Dexerials investit dans l’entreprise de conception allemande SemsoTec Group et forme une alliance de capital et d’affaires pour développer l’activité automobile en Europe

SHIMOTSUKE, Japon--(BUSINESS WIRE)--Dexerials Corporation (TOKYO : 4980) (siège social : Shimotsuke, préfecture de Tochigi ; directeur délégué et président : Yoshihisa Shinya ; ci-après la « Société ») a le plaisir d’annoncer qu’elle a investi dans, et conclu une alliance de capital et d’affaires avec SemsoTec Group (ci-après « SemsoTec »), un groupe d’entreprises centré autour de l’entreprise allemande de conception automobile SemsoTec Holding GmbH (siège social : Garching bei München, Allemagne ; fondateur et directeur général : Jochen Semmelbauer), en vue d’établir un partenariat et une collaboration commerciale plus solides avec la Société.

Le 1er octobre 2024, la Société a achevé son investissement de huit millions EUR (environ 1,3 milliard JPY) dans deux filiales de SemsoTec Holding GmbH, et les deux entreprises sont devenues des filiales mises en équivalence.

La Société, qui a commencé ses activités en 2012*1 , développe, fabrique et distribue des composants électroniques, des matériaux adhésifs, des matériaux optiques et d’autres matériaux fonctionnels indispensables aux smartphones, aux ordinateurs portables et à d’autres appareils électroniques, ainsi qu’aux automobiles, qui deviennent de plus en plus électroniques. La Société exploite huit sites de production et de vente au Japon (y compris ceux de ses filiales) et douze à l’étranger. SemsoTec est un fournisseur de services d’ingénierie, de développement et d’intégration orientés vers l’affichage et le toucher pour des unités IHM*2 (interface humain-machine) complexes destinées à une variété d’industries comme l’automobile, la maison intelligente et les biens de consommation haut de gamme. Elle dispose d’une vaste clientèle, principalement en Europe.

Les deux entreprises ont commencé à dialoguer en 2017, et depuis le début de leur collaboration en octobre 2020*3, SemsoTec a envisagé d’incorporer sa résine élastique optique (SVR) dans des conceptions appropriées (principalement des écrans embarqués), puis a proposé des solutions matérielles et techniques aux constructeurs automobiles et aux clients travaillant sur des écrans embarqués. De son côté, en octobre 2023, la Société a présenté un équipement de revêtement et de laminage pour les écrans de grande taille incurvés et de forme irrégulière, une nouvelle tendance dans les écrans embarqués, à l’Optical Solutions Center de SemsoTec*4, et a travaillé avec de nombreux clients pour prototyper, évaluer et envisager des produits utilisant ses matériaux et cet équipement. Par l’intermédiaire de SemsoTec, l’entreprise a peu à peu renforcé sa présence en Allemagne, le pays à l’origine des tendances en matière de conception automobile.

L’objectif de cette alliance de capital et d’affaires est d’approfondir le partenariat et la collaboration commerciale entre les deux entreprises et d’accélérer la croissance de leurs activités. Dans le cadre de l’« Expansion des activités dans les domaines de croissances », l’une des politiques de base du Plan de gestion à moyen terme*5 annoncé en mai 2024, la Société s’est fixé un objectif de vente de 30 milliards JPY pour l’activité automobile au cours de l’exercice 2028, soit plus du double du niveau actuel, l’une de ses principales priorités étant d’élargir son réseau de vente sur les marchés étrangers. Avec le soutien de la Société, SemsoTec va pouvoir étendre et renforcer sa fonction de marketing et son système de production afin de développer ses activités.

Grâce aux relations étroites entre les deux entreprises, Dexerials va renforcer sa présence dans l’industrie automobile européenne. En utilisant la vaste clientèle de SemsoTec, basée principalement en Europe, la Société entend mener conjointement des activités de design-in*6 pour les équipementiers et proposer des matériaux et des solutions aux fabricants de niveau 1. En outre, en menant conjointement des activités de spec-in*7 pour les fabricants d’écrans de grands fournisseurs de second rang en Asie, elle vise à créer de nouvelles opportunités commerciales non seulement en Europe, mais également sur le marché asiatique.

La Société vise à contribuer à la réalisation d’une société durable, à atteindre une croissance durable, à augmenter sa valeur d’entreprise en mettant en place une collaboration plus étendue et plus harmonieuse avec SemsoTec – cette dernière bénéficiant de connaissances approfondies et de tout un réseau dans le secteur industriel et automobile européen –, et à proposer des produits, des technologies et des solutions à haute valeur ajoutée essentiels pour l’évolution de la technologie numérique, laquelle aide à résoudre les enjeux sociaux.

1. Vue d’ensemble de cette alliance de capital et d’affaires

Entreprise partenaire : SemsoTec Holding GmbH

Entreprises bénéficiaires de l’investissement : (1) SemsoTec GmbH, (2) SemsoTec Engineering Services and Product GmbH

Date du contrat : 1ᵉʳ octobre 2024

Montant investi : 8 000 000 EUR

2. Contenu de l’alliance de capital et d’affaires

L’objectif de cette transaction est d’approfondir le partenariat et la collaboration commerciale entre les deux entreprises et d’accélérer la croissance des activités. Les deux entreprises ont pour objectif d’accroître leur croissance dans les secteurs automobile et non automobile et d’étendre leurs activités en Europe.

Combiner les capacités de conception et d’intégration d’écrans de pointe de SemsoTec pour les automobiles avec les matériaux et l’intégration des processus de Dexerials en utilisant la technologie des processus pour créer des solutions fiables de qualité éprouvée.

