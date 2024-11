Dexerials investiert in das deutsche Design House SemsoTec Group und geht eine Kapital- und Geschäftsallianz ein, um das europäische Automobilgeschäft auszuweiten

SHIMOTSUKE, Japan--(BUSINESS WIRE)--Dexerials Corporation (TOKYO:4980) (Hauptsitz: Shimotsuke City, Tochigi Präfektur; Representative Director and President: Yoshihisa Shinya; im Folgenden das „Unternehmen") hat in die SemsoTec Group (im Folgenden „SemsoTec") investiert und ist mit diesem Unternehmen eine Kapital- und Geschäftsallianz eingegangen. Diese Gruppe steht in enger Verbindung mit dem deutschen Design House für Automobile, SemsoTec Holding GmbH (Hauptsitz: Garching bei München, Deutschland; Gründer und Managing Director: Jochen Semmelbauer). Es ist beabsichtigt, die Partnerschaft in Zukunft weiter auszubauen.

Am 1. Oktober 2024 hat das Unternehmen sein Investment in Höhe von acht Millionen Euro (ungefähr 1,3 Milliarden Yen) in zwei Tochtergesellschaften unter dem Dach der SemsoTec Holding GmbH abgeschlossen und die beiden Unternehmen sind zu verbundenen Unternehmen auf Basis der Equity-Methode geworden.

Das 2012 gegründete Unternehmen*1 entwickelt, produziert und vertreibt elektronische Komponenten, Haftmaterialien, optische Materialien und sonstige funktionale Materialien, die für Smartphones, Laptops und sonstige elektronische Geräte sowie für Automobile, die zunehmend elektronisch ausgestattet werden, unerlässlich sind. Das Unternehmen betreibt acht Produktions- und Vertriebsniederlassungen in Japan (einschließlich derjenigen der Tochtergesellschaften) und zwölf in Übersee. SemsoTec ist ein auf Display und Touch spezialisierter Anbieter von Engineering-, Entwicklungs- und Integrationsdiensten für komplexe HMI*2 (Human Machine Interface)-Einheiten für mehrere Branchen wie Automobil, Smart Home und hochwertige Konsumgüter. Der Kundenstamm ist umfangreich, wobei Europa das Hauptabsatzgebiet ist.

Die beiden Unternehmen sind seit 2017 in Kontakt und ihre Zusammenarbeit begann im Oktober 2020*3 . SemsoTec hat unsere optischen elastischen Harze für geeignete Designs verwendet und zwar meist für Displays in Automobilen. diese Materialien und technischen Lösungen wurden dann Automobilherstellern und Kunden vorgeschlagen, die gerade Displays entwickelten. Zusätzlich hat das Unternehmen im Oktober 2023 Beschichtungs- und Laminierungslösungen für große, gebogene Displays mit unregelmäßigen Formen in SemsoTec's Center für optische Lösungen vorgestellt. Dieses Design ist ein neuer Trend*4 . Mit mehreren Kunden wurden Prototypen entwickelt, ausgewertet und zu Endprodukten weiterverarbeitet. Dank SemsoTec hat das Unternehmen seine Präsenz in Deutschland, wo Trends für die Automobilwirtschaft gesetzt werden, Schritt für Schritt ausgebaut.

Der Zweck dieser Kapital- und Geschäftsallianz besteht darin, die Partnerschaft und die Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen zu vertiefen und das Geschäft zu beschleunigen. In dem Strategiepapier für die mittelfristige Planung „Ausweitung des Geschäfts in Wachstumsbereichen"*5 , das im Mai 2024 veröffentlicht wurde, setzt das Unternehmen für das Geschäftsjahr 2028 ein Umsatzziel von 30 Milliarden Yen für das Automobilgeschäft, was das Zweifache des derzeitigen Stands übersteigt. Eines der wichtigsten Ziele ist die Ausweitung des Marktes nach Übersee. Mit Unterstützung des Unternehmens wird SemsoTec sein Marketing und seine Produktion ausbauen und stärken, um so das Geschäft zu erweitern.

