelles générations de consommateurs, on assistera en 2025 à un élan en faveur de l’inclusivité, en particulier dans le secteur de la distillation. Ce sont les innovateurs qui conduiront ce mouvement, en se concentrant sur le développement communautaire et l’éducation et en soutenant les organisations qui améliorent le secteur hôtelier. L’enquête Bacardi Global Brand Ambassador met en lumière la motivation du secteur en faveur de liens plus profonds, près des deux tiers (62%) des personnes interrogées dans le monde exprimant leur intérêt pour davantage d’opportunités de réseautage professionnel en 2025. Les consommateurs désirant davantage de relations pleines de sens, le secteur adoptera des initiatives communautaires, les marques encourageront des liens plus profonds et favoriseront un changement positif.

À l’échelle mondiale, les 10 meilleurs cocktails en 2025 seront les suivants :

Mojito Margarita Spritz Piña Colada Gin tonic Rhum Coca® Whisky Coca® Dry Martini Limonade à la vodka Vodka Soda