Mettre en place une collaboration contribuant à la croissance des activités des deux entreprises.

Tirer parti de la solide base de clients de SemsoTec, principalement en Europe, pour fournir conjointement des activités de design-in aux fabricants d’équipement d’origine, ainsi que pour proposer des matériaux et des solutions aux fabricants de niveau 1.

Créer de nouvelles opportunités commerciales non seulement en Europe, mais aussi sur le marché asiatique en menant des activités de spec-in pour les principaux fabricants d’écrans des fournisseurs de second rang en Asie.

3. Déclarations des représentants

Dexerials Corporation

Kentaro Oshima, directeur général, chef de l’unité Solutions automobiles

Dexerials et SemsoTec ont commencé à dialoguer en 2017 et à collaborer sur des activités liées à l’automobile en 2020. Dans un contexte de forte évolution technologique vers l’électrification des véhicules et l’avancement des véhicules autonomes, Dexerials et SemsoTec ont commencé à proposer activement les matériaux et les solutions techniques de Dexerials, principalement à des clients européens. Grâce à cette alliance de capital et d’affaires, nous visons non seulement à développer nos activités dans le secteur automobile en tirant parti de nos forces respectives, mais également à soutenir les ressources humaines et à développer de nouvelles activités, assurant ainsi la croissance durable des deux entreprises sans limiter le potentiel de croissance de l’une et de l’autre. Dexerials travaille sur des matériaux fonctionnels de haute qualité soutenus par une technologie unique, et vise à résoudre certains enjeux sociaux grâce à l’innovation en matière de matériaux et à la fourniture de solutions. Dexerials continuera à fournir des solutions d’affichage et de détection à l’intérieur des véhicules à l’échelle mondiale, contribuant ainsi à l’évolution du secteur automobile.

SemsoTec Group

Jochen Semmelbauer, fondateur et directeur général

SemsoTec est réputé auprès de ses clients pour ses conseils indépendants et techniquement mûrs dans le domaine des systèmes IHM modernes. Dans le segment automobile en particulier, mais aussi dans les secteurs des applications domestiques intelligentes, des moniteurs médicaux et marins et de la recharge des véhicules électriques, SemsoTec tire parti depuis de nombreuses années d’un éventail particulièrement étendu de matériaux, de processus et de technologies. L’accent est constamment mis sur des solutions efficaces et de haute qualité, idéalement adaptées à l’application finale spécifique, allant de la sélection de composants à la production en série. Notre entreprise estime que l’un des critères de qualité les plus importants est la disponibilité locale des dernières technologies vérifiées. En 2023, le nouvel Optical Solutions Center a été créé sur le site de production de Cham, en Allemagne, en coopération avec Dexerials. Dans ce centre, des solutions spécifiques répondant aux exigences des écrans tactiles, telles que la nécessité d’avoir des surfaces incurvées ou de forme spécifique ou d’utiliser la liaison FOG, peuvent désormais être mises en œuvre à l’aide de matériaux et de technologies de liaison qui sont utilisés avec succès depuis de nombreuses années. Cela permet également de tester et de vérifier de manière approfondie les matériaux utilisés. De petits lots, des échantillons spéciaux et, si on le souhaite, des processus de production en série pour les clients peuvent également être mis en œuvre ici. La coopération entre Dexerials et SemsoTec constitue donc un partenariat précieux et solide pour les deux entreprises, qui espèrent non seulement conquérir de nouveaux marchés, mais aussi accroître la fidélité et la satisfaction de leurs clients.

4. Profil des entreprises

Dexerials Corporation

Dexerials développe, fabrique et distribue des pièces électroniques, des matériaux adhésifs, des matériaux optiques et d’autres matériaux fonctionnels indispensables aux smartphones, aux ordinateurs portables et à d’autres appareils électroniques, ainsi qu’aux automobiles, qui deviennent de plus en plus électroniques. Comme point de départ visant à favoriser la croissance et à rendre la société durable, Dexerials a mis en œuvre son nouveau Plan de gestion à moyen terme sur cinq ans en mai 2024, dans le cadre de son objectif « Purpose, Empower Evolution ». L’objectif est de connecter les personnes et la technologie, comme cela l’est expliqué dans la section dédiée de son site web (Philosophie, vision et objectifs de l’entreprise).

Nom de la société : Dexerials Corporation Siège social : 1724 Shimotsuboyama, Shimotsuke-shi, Tochigi Représentant : Yoshihisa Shinya, directeur délégué et président Fondation : 20 juin 2012 Site web officiel : https://www.dexerials.jp/en/ Plan de gestion à moyen terme : https://www.dexerials.jp/en/ir/management/plan.html

SemsoTec Group

SemsoTec Group, centré autour de SemsoTec Holding GmbH, est un groupe d’entreprises engagé dans la recherche et le développement de solutions d’interface humain-machine et d’affichage, spécialisé dans la conception d’écrans embarqués installés sur les tableaux de bord des automobiles et dans la création de concepts pour l’ensemble du siège du conducteur. Grâce à ses connaissances approfondies de l’amélioration de la visibilité, l’entreprise est impliquée dans le développement de technologies de processus de production d’écrans et dans la vente d’échantillons.

[Entreprise principale] Nom de la société : SemsoTec Holding GmbH Siège social : Schleißheimer Straße 91a, D-85748 Garching bei München, Allemagne Représentant : Jochen Semmelbauer Fondation : 2009 Site web officiel : https://semsotec.de/