Dank der engen Beziehung zwischen den beiden Unternehmen wird Dexerials seine Präsenz in der europäischen Automobilindustrie ausweiten und im Hinblick auf den großen, überwiegend europäischen Kundenstamm von SemsoTec wird das Unternehmen den Schwerpunkt auf Innendesignaktivitäten*6 für OEM-Hersteller legen und Tier-1-Kunden Vorschläge für Materialien und Lösungen machen. Darüber hinaus sind gemeinsame Aktivitäten*7 für die Display-Hersteller von wichtigen Tier-2-Lieferanten in Asien geplant, sodass nicht nur in Europa neue Geschäftschancen erschlossen werden.

Das Unternehmen möchte zur Schaffung einer nachhaltigen Gesellschaft beitragen, stabiles Wachstum erzielen und den Wert des Unternehmens steigern, indem die Zusammenarbeit mit SemsoTec intensiviert wird. Denn SemsoTec kennt den europäischen Automobilmarkt gut und ist dort fest etabliert. Da aus dieser Allianz hochwertige Produkte, Technologien und Lösungen hervorgehen, die wesentlich sind für die digitale Transformation, werden auch soziale Probleme behoben.

1. Überblick über die Kapital- und Geschäftsallianz

Partnerunternehmen: SemsoTec Holding GmbH

Beteiligungsunternehmen: (1) SemsoTec GmbH, (2) SemsoTec Engineering Services and Product GmbH

Datum des Inkrafttretens des Vertrages: 1. Oktober 2024

Investierter Betrag: 8.000.000 Euro

2. Gegenstand der Kapital- und Geschäftsallianz

Der Zweck dieser Transaktion besteht in der Vertiefung der Partnerschaft und der Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen. Darüber hinaus soll das Geschäft belebt werden. Die beiden Unternehmen möchten den Umsatz schwerpunktmäßig in der Automobilwirtschaft erhöhen, ebenso wie in anderen Branchen und den europäischen Markt ausbauen.

Das hochmoderne Display-Design und die Integrationsfunktionen für Automobile von SemsoTec werden mit den Materialien und der Prozessintegration von Dexerial kombiniert, um zuverlässige und hochwertige erprobte Lösungen zu schaffen.

Die Zusammenarbeit soll beiden Unternehmen zu Wachstum verhelfen.

Der starke, meist europäische Kundenstamm von SemsoTec soll genutzt werden, um OEM-Herstellern gemeinsam Innendesign-Dienstleistungen anzubieten und Tier-1-Produzenten sollen Materialien und Lösungen vorgeschlagen werden.

Es sollen neue Geschäftsmöglichkeiten nicht nur in Europa, sondern auch in Asien erschlossen werden, indem 2-Tier-Herstellern von Displays in Asien Angebote unterbreitet werden.

3. Stellungnahme eines Repräsentanten

Dexerials Corporation

Kentaro Oshima, Executive Officer, Automotive Solutions Business Unit Head

Dexerials und SemsoTec stehen seit 2017 in Verbindung und arbeiten seit 2020 im Automobil-Geschäft zusammen. Aufgrund des technologischen Trends hin zur Elektrifizierung von Fahrzeugen und zu autonomem Fahren haben Dexerials und SemsoTec aktiv die Materialien und technischen Lösungen von Dexerials europäischen Kunden angeboten. Durch diese Kapital- und Geschäftsallianz möchten wir nicht nur durch unsere jeweiligen Stärken das Automobilgeschäft ausweiten, sondern wir fördern auch unsere Mitarbeiter und schaffen neue Geschäftsfelder. So unterstützen wir das nachhaltige Wachstum beider Unternehmen, ohne uns gegenseitig zu behindern. Dexerials verarbeitet mithilfe von einzigartigen Technologien hochwertige funktionale Materialien und möchte dabei helfen, soziale Probleme durch Innovation und passende Lösungen zu bekämpfen. Dexerials wird weiterhin global Displays für den Innenraum von Fahrzeugen und Lösungen anbieten und so zur Weiterentwicklung von Automobilen beitragen.

