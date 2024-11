Celltrion annonce l’acquisition d’iQone Healthcare Switzerland, renforçant ainsi son expertise et sa présence en Europe

INCHEON, Corée du Sud--(BUSINESS WIRE)--Celltrion (KRX : 068270), leader biopharmaceutique mondial, a annoncé l’acquisition d’iQone Healthcare Switzerland, une société pharmaceutique spécialisée dans la distribution, la vente et le marketing en Suisse.

Cette acquisition, qui devrait être finalisée d’ici le 4e trimestre 2024, représente une étape importante dans la stratégie d’expansion européenne de Celltrion. Une fois l’opération achevée, iQone Healthcare Switzerland deviendra une filiale à part entière de Celltrion Healthcare Hungary Kft. Cet accord permettra également à Celltrion d’accéder à des opportunités de licences, renforçant ainsi son pipeline de thérapies innovantes.

Taehun Ha, responsable de l’Europe et vice-président de Celltrion, Inc. souligne l’importance de l’acquisition : « Cette décision représente un changement stratégique dans notre stratégie de croissance. Après avoir mis sur pied des réseaux de vente directe avec succès, nous misons désormais sur les acquisitions pour accélérer notre expansion en Europe. Avec un réseau de distribution couvrant plus de 20 régions, nous sommes bien positionnés pour être compétitifs sur le marché de plus en plus concurrentiel des médicaments biosimilaires. »

Il ajoute : « En tant qu’entreprise entièrement intégrée, Celltrion gère chaque étape de la chaîne de valeur, de la R&D et la fabrication aux ventes, en passant par le marketing et la distribution. Cette intégration nous permet de poursuivre et d’étendre notre offre stable et croissante de médicaments biosimilaires de haute qualité, y compris en Suisse, où nous souhaitons consolider notre présence sur le marché et notre portefeuille. Elle souligne également notre engagement à jouer un rôle de premier plan grâce à l’excellence opérationnelle locale et à l’innovation continue. »

Laurent Massuyeau, fondateur et président exécutif d’iQone Healthcare Switzerland, fait part de son optimisme : « Notre partenariat fructueux de dix ans avec Celltrion a jeté des bases très solides pour cette intégration. En combinant l’expertise du portefeuille de Celltrion avec nos opérations commerciales établies, cette acquisition stimulera la croissance et améliorera l’accès à des médicaments biosimilaires et innovants essentiels en Suisse.

Fidèles à nos valeurs et avec le soutien du programme « iQone for You », un ensemble exceptionnel de services destinés aux professionnels de la santé et spécialement conçus pour le marché suisse, nous continuerons à servir nos clients avec agilité et efficacité et à apporter rapidement de nouvelles opportunités thérapeutiques en Suisse. »

À propos de Celltrion

Celltrion est une société biopharmaceutique de premier plan basée à Incheon, en Corée du Sud, spécialisée dans la recherche, le développement, la fabrication, le marketing et la vente de produits thérapeutiques innovants qui améliorent la vie des gens dans le monde entier. Les solutions de notre entreprise incluent des médicaments biosimilaires d’anticorps monoclonaux de classe mondiale tels que Remsima®, Truxima® et Herzuma®, qui offrent un accès plus large aux patients dans le monde entier. Celltrion a également reçu l’approbation de la FDA et de l’EC aux États-Unis pour Vegzelma® et Yuflyma®, l’approbation de la FDA pour Zymfentra® et l’approbation de l’EC pour Remsima® SC, Omlyclo®, SteQeyma®. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.celltrion.com/en-us.

À propos d’iQone Healthcare Switzerland

iQone Healthcare, société pharmaceutique spécialisée basée en Suisse, se consacre à la commercialisation de médicaments biosimilaires et de traitements innovants pour les maladies rares. Sa mission est de veiller à ce que les avancées thérapeutiques soient accessibles aux patients suisses en temps opportun, en leur fournissant les soins dont ils ont besoin au moment où ils en ont besoin.

Grâce à ses collaborations de longue date avec plusieurs développeurs et fabricants pharmaceutiques mondiaux, iQone Healthcare propose aux professionnels de la santé et aux institutions en Suisse une sélection sans cesse élargie de médicaments biosimilaires et de produits innovants de premier plan.

iQone Healthcare a maintenu un partenariat de dix ans avec Celltrion en tant que partenaire de distribution exclusif pour la Suisse, commercialisant avec succès la gamme de produits Celltrion, y compris Remsima®, Veblocema®, Truxima®, Herzuma®, Vegzelma® et Yuflyma®.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.iqone-healthcare.com

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Certaines informations présentées dans le présent communiqué de presse contiennent des déclarations relatives à nos activités et performances financières futures et à des événements ou développements futurs impliquant Celltrion Inc. et ses filiales, qui peuvent constituer des déclarations prospectives, en vertu des lois sur les valeurs mobilières pertinentes.

Ces déclarations peuvent être identifiées par des mots tels que « prépare », « espère », « à venir », « prévoit », « vise », « sera lancé », « se prépare », « une fois gagné », « pourrait », « dans le but de », « peut », « une fois identifié », « sera », « travaille pour », « est dû », « devient disponible », « a le potentiel de », la forme négative de ces mots ou d’autres variations de ceux-ci ou une terminologie comparable.

Nos représentants peuvent en outre faire des déclarations orales prospectives. Ces déclarations sont basées sur les attentes actuelles et certaines hypothèses de la direction de Celltrion Inc. et de ses filiales, dont beaucoup sont hors de son contrôle.

Les déclarations prospectives sont fournies pour permettre aux investisseurs potentiels de comprendre les croyances et les opinions de la direction concernant l’avenir afin qu’ils puissent utiliser ces croyances et ces opinions comme facteur d’évaluation d’un investissement. Ces déclarations ne constituent pas des garanties de performances futures et il convient de ne pas leur accorder une confiance excessive.

Ces déclarations prospectives impliquent nécessairement des risques et des incertitudes connus et inconnus, qui peuvent faire en sorte que les performances et les résultats financiers réels au cours de périodes futures diffèrent matériellement des projections de performances ou de résultats futurs exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives.

Bien que les déclarations prospectives contenues dans cette présentation soient basées sur ce que la direction de Celltrion Inc. et de ses filiales estime qu’il s’agit d’hypothèses raisonnables, rien ne garantit que les déclarations prospectives se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces déclarations. Celltrion Inc. et ses filiales ne s’engagent pas à mettre à jour les déclarations prospectives si les circonstances ou les estimations ou opinions de la direction venaient à changer, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l’exigent. Le lecteur est invité à ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives.