SemsoTec Group

Jochen Semmelbauer, Gründer und Managing Director

SemsoTec ist bei seinen Kunden bekannt für unabhängiges und technisch fundiertes Consulting im Bereich HMI-Systeme. Seit vielen Jahren verlässt sich SemsoTec auf vielfältige Materialien, Prozesse und Technologien, um Kunden insbesondere in der Automobilbranche, aber auch in den Bereichen Smart Home, Medizin, Marineüberwachung und EV-Ladesysteme gut zu beraten. Der Fokus liegt immer auf effizienten, hochwertigen Lösungen, die idealerweise auf die spezifische Endanwendung zugeschnitten sind, von der Auswahl der Komponenten bis hin zur Serienfertigung reicht. Das Unternehmen vertritt die Meinung, dass eines der wichtigsten Qualitätskriterien die örtliche Verfügbarkeit der neuesten erprobten Technologien ist. Im Jahr 2023 wurde das neue Optical Solutions Center auf dem Gelände der Produktionsstätte in Cham, Deutschland, zusammen mit Dexerials eröffnet. Hier können nun spezielle Lösungen für Touch-Displays, wie gebogene oder spezielle Formen oder Nutzung von FOG-Verklebung mithilfe von Klebematerialien und Technologien entwickelt werden, die sich seit Jahren bewährt haben. Gleichzeitig gibt es die Möglichkeit, die entsprechenden Materialien gründlich zu testen und zu verifizieren. Kleine Lose, spezielle Muster und - falls erwünscht - Prozesse für Serienproduktion können hier ebenfalls umgesetzt werden. Die Zusammenarbeit von Dexerials und SemsoTec ist deshalb wertvoll und es handelt sich für beide Unternehmen um eine stabile Partnerschaft. Wir hoffen beide, nicht nur neue Märkte zu erschließen, sondern auch die Kundenzufriedenheit und -loyalität zu erhöhen.

4. Unternehmensprofile

Dexerials Corporation

Dexerials entwickelt, produziert und vertreibt elektronische Komponenten, Klebematerialien, optische Materialien und sonstige funktionale Materialien, die für Smartphones, Laptops und sonstige elektronische Geräte sowie in zunehmend elektrifizierten Automobilen unabdingbar sind. Als Grundlage für Wachstum und zur Förderung einer nachhaltigen Gesellschaft hat Dexerials im Mai 2024 einen Fünfjahresplan mit dem Titel 'Empower Evolution. Connect People and Technology' veröffentlicht. Mehr Informationen sind auf der Website ( Corporate Philosophy, Vision and Purpose ) zu finden.

Unternehmensname: Dexerials Corporation Hauptsitz: 1724 Shimotsuboyama, Shimotsuke-shi, Tochigi Repräsentant: Yoshihisa Shinya, Representative Director and President Gründung 20. Juni 2012 Offizielle Website: https://www.dexerials.jp/en/ Mid-Term Managementp lan: https://www.dexerials.jp/en/ir/management/plan.html

SemsoTec Group

SemsoTec Group, unter dem Dach der SemsoTec Holding GmbH, ist eine Unternehmensgruppe, die sich auf Forschung und Entwicklung von HMI- und Displaylösungen spezialisiert hat. Insbesondere das Design von Displays in Automobilen und Konzepte für den gesamten Fahrersitz sind im Fokus. Dank umfassender Kenntnisse über die Verbesserung der Sicht ist das Unternehmen an der Entwicklung von Display-Produktionsprozessen beteiligt und vertreibt hierfür Muster.

[Muttergesellschaft ] Unternehmensname: SemsoTec Holding GmbH Hauptsitz: Garching bei Munich Schleißheimer, Germany Straße 91a, D-85748 Repräsentant: Jochen Semmelbauer Gründung: 2009 Offizielle Website: https://semsotec.de/

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.